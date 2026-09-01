Chen chân lên núi Bà Đen

TPO - Dịp Quốc khánh 2/9, hàng nghìn du khách đổ về núi Bà Đen (Tây Ninh), tham quan, vui chơi và trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc.
Khu du lịch núi Bà Đen rợp bóng cờ Tổ quốc trong lễ Quốc khánh.
Du khách thích thú khám phá các điểm tham quan trên đỉnh núi Bà Đen dịp lễ 2/9.
Hàng trăm du khách xếp hàng tham quan, thưởng lãm không gian nghệ thuật Phật giáo trên đỉnh núi Bà Đen. Những hình ảnh về vũ trụ được tái hiện bằng công nghệ 3D Mapping trình chiếu hiện đại trong không gian tối.
Du khách thành tâm dâng lễ tại Điện Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, cầu bình an và may mắn trong dịp Quốc khánh 2/9.