'Dịch vụ công nay không chỉ ở trụ sở mà đã đi vào tận phòng khách của người dân'

TPO - Sau một năm hoạt động theo mô hình mới, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đã tạo ra sự thay đổi căn bản về phương thức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Phóng viên Tiền Phong đã có trao đổi với ông Phan Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội về cải thiện các chỉ số hành chính công, cùng bước chuyển mình từ nền hành chính quản lý thụ động sang kiến tạo, phục vụ của TP Hà Nội.

“Gần dân” phải bắt đầu từ sự thuận tiện

Sau 1 năm vận hành theo mô hình phục vụ tập trung một cấp, ông có thể khái quát những dấu ấn nổi bật nhất, đặc biệt là tốc độ số hóa hồ sơ tăng vọt trong thời gian ngắn?

Điểm nhấn lớn nhất không chỉ nằm ở những con số, mà là sự thay đổi mang tính căn bản về phương thức tổ chức phục vụ. Chúng ta đã chuyển từ cách tiếp nhận phân tán, phụ thuộc địa giới sang tổ chức phục vụ tập trung, thống nhất và vận hành chủ yếu dựa trên dữ liệu, nền tảng số.

Những thay đổi này phản ánh rõ qua Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp: tăng từ 61,18 điểm (năm 2024) lên 96,9 điểm (tháng 5/2026), đưa Hà Nội vươn lên xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 92,71%; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 96,72%. Đặc biệt, năng suất tiếp nhận tăng gấp 3,11 lần, từ 118 lên 366 hồ sơ/người/tháng.

Ông Phan Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội

Về công tác số hóa, chỉ trong thời gian ngắn, tỷ lệ số hóa đầu vào đã tăng hơn 4 lần (từ 24% lên 98,3%). Yếu tố quyết định là sự thay đổi tư duy: số hóa không đơn thuần là biến hồ sơ giấy thành file điện tử, mà mục tiêu lõi là tạo ra dữ liệu để "khai thác và tái sử dụng". Thông qua tái cấu trúc TTHC, cắt giảm giấy tờ trùng lặp, tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu số hóa hiện đạt 97,35%. Kéo theo đó, hồ sơ có kết quả điện tử đạt 98,26% và thanh toán trực tuyến đạt 95,9%, giúp minh bạch hóa thu phí và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Dịch vụ công trực tuyến có bước tiến lớn nhưng vẫn chưa đồng đều. Vậy giải pháp nào để định lượng mục tiêu “gần dân, sát dân” và thu hút người dân ở các địa bàn xa trung tâm là gì thưa ông?

Nguyên tắc tiên quyết để người dân lựa chọn hình thức trực tuyến là dịch vụ đó phải thực sự tiện lợi hơn so với việc đi nộp trực tiếp. Trong môi trường số, "gần dân" không chỉ là khoảng cách địa lý từ nhà đến trụ sở, mà được đo lường bằng việc: người dân ít phải đi lại hơn, giảm khai báo lại giấy tờ, dễ tiếp cận chính quyền và được xử lý vướng mắc nhanh chóng. Các chỉ số minh chứng cho điều này là tỷ lệ hồ sơ bị cơ quan thụ lý trả lại đã giảm mạnh từ 10,2% (2025) xuống còn 6,1% (đầu 2026), cùng mức độ hài lòng đạt 98,64%.

Tổ Hành chính công xung kích đến tận nhà phục vụ, hướng dẫn người già cần hỗ trợ

Để không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là nhóm người cao tuổi, người khuyết tật, chúng tôi triển khai Tổ Hành chính công xung kích - được xem là "mắt xích nhân văn" kết nối chính quyền số với công dân. Các tổ xung kích không thụ động "làm thay", mà trực tiếp đến nhà, giường bệnh để hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại thông minh và VNeID, giúp họ "biết làm - tự tin làm" cho những lần sau.

Tinh thần của mô hình xã Minh Châu là "chính quyền chủ động mang dịch vụ công đến với dân" đang tiếp tục được nhân rộng. Chỉ trong 12 ngày cao điểm tháng 7/2026, lực lượng xung kích đã thực hiện 2.450 lượt hỗ trợ tận nhà cho người già yếu, bệnh nặng. Dịch vụ công nay không chỉ ở trụ sở mà đã đi vào tận phòng khách của người dân.

Lấy sự thuận tiện của người dân làm thước đo cuối cùng

Ông có thể chia sẻ bài học kinh nghiệm lớn nhất sau quá trình tái cấu trúc và những định hướng trọng tâm của Trung tâm trong giai đoạn 2026-2030?

Bài học lớn nhất chúng tôi rút ra là: "Mọi cải cách tổ chức hay ứng dụng công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi lấy sự thuận tiện và niềm tin của người dân làm thước đo cuối cùng". Công nghệ hiện đại đến đâu mà không giải quyết được phiền hà thực tế thì đều vô nghĩa.

Đặc biệt, sự thông suốt trong hệ thống chính quyền 2 cấp của Thành phố là "chìa khóa" rút ngắn tối đa thời gian. Khi mục tiêu là phục vụ nhân dân, ranh giới cơ quan phải được thu hẹp. Việc đẩy mạnh ủy quyền triệt để từ Thành phố xuống thẳng cấp xã, phường đã phát huy hiệu quả to lớn. Với 437 thủ tục ủy quyền cho các Sở và 69 thủ tục ủy quyền thẳng về cấp xã, người dân được giải quyết hồ sơ ngay tại cơ sở mà không phải qua nhiều tầng nấc trình duyệt trung gian, tiết kiệm ước tính khoảng 408 tỷ đồng chi phí tuân thủ.

Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp: tăng từ 61,18 điểm (năm 2024) lên 96,9 điểm (tháng 5/2026), đưa Hà Nội vươn lên xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố.

Trong giai đoạn 2026-2030, để thực hiện tinh thần Luật Thủ đô và hướng tới mục tiêu duy trì 95% tỷ lệ hài lòng, Trung tâm đặt ra 3 trọng tâm đột phá:

Thứ nhất, kiện toàn mô hình tổ chức: Rà soát, đề xuất phương án kiện toàn tổ chức theo Nghị định 309/2026/NĐ-CP phù hợp với đặc thù chính quyền đô thị của Thủ đô, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu năng cao.

Thứ hai, tiếp nhận hồ sơ phi địa giới: Đẩy mạnh số hóa tập trung, cho phép người dân nộp và nhận kết quả TTHC ở bất kỳ điểm phục vụ nào thuận tiện nhất, xóa bỏ hoàn toàn rào cản về nơi cư trú.

Thứ ba, dịch chuyển phương thức quản trị: Thay đổi mạnh mẽ từ "quản lý hành chính thụ động" sang "chính quyền kiến tạo, phục vụ tận tâm", chuyển từ cách làm thủ công sang quản trị dựa trên dữ liệu số, sớm nhận diện điểm nghẽn để tháo gỡ kịp thời.

Xin cảm ơn ông!