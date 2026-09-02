Công trường nghìn tỷ Hà Nội hối hả thi công xuyên lễ 2/9

TPO - Trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, nhiều công trường trọng điểm tại Hà Nội vẫn duy trì thi công. Hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc được huy động, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, hạ tầng quy mô lớn.
Bốn đốt dầm dọc chủ, mỗi đốt nặng khoảng 23,6 tấn, được đưa vào vị trí tại nhịp nối hai trụ TC3 và TC4. Nhà thầu huy động cần cẩu sức nâng từ 250 - 500 tấn để đưa những khối thép lớn lên cao, phục vụ lắp dựng kết cấu cầu.
Theo thiết kế, toàn tuyến cầu Thượng Cát dài hơn 5,2km, trong đó phần cầu dài khoảng 3,9km. Phía xã Thiên Lộc, hàng loạt trụ cầu cạn đã vươn lên, nối dài từ khu vực bờ sông về phía đường dẫn.
Tại một số vị trí, công nhân vẫn khẩn trương hoàn thiện vỉa hè và các hạng mục cuối cùng để đồng bộ cùng tổ chức giao thông.