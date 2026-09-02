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Công trường nghìn tỷ Hà Nội hối hả thi công xuyên lễ 2/9

Trọng Tài Trọng Tài

TPO - Trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, nhiều công trường trọng điểm tại Hà Nội vẫn duy trì thi công. Hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc được huy động, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, hạ tầng quy mô lớn.

Cận cảnh loạt công trình trọng điểm nghìn tỷ Hà Nội thi công xuyên lễ 2/9.
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Trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, nhiều công trường trọng điểm tại Hà Nội vẫn duy trì thi công, hàng trăm kỹ sư, công nhân bám công trường đẩy nhanh tiến độ. Tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, các mũi thi công được triển khai đồng loạt ở khu vực giữa và hai bên bờ sông Hồng.
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Sau gần 9 tháng thi công, cầu Trần Hưng Đạo bắt đầu lắp những đốt dầm dọc chủ đầu tiên, từng bước hình thành kết cấu phần trên của cây cầu.
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Bốn đốt dầm dọc chủ, mỗi đốt nặng khoảng 23,6 tấn, được đưa vào vị trí tại nhịp nối hai trụ TC3 và TC4. Nhà thầu huy động cần cẩu sức nâng từ 250 - 500 tấn để đưa những khối thép lớn lên cao, phục vụ lắp dựng kết cấu cầu.
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Tại dự án cầu Thượng Cát, công trường cũng duy trì nhịp thi công khẩn trương, với nhiều mũi triển khai đồng thời.
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Vị trí ba trụ tháp chính của cầu Thượng Cát đang dần hiện rõ giữa sông Hồng, tạo hình hài ban đầu cho cây cầu.
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Theo thiết kế, toàn tuyến cầu Thượng Cát dài hơn 5,2km, trong đó phần cầu dài khoảng 3,9km. Phía xã Thiên Lộc, hàng loạt trụ cầu cạn đã vươn lên, nối dài từ khu vực bờ sông về phía đường dẫn.
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Trong khi các dự án cầu đang tăng tốc, Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã cơ bản hoàn thành và được thông xe kỹ thuật dịp Quốc khánh 2/9.
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Tại một số vị trí, công nhân vẫn khẩn trương hoàn thiện vỉa hè và các hạng mục cuối cùng để đồng bộ cùng tổ chức giao thông.
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Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là một trong những công trình giao thông tiêu biểu của Hà Nội. Khi hoàn thành, tuyến đường góp phần khép kín Vành đai 1 - tuyến vành đai trong cùng của khu vực nội đô.
Trọng Tài Trọng Tài
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