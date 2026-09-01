Nườm nượp người đổ về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

TPO - Sáng 1/9, hàng nghìn người đổ về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội), khiến một số tuyến đường dẫn vào bảo tàng từ Đại lộ Thăng Long ùn tắc nhẹ.