Công viên Thống Nhất: Từ biểu tượng lịch sử đến không gian mở phục vụ cộng đồng

TP - Khi những rào sắt nặng nề được tháo bỏ, Công viên Thống Nhất khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới. Không chỉ trở thành một không gian mở đúng nghĩa, Hà Nội cũng đang xác định phát triển kinh tế đêm tại đây, nơi các nghệ sĩ đường phố được cấp phép biểu diễn và trưng bày tác phẩm công cộng vào ban đêm.

Xây dựng từ năm 1958 qua những ngày công lao động tự nguyện của người dân Hà Nội, Công viên Thống Nhất chứa đựng những ký ức, tâm tư và khát vọng của cả một thế hệ. Với tên gọi mang ý nghĩa thiêng liêng - “Thống Nhất”, công viên trở thành tuyên ngôn sống động về niềm tin vào hòa bình, sự đoàn tụ và phát triển bền vững của dân tộc.

Những khoảng xanh trong công viên giúp người dân được gần gũi với thiên nhiên, luôn có không gian để thư giãn và kết nối

Trong những năm gần đây, Hà Nội đã có bước quyết liệt đổi mới cách quản lý và phát triển các khu không gian công cộng, trong đó Công viên Thống Nhất là một điển hình tiêu biểu.

Từ tháng 12/2022, những mét rào đầu tiên trên đường Trần Nhân Tông được tháo dỡ, thay thế bằng những “hàng rào mềm” từ các bông hoa hồng rực rỡ. Đến thời điểm này, những mét rào cuối cùng quanh công viên được tháo dỡ hoàn toàn, biến Công viên Thống Nhất thành công viên đầu tiên ở Hà Nội không còn hàng rào ngăn cách.

Mô hình công viên mở - từ lý tưởng đến hiện thực

Tháo bỏ hàng rào không chỉ là một quyết sách quản lý đơn thuần mà là cơn gió thay đổi toàn bộ cách nhìn về phát triển đô thị xanh. Mô hình “phố trong rừng, rừng trong phố” - chỉ đạo được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh - giờ đây bắt đầu trở thành hiện thực tại công viên này.

Công viên Thống Nhất là nơi sẽ tổ chức các hoạt động kinh tế đêm

Khi những “bức tường sắt” biến mất, diện mạo toàn bộ khu vực xung quanh công viên được “lột xác”. Vỉa hè quanh công viên được chỉnh trang, lát bằng đá tự nhiên; hệ thống chiếu sáng mới tạo nên không gian ấm áp vào buổi tối; các rãnh thoát nước hiệu quả đảm bảo vệ sinh môi trường. Những bồn hoa cảnh quan được hoàn thiện, xen kẽ với những thảm hoa đa sắc màu mỗi mùa. Công viên từ một “ốc đảo biệt lập” đóng kín, thu phí vé vào, giờ đây đã phát triển thành một không gian công cộng sống động, thân thiện và phục vụ cộng đồng.

Chỉ vài tháng sau khi mở cửa hoàn toàn, Công viên Thống Nhất nhanh chóng trở thành điểm hẹn được yêu thích của mọi lứa tuổi. Từ sáng sớm cho đến chiều muộn, dòng người bước vào công viên để đi bộ, chạy thể dục, hay đơn giản là dạo mát dưới tán cây xanh rợp bóng. Những thảm cỏ mướt mắt trở thành khu vui chơi tự nhiên an toàn và thân thiện cho trẻ nhỏ. Góc “check-in” với các bức tường nghệ thuật mới toanh thu hút rất nhiều du khách, không chỉ người dân Hà Nội mà cả những khách quốc tế muốn khám phá vẻ đẹp riêng của Thủ đô.

Điều đáng chú ý nhất sau khi tháo dỡ hàng rào là sự thay đổi ý thức của người dân. Thay vì cảm thấy chỉ là “khách” trong một không gian công cộng bị giới hạn, mỗi người dân giờ đây cảm nhận được trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn công viên như một phần của chính mình. Theo các cán bộ quản lý công viên, vệ sinh không gian chung được nâng cao đáng kể; người dân tự giác không xả rác, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan. Đây là một bước tiến lớn trong hình thành văn hóa, văn minh đô thị - nơi cộng đồng tự thấu hiểu, tự quản lý và yêu thương không gian sống chung.

