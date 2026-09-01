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Văn hóa

Chen chân lên núi Bà Đen

Nguyễn Tiến

TPO - Dịp Quốc khánh 2/9, hàng nghìn du khách đổ về núi Bà Đen (Tây Ninh), tham quan, vui chơi và trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc.

Video: Dòng người đổ về núi Bà Đen, không khí lễ 2/9 rộn ràng.
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Ngày 1/9, ghi nhận tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, hàng nghìn du khách từ nhiều tỉnh, ﻿thành đến tham quan, vui chơi trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Từ khu vực nhà ga cáp treo đến các điểm tham quan trên đỉnh núi đều đông nghịt du khách.
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Nhìn từ trên cao, bãi đỗ ô tô tại khu du lịch núi Bà Đen đã kín chỗ.
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Nhiều gia đình xuất phát từ sáng sớm để tránh đông đúc và có thêm thời gian trải nghiệm các hoạt động tại khu du lịch.
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Chị Thanh Giang, 45 tuổi, cùng gia đình từ TPHCM đến núi Bà Đen từ 4h30. Chị cho biết đây là điểm đến được gia đình lựa chọn trong dịp Quốc khánh năm nay. “Không gian ở đây rất đẹp, không khí mát lành. Gia đình tôi ai cũng thích và có cảm giác giống như đang ở Đà Lạt”, chị Giang chia sẻ.
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Khu du lịch núi Bà Đen rợp bóng cờ Tổ quốc trong lễ Quốc khánh.
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Gia đình anh Lê Xuân Quang (46 tuổi, quê Đồng Tháp) gồm 4 người lần đầu đến núi Bà Đen. Anh Quang ấn tượng với cảnh quan hùng vĩ và không gian được trang hoàng rực rỡ cờ Tổ quốc. “Cảnh vật ở đây rất hùng vĩ, cờ được trang trí nhiều nơi nên không khí Quốc khánh rất rõ nét. Đây là địa điểm phù hợp để tham quan, vui chơi dịp 2/9”, anh Quang nói.
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Không chỉ thu hút bởi cảnh quan và các điểm đến tâm linh, núi Bà Đen còn tổ chức nhiều hoạt động đặc biệt trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay.
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Du khách thích thú khám phá các điểm tham quan trên đỉnh núi Bà Đen dịp lễ 2/9.
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Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm, diện trang phục đẹp, háo hức tham quan và trải nghiệm trong dịp Quốc khánh 2/9.
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Bạn Huế Trinh, 28 tuổi, đến từ Bình Dương, cho biết bị thu hút bởi quần thể điểm đến tâm linh như chùa Bà, chùa Hang cùng các không gian cảnh quan trên núi. “Tôi tìm hiểu về núi Bà Đen qua mạng xã hội và rất thích vườn Ưu Đàm. Cảnh quan ở đây đẹp và hùng vĩ. Hôm nay lượng khách rất đông nhưng mọi người vẫn xếp hàng trật tự, không chen lấn”, Huế Trinh chia sẻ.
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Hàng trăm du khách xếp hàng tham quan, thưởng lãm không gian nghệ thuật Phật giáo trên đỉnh núi Bà Đen. Những hình ảnh về vũ trụ được tái hiện bằng công nghệ 3D Mapping trình chiếu hiện đại trong không gian tối.
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Du khách thành tâm dâng lễ tại Điện Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, cầu bình an và may mắn trong dịp Quốc khánh 2/9.
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Theo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, trong 3 ngày từ 29 đến 31/8, tổng lượt khách qua cổng kiểm soát vé đạt 64.087 lượt.
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Trong ngày Quốc khánh 2/9, núi Bà Đen tiếp tục tổ chức lễ thượng cờ tại quảng trường trên đỉnh núi. Hàng loạt khu vực từ tuyến đường lên núi, nhà ga, khu vực đỉnh núi đến các không gian trải nghiệm được trang hoàng cờ đỏ sao vàng, tạo không khí rộn ràng trong dịp nghỉ Tết Độc lập.
Nguyễn Tiến
#núi Bà Đen #quốc khánh #du lịch Tây Ninh #chợ Lá Bà Đen #hoạt động lễ hội #tham quan tâm linh #du khách

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