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CSGT sẽ xử lý xe 'rùa bò' bám làn trái trên cao tốc

Thanh Hà

TPO - Cục CSGT cho biết, sẽ xử phạt nghiêm với xe đi dưới tốc độ tối thiểu và điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về làn đường bên phải chiều đi của mình, trừ trường hợp các xe khác đi cùng chiều chạy quá tốc độ quy định.

Ngày 2/9, Cục CSGT cho biết, qua nghiên cứu thực tiễn và tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân, Cục CSGT đã phát động đối với người lái xe phải nâng cao ý thức, đạo đức khi tham gia giao thông, coi làn đường sát dải phân cách giữa đường cao tốc (làn 1) là làn lưu thông tốc độ cao, dành cho xe vượt.

Tuy nhiên, trên thực tế rất nhiều lái xe vẫn điều khiển bám làn 1 với tốc độ thấp làm cản trở lưu thông dòng xe, hạn chế sự luân chuyển phương tiện trên đường.

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Xe đi chậm bám làn trái cao tốc.

Do đó, Cục CSGT dự kiến đề xuất tổ chức lại giao thông trên một số tuyến cao tốc theo hướng, nâng tốc độ tối thiểu trên làn 1 và làn 2 (sát bên trái làn 1) không quá 20% so với tốc độ tối đa.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức nhường đường và coi làn 1 là làn lưu thông tốc độ cao, dành để vượt xe. Sau khi thực hiện vượt xe xong ở làn 1, đủ điều kiện an toàn nên di chuyển vào làn 2.

Xe đi ở làn 1 thấy xe sau xin đường (qua tín, báo hiệu) thì phải chuyển về làn 2 để nhường đường.

Theo Cục CSGT, lực lượng chức năng tiến hành xử phạt nghiêm với xe đi dưới tốc độ tối thiểu và điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về làn đường bên phải chiều đi của mình, trừ trường hợp các xe khác đi cùng chