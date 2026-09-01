Nườm nượp người đổ về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

TPO - Sáng 1/9, hàng nghìn người đổ về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội), khiến một số tuyến đường dẫn vào bảo tàng từ Đại lộ Thăng Long ùn tắc nhẹ.
Lượng khách đông khiến một số thời điểm xảy ra ùn tắc nhẹ tại các tuyến đường dẫn vào bảo tàng. Tuy nhiên, tình trạng giao thông cơ bản được kiểm soát,.
“Điều tôi mong muốn nhất là các con hiểu được những gì thế hệ trước đã trải qua. Khi nhìn những chiếc xe tăng, máy bay hay các hiện vật chiến tranh, các cháu sẽ hiểu rằng hòa bình hôm nay là kết quả của rất nhiều sự hy sinh”, chị Kim Dung (đến từ Phú Thọ) nói.
Khu vực ngoài trời của bảo tàng gây chú ý với nhiều hiện vật có kích thước lớn như máy bay, xe tăng, pháo, radar, tàu và các loại phương tiện, khí tài quân sự từng được sử dụng trong chiến tranh.
Hiện bảo tàng lưu giữ và trưng bày hơn 150.000 hiện vật, trong đó có 4 bảo vật quốc gia gồm hai máy bay MiG-21 số hiệu 4324, 5121, xe tăng T-54B số hiệu 843 và Bản đồ Quyết tâm chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Hệ thống trưng bày giới thiệu lịch sử quân sự Việt Nam qua nhiều giai đoạn, từ thời kỳ dựng nước, giữ nước trong lịch sử dân tộc đến các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Nhiều du khách lựa chọn mặc áo, quàng khăn in cờ đỏ sao vàng, cầm cờ Tổ quốc... để lưu giữ hình ảnh ý nghĩa tại bảo tàng.
Đây cũng là điểm tham quan khiến nhiều trẻ em đặc biệt thích thú. Thay vì chỉ tiếp cận lịch sử qua sách giáo khoa, các em có thể tận mắt nhìn thấy máy bay, xe tăng và những phương tiện từng xuất hiện trong các cuộc chiến tranh.
Các phòng, gian trưng bày của bảo tàng được sắp xếp theo từng mốc thời gian lịch sử. Nhiều trận đánh được tái hiện bằng công nghệ 3D Mapping, thực tế ảo...