Cùng với việc hạ rào, các hoạt động văn hóa - giải trí cũng được phát triển với sức sống mới. Công viên thường xuyên tổ chức những sự kiện đặc sắc như triển lãm, giới thiệu sản vật địa phương, các biểu diễn văn nghệ đặc sắc. Kết hợp với không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và vườn hoa Thiền Quang, Công viên Thống Nhất tạo thành một trục không gian liên kết, nơi lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và cuộc sống hàng ngày của người dân gặp gỡ một cách hòa hợp. Chiếu sáng trang trí đẹp mắt vào buổi tối cũng mở ra cơ hội phát triển kinh tế đêm bền vững, tạo việc làm và thu nhập cho cộng đồng địa phương.

Phát triển “Không gian Nghệ thuật Ðêm mở”

Phường Hai Bà Trưng cũng đã khởi động một dự án cải tạo tổng thể khu vực cổng Công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông, biến nơi đây thành một quảng trường phố đi bộ hiện đại, vừa là điểm đến văn hóa, vừa là trung tâm kinh tế đêm sôi động. Dự án này không chỉ là sự nâng cấp hạ tầng mà còn là một bước đi chiến lược để biến công viên thành một điểm sáng của kinh tế đêm Thủ đô.

Tại quảng trường mới ở cổng công viên, dự kiến một đài phun nước trung tâm sẽ được xây dựng đồng bộ với hệ thống chiếu sáng hiện đại, sân sự kiện được lát bằng đá granite cao cấp, cùng hạ tầng hoàn chỉnh phục vụ các gian hàng, triển lãm khi tổ chức hội chợ, lễ hội. Bức tường hai bên cổng công viên sẽ được tháo dỡ, thay vào đó là những hàng cây xanh mới, hệ thống chiếu sáng trang trí, tạo kết nối liền mạch giữa quảng trường và công viên.

Điều đáng lưu ý là UBND TP Hà Nội đã xác định phát triển “Không gian Nghệ thuật Đêm mở” tại các công viên lớn như Thống Nhất, để các nghệ sĩ đường phố được cấp phép biểu diễn và trưng bày tác phẩm công cộng vào ban đêm. Cùng đó là hệ thống chiếu sáng 3D Mapping trang trí, màn hình LED tuyên truyền, camera giám sát, cấp nước uống công cộng - mọi thứ cần thiết để tạo nên một không gian hiện đại, an toàn và thân thiện với cộng đồng. Mục tiêu của Thành phố là biến khu vực quanh công viên thành một điểm hẹn không chỉ cho những người yêu thích thiên nhiên, mà còn cho những tín đồ của văn hóa, nghệ thuật, và cuộc sống ban đêm sôi động.

Với lộ trình hoàn thành cuối năm 2026, dự án này sẽ là “mảnh ghép” cuối cùng hoàn thiện cảnh quan toàn bộ khu vực xung quanh Công viên Thống Nhất. Nơi hội tụ một tổ hợp không gian công cộng đa năng: ngày là nơi cộng đồng tập thể dục, dạo mát, vui chơi; tối là sân khấu cho những biểu diễn văn hóa, sự kiện cộng đồng và những hoạt động kinh tế ban đêm có giá trị gia tăng cao.

Sự “lột xác” của Công viên Thống Nhất là minh chứng rõ ràng cho một triết lý phát triển mới: phá bỏ những rào cản vật lý để mở ra cơ hội tinh thần. Đó là sự khôi phục đúng nghĩa của công viên công cộng - một không gian độc lập, tự do, thân thiện, nơi mọi người dân đều có quyền bước vào, tựa lưng vào cây xanh và cảm nhận sự yên tĩnh giữa nhịp sống sôi động của thành phố.

Hà Nội không chỉ xây dựng một công viên mở, mà đang xây dựng cả một tương lai xanh, một thành phố trong đó con người luôn được gần gũi với thiên nhiên, luôn có không gian để thư giãn và kết nối.