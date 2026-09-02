Công trường nghìn tỷ Hà Nội hối hả thi công xuyên lễ 2/9

TPO - Trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, nhiều công trường trọng điểm tại Hà Nội vẫn duy trì thi công. Hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc được huy động, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, hạ tầng quy mô lớn.