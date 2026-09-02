Phường Hoàn Kiếm: Điểm sáng trong chiến dịch 45 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Thủ đô

TP - Nhờ các giải pháp đồng bộ và quyết liệt, công tác xây dựng dữ liệu đất đai trên địa bàn phường Hoàn Kiếm đã đạt những kết quả ấn tượng. Với tiến độ hiện tại, UBND phường Hoàn Kiếm sẽ hoàn thành toàn bộ các thửa đất còn lại trước ngày 25/8/2026, đóng góp quan trọng vào thành công chung của chiến dịch chuyển đổi số đất đai trên toàn địa bàn Thủ đô.

Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-SNNMT ngày 29/7/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về triển khai đợt cao điểm thực hiện Chiến dịch 45 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, toàn thành phố Hà Nội đã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Cán bộ phường Hoàn Kiếm hỗ trợ người dân đối chiếu thông tin sổ đỏ

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, tính đến trưa ngày 13/8/2026, trên địa bàn toàn Thành phố đã ghi nhận 4.902.427 thửa đất có tên trên bản đồ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tăng 924.233 thửa so với giai đoạn triển khai trước đó.

Song song với việc làm sạch dữ liệu địa chính, công tác xác minh, định danh chủ sử dụng và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được triển khai đồng bộ cho 2.835.632 thửa đất và căn hộ chung cư. Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã đưa Hà Nội xuất sắc vươn lên đứng thứ 5 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố trên cả nước có kết quả cao trong đợt cao điểm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được Trung ương ghi nhận.

Tại cuộc họp giao ban kiểm điểm tiến độ diễn ra ngày 13/8/2026 do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường chủ trì, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan đã làm rõ những vấn đề trong thực tiễn triển khai.

Tại cuộc họp, ông Bùi Duy Cường yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Các địa phương phải duy trì việc giao ban, kiểm điểm tiến độ hằng ngày để tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các tổ công tác cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường cũng yêu cầu các địa phương có tỷ lệ hoàn thành thấp nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, cách làm hiệu quả tại các địa phương có kết quả tốt. Trong đó phường Hoàn Kiếm được đưa ra làm ví dụ một trong những điển hình tiêu biểu của Thủ đô.

Sáng tạo từ cơ sở, quyết tâm đưa dữ liệu đất đai về đích đúng hạn

Nhiều tổ công tác đến từng nhà, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Bám sát các chỉ đạo sát sao của Thành phố, UBND phường Hoàn Kiếm đang tăng tốc thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai với quyết tâm cao độ. Đồng thời linh hoạt kết hợp nhiều phương án để vừa bảo đảm tiến độ vừa tạo thuận lợi tối đa cho nhân dân.

Đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hoàn Kiếm cho biết, để đẩy nhanh tốc độ cập nhật dữ liệu, phòng đã chia thành nhiều tổ công tác. Trong đó có tổ thực hiện cập nhật dữ liệu tại trụ sở phường, tổ đi trực tiếp các địa bàn, tổ đi mời các hộ dân đến các nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học để thu thập dữ liệu. “Đối với những người dân ở xa hoặc nước ngoài, tài liệu được gửi qua kênh tổ trưởng tổ dân phố, các bác tổ trưởng tổ dân phố nhận bản scan, chuyển cho Cảnh sát khu vực rồi chuyển cho phòng”, vị này thông tin.

Được biết, phường Hoàn Kiếm hiện có 6 địa bàn, 2 địa bàn trong lõi phố cổ có các tổ đi trực tiếp đến khu dân cư vì nằm trong lõi phố cổ nhiều ngóc ngách. 4 địa bàn còn lại được các tổ đi "vét vòng quanh", xoay vòng. Đối với tổ trực tại cơ quan sẽ xử lý toàn bộ những nội dung chuyển về, các vướng mắc có một Phó Phòng trực ở nhà cùng các bạn sinh viên hỗ trợ nhập vào máy. Trong cao điểm của chiến dịch 45 ngày, cán bộ Phòng thường xuyên làm việc tăng ca đến đêm, không kể ngày nghỉ, cuối tuần.

Ngoài ra, phường Hoàn Kiếm đã đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh và các nhóm Zalo của tổ dân phố, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Phường đã chủ động huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên và các thầy cô giáo trên địa bàn tranh thủ kỳ nghỉ hè tham gia hỗ trợ chiến dịch. Với trình độ kỹ năng CNTT tốt và sự tận tụy, lực lượng này đã tích cực hỗ trợ người dân quét mã QR Căn cước công dân, đối chiếu thông tin sổ đỏ, nhập liệu và chuẩn hóa dữ liệu trên hệ thống một cách nhanh chóng, chính xác.

Nhờ các giải pháp đồng bộ và quyết liệt đó, công tác chuẩn hóa dữ liệu đất đai trên địa bàn phường đã đạt những kết quả ấn tượng. Tính đến 19h00 ngày 19/8/2026, trên tổng số 15.947 thửa đất toàn địa bàn, phường đã xử lý đạt tiêu chuẩn “sạch” 6.461/7.141 thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu (đạt tỷ lệ 91%), số thửa chưa sạch còn lại 680 thửa (9%) đang được Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục phối hợp hoàn thiện.

Đối với 8.806 thửa đang trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu, phường đã thu thập thành công 6.537 thửa (đạt 74%). Trong đó, thu thập mới đạt 4.972 thửa (Văn phòng Đăng ký đã đồng bộ 1.883 thửa, đạt 38%) và thu thập bổ sung đạt 1.565 thửa (Văn phòng Đăng ký đã đồng bộ 1.487/1.565 thửa, đạt tỷ lệ rất cao là 95%).

Điểm bứt phá quan trọng giúp phường Hoàn Kiếm đẩy nhanh tốc độ về đích chính là phương pháp rà soát, bóc tách và phân loại dữ liệu khoa học. Đối với khối lượng 2.269 thửa đất còn lại, phường đã chủ động làm rõ bản chất từng nhóm thửa: xác định 54 thửa đất an ninh, quốc phòng thuộc diện loại trừ theo hướng dẫn của Thành phố; 50 thửa nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thuộc dự án TOD Đông Hồ Hoàn Kiếm không phải thu thập; 200 thửa đã thực hiện hợp thửa trên thực địa (gộp thành khoảng 40 thửa, số chênh lệch cần xử lý chỉ khoảng 160 thửa); và 550 thửa đất giao thông, đường nội bộ đã được ứng đáp, chuyển hồ sơ sang Văn phòng Đăng ký đất đai.

Đối với 447 thửa đất chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước do Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý, ký hợp đồng cho thuê, phường đã chủ động có Văn bản số 2625/UBND-KTHTĐT ngày 14/8/2026 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị hướng dẫn chi tiết để thực hiện.

Chính nhờ sự chủ động phân loại, khối lượng công việc thực tế còn phải thu thập dữ liệu trên địa bàn phường Hoàn Kiếm đã giảm xuống chỉ còn khoảng 1.050 thửa. UBND phường Hoàn Kiếm tự tin cam kết sẽ hoàn thành toàn bộ các thửa đất còn lại trước ngày 25/8/2026, bảo đảm 100% dữ liệu đất đai đạt chuẩn “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, đóng góp quan trọng vào thành công chung của chiến dịch chuyển đổi số đất đai trên toàn địa bàn Thủ đô.