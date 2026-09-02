Tuyên bố bất ngờ từ ông Trump

TPO - Từ đe dọa áp thuế 100% đối với phim nước ngoài, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ chuyển hướng ủng hộ chính sách ưu đãi thuế liên bang cho hoạt động sản xuất phim điện ảnh và truyền hình. Động thái này được Hollywood hoan nghênh.

Hollywood hoan nghênh ông Trump

Trong tuyên bố đăng trên Truth Social ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ thúc đẩy dự luật nhận được sự ủng hộ của cả đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ nhằm vực dậy ngành điện ảnh, truyền hình và giải trí Mỹ.

“Tôi sẽ đề nghị các nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ cùng nhau ngay lập tức soạn thảo luật để cứu ngành công nghiệp điện ảnh, truyền hình và giải trí ở Mỹ. Quốc hội nên ngay lập tức thông qua chính sách ưu đãi sản xuất ở cấp liên bang nhằm tạo ra việc làm trong lĩnh vực giải trí tại Mỹ.

Điều này có thể được thực hiện nhanh chóng, chính xác, hiệu quả và quan trọng nhất là sẽ mang lại lợi ích cho toàn nước Mỹ. Những gì chúng ta xem trên màn ảnh rộng nên được sản xuất tại nơi từng là kinh đô điện ảnh thế giới. Hãy cùng nhau thực hiện điều này", ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đổi từ đe dọa áp thuế sang ủng hộ ưu đãi thuế nhằm vực dậy Hollywood. Ảnh: Getty Images.

Động thái mới đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong cách tiếp cận của ông Trump đối với ngành công nghiệp điện ảnh.

Vào năm 2025, Tổng thống Mỹ nhiều lần đe dọa áp mức thuế 100% đối với phim được sản xuất ở nước ngoài. Nhưng ở hiện tại, ông Trump ủng hộ việc dùng ưu đãi thuế để khuyến khích các hãng phim đưa dự án trở lại Mỹ, thay vì chỉ tìm cách ngăn hoạt động sản xuất dịch chuyển ra nước ngoài.

Theo Variety, các hãng phim và những người trong ngành từ lâu đã vận động chính quyền Trump lựa chọn giải pháp này, tương tự cách thức được Canada, Anh và 39 bang của Mỹ áp dụng.

Một số nghị sĩ Dân chủ cũng ủng hộ ý tưởng trên, trong đó có Thượng nghị sĩ Adam Schiff - người đã tổ chức phiên điều trần về chính sách hỗ trợ ngành điện ảnh vào tháng 3. Trong khi đó, các nghị sĩ Cộng hòa vẫn chờ tín hiệu rõ ràng từ Nhà Trắng trước khi thúc đẩy dự luật.

Vì lẽ đó, sự chuyển hướng của ông Trump được đánh giá là mang tính quyết định đến vận mệnh Hollywood.

Charles Rivkin - CEO của Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPA) - hoan nghênh động thái mới đến từ người đứng đầu nước Mỹ. “Trong hơn một thế kỷ, các hãng phim, diễn viên và ê-kíp Mỹ đã sản xuất những bộ phim và series mà thế giới muốn xem. Chính sách ưu đãi ở cấp liên bang sẽ là bước đi mang tính dấu mốc, giúp đưa thêm hoạt động sản xuất đến các cộng đồng địa phương ở cả 50 bang, củng cố nền kinh tế quốc gia và khiến nước Mỹ trở thành nơi cạnh tranh hơn để sản xuất, sáng tạo và kể những câu chuyện tuyệt vời”, Charles Rivkin nói.

Hollywood lao đao

Ngành điện ảnh Mỹ đang chứng kiến hoạt động sản xuất trong nước sụt giảm mạnh. Những người ủng hộ chính sách ưu đãi thuế cho biết tình trạng này đặc biệt rõ rệt kể từ năm 2022, khi thời kỳ bùng nổ của nền tảng phát trực tuyến chững lại.

Khoảng 73.000 việc làm trong ngành đã biến mất trên toàn nước Mỹ, trong đó khoảng hai phần ba tập trung tại Los Angeles.

Năm 2025, ông Schiff đưa ra dự thảo luật đề xuất giảm thuế tương đương 15% chi phí nhân công cho các bộ phim được sản xuất tại Mỹ. Trong khi đó, MPA đang phối hợp với diễn viên Jon Voight - cha Angelina Jolie, đồng thời là người được ông Trump bổ nhiệm làm “đại sứ đặc biệt” tại Hollywood - để vận động mức ưu đãi 20%.

Jon Voight được cho là người có ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của ông Trump về tình hình Hollywood.



Tổng thống Trump cho biết đã gặp Voight để trao đổi về vấn đề này. Lãnh đạo Mỹ nói: "Ông ấy là người đàn ông tuyệt vời, yêu nước và quan tâm đến ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình. Ông ấy ghét những gì đã xảy ra với ngành này. Nó đang bị tàn phá hoàn toàn".

Ông Trump chỉ ra hoạt động sản xuất đã chuyển sang Canada và các quốc gia khác, trong khi ngày càng ít dự án được thực hiện tại Mỹ, khiến Hollywood trở thành thảm họa.

Ông Trump cũng cho rằng ưu đãi thuế có thể mang lại lợi ích kinh tế lớn hơn "gấp 10 lần" số tiền ngân sách bỏ ra.

Cuộc đua tái sinh Hollywood

Nếu được thông qua, chính sách ưu đãi thuế liên bang cho phép các hãng phim và nhà sản xuất được giảm hoặc hoàn một phần chi phí sản xuất. Khoản ưu đãi này có thể được cộng với chính sách hỗ trợ của từng bang, trong đó có California, New York, Georgia và New Jersey.

Khoảng 80 quốc gia trên thế giới đã sử dụng ưu đãi thuế để thu hút hoạt động sản xuất phim và thúc đẩy kinh tế. Nhờ đó, nhiều trung tâm sản xuất điện ảnh phát triển tại Trung và Đông Âu, Australia, Nam Phi cùng một số khu vực khác.

Những người ủng hộ cho rằng chính sách liên bang cũng có thể giúp các bang có ít hoạt động sản xuất phim, như Florida và Michigan, thu hút thêm dự án. Những bang này vốn chưa có chính sách ưu đãi riêng.

Từng ở vị thế đối đầu, Thượng nghị sĩ Adam Schiff hoan nghênh động thái mới từ ông Trump. Ảnh: AP.

Adam Schiff, người dẫn đầu cuộc luận tội Trump lần đầu tiên vào năm 2019, ủng hộ tuyên bố mới của tổng thống.

“Tôi hoàn toàn đồng tình với Tổng thống. Quốc hội nên ngay lập tức xem xét và thông qua chính sách ưu đãi thuế liên bang cho điện ảnh để đưa những công việc có thu nhập tốt mà chúng ta đã để mất vào tay các quốc gia khác trở lại Mỹ”, Schiff nói.

Hạ nghị sĩ Laura Friedman, thành viên Dân chủ đến từ Burbank, có chung quan điểm. Theo bà, Mỹ vẫn sở hữu những ê-kíp hàng đầu thế giới và cần tạo điều kiện để họ tiếp tục làm việc trong nước thay vì phải chuyển ra nước ngoài.

Trong một năm qua, bà Friedman đã phối hợp với các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện để thúc đẩy chính sách này.

Hiệp hội Đạo diễn Mỹ (DGA) cũng nhiều năm vận động cho chính sách ưu đãi thuế liên bang. Trong các cuộc đàm phán vào tháng 6, tổ chức này đã thuyết phục các hãng phim cam kết vận động hành lang để Quốc hội thông qua chính sách.

Russell Hollander - Giám đốc điều hành toàn quốc của DGA - cho biết tổ chức này mong muốn phối hợp với chính quyền và Quốc hội để xây dựng dự luật nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng, qua đó thúc đẩy sản xuất phim và truyền hình trong nước, tạo thêm việc làm và củng cố ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ.

Tuy nhiên, đề xuất của ông Trump chỉ mới dừng ở lời kêu gọi, vẫn phải chờ Quốc hội Mỹ xây dựng và thông qua dự luật cụ thể.