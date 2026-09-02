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Hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ Hà Nội

Thanh Hà

TPO - Công an TP Hà Nội triển khai phương án tổ chức, phân luồng giao thông từ sớm, từ xa nhằm giảm áp lực tại các khu vực cửa ngõ, trong đó tập trung tại nút giao khu vực Bến xe Nước Ngầm và nút giao Cổ Linh.

Dự báo lượng phương tiện trở lại Hà Nội tăng cao trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an TP Hà Nội triển khai phương án tổ chức, phân luồng giao thông từ sớm, từ xa nhằm giảm áp lực tại các khu vực cửa ngõ, trong đó tập trung tại nút giao khu vực Bến xe Nước Ngầm và nút giao Cổ Linh.

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Khu vực nút giao Bến xe Nước Ngầm.

Phương án được triển khai từ 10h đến 22h ngày 2/9.

Trong thời gian này, lực lượng chức năng sẽ tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông qua hai nút giao trên tùy theo tình hình giao thông thực tế.

Lực lượng chức năng cũng được tăng cường tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm để hướng dẫn, điều tiết phương tiện, hạn chế nguy cơ ùn tắc kéo dài và ùn tắc dây chuyền.

Công an TP Hà Nội yêu cầu lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên các tuyến phối hợp với Công an địa phương chủ động nắm tình hình, theo dõi lưu lượng phương tiện và tổ chức điều tiết ngay từ các tuyến đường dẫn vào khu vực cửa ngõ.

Khi lưu lượng phương tiện tăng cao, phương án tổ chức giao thông sẽ được điều chỉnh kịp thời, nhằm bảo đảm giao thông an toàn, liên tục và thông suốt.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo các lái xe, đặc biệt là tài xế xe tải trọng lớn, chủ động theo dõi thông tin phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp và nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Đối với người dân trở lại Hà Nội trong chiều và tối 2/9, cơ quan chức năng khuyến cáo chủ động sắp xếp thời gian, hành trình; tuân thủ quy định về làn đường, giữ khoảng cách an toàn và không chuyển làn tùy tiện.

Khi xảy ra tình trạng phương tiện đông, người điều khiển phương tiện không đi vào làn dừng khẩn cấp, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Thanh Hà
#Phân luồng #Giao thông #CSGT #Xe tải #Người dân trở lại Thủ đô sau nghỉ lễ #Chống ùn tắc tại các cửa ngõ Thủ đô

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