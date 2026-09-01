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Văn hóa

Nườm nượp người đổ về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Duy Phạm - Đỗ Quyên

TPO - Sáng 1/9, hàng nghìn người đổ về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội), khiến một số tuyến đường dẫn vào bảo tàng từ Đại lộ Thăng Long ùn tắc nhẹ.

Hàng nghìn người đổ về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sáng 1/9.
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Từ sáng sớm 1/9, lượng phương tiện hướng về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trên các tuyến đường kết nối Đại lộ Thăng Long tăng cao. Hàng nghìn người chọn bảo tàng là điểm đến dịp 2/9, trong đó có những gia đình nhiều thế hệ.
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Lượng khách đông khiến một số thời điểm xảy ra ùn tắc nhẹ tại các tuyến đường dẫn vào bảo tàng. Tuy nhiên, tình trạng giao thông cơ bản được kiểm soát,.
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Dịp Quốc khánh 2/9, nhu cầu tham quan các địa chỉ văn hóa, lịch sử tại Hà Nội tăng cao. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong những điểm đến thu hút đông du khách nhờ quy mô lớn, không gian rộng và hệ thống hiện vật phong phú.
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Nhiều phụ huynh cho rằng việc trực tiếp nhìn thấy những dấu tích của chiến tranh giúp trẻ hiểu rõ hơn giá trị của độc lập, hòa bình.
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“Điều tôi mong muốn nhất là các con hiểu được những gì thế hệ trước đã trải qua. Khi nhìn những chiếc xe tăng, máy bay hay các hiện vật chiến tranh, các cháu sẽ hiểu rằng hòa bình hôm nay là kết quả của rất nhiều sự hy sinh”, chị Kim Dung (đến từ Phú Thọ) nói.
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Khu vực ngoài trời của bảo tàng gây chú ý với nhiều hiện vật có kích thước lớn như máy bay, xe tăng, pháo, radar, tàu và các loại phương tiện, khí tài quân sự từng được sử dụng trong chiến tranh.
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Không ít gia đình kết hợp chuyến tham quan với việc kể cho con nghe những câu chuyện về các cuộc kháng chiến, những người lính và mất mát của chiến tranh.
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Khu vực sảnh của bảo tàng luôn trong tình trạng đông kín người. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong những bảo tàng lớn của Việt Nam, giới thiệu lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, đặc biệt là quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.
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Hiện bảo tàng lưu giữ và trưng bày hơn 150.000 hiện vật, trong đó có 4 bảo vật quốc gia gồm hai máy bay MiG-21 số hiệu 4324, 5121, xe tăng T-54B số hiệu 843 và Bản đồ Quyết tâm chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
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Hệ thống trưng bày giới thiệu lịch sử quân sự Việt Nam qua nhiều giai đoạn, từ thời kỳ dựng nước, giữ nước trong lịch sử dân tộc đến các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
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Nhiều du khách lựa chọn mặc áo, quàng khăn in cờ đỏ sao vàng, cầm cờ Tổ quốc... để lưu giữ hình ảnh ý nghĩa tại bảo tàng.
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Đây cũng là điểm tham quan khiến nhiều trẻ em đặc biệt thích thú. Thay vì chỉ tiếp cận lịch sử qua sách giáo khoa, các em có thể tận mắt nhìn thấy máy bay, xe tăng và những phương tiện từng xuất hiện trong các cuộc chiến tranh.
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Chị Ninh Thùy (Hải Phòng) đưa con đến bảo tàng sáng 1/9 cho biết gia đình muốn dành kỳ nghỉ Quốc khánh cho hoạt động có ý nghĩa.
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“Các con được nhìn tận mắt những hiện vật gắn với chiến tranh sẽ dễ hình dung hơn những gì đã học. Quan trọng hơn, chúng tôi muốn các con hiểu rằng cuộc sống hòa bình hôm nay có được không dễ dàng”, chị Thùy chia sẻ.
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Một gia đình khác cho biết lựa chọn bảo tàng bởi đây là điểm đến phù hợp với nhiều thế hệ. Ông bà có thể kể lại những câu chuyện từng chứng kiến, cha mẹ bổ sung kiến thức lịch sử, còn trẻ nhỏ có cơ hội trực tiếp quan sát các hiện vật.
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Các phòng, gian trưng bày của bảo tàng được sắp xếp theo từng mốc thời gian lịch sử. Nhiều trận đánh được tái hiện bằng công nghệ 3D Mapping, thực tế ảo...
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Với nhiều du khách, chuyến đi là dịp để nhìn lại chặng đường 4.000 năm dựng nước và giữ nước, từ đó trân trọng hơn cuộc sống hiện tại và ý thức về trách nhiệm của thế hệ trẻ.
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Trong dịp Quốc khánh năm nay, bảo tàng mở cửa miễn phí trong ngày 1/9 và 2/9. Theo lịch công bố, bảo tàng mở cửa từ 8h đến 16h30 vào thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật, đóng cửa định kỳ vào thứ Hai và thứ Sáu hằng tuần.
Duy Phạm - Đỗ Quyên
#Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam #Quốc khánh 2/9 #bảo tàng quân sự #du khách tham quan bảo tàng #bảo tàng Hà Nội

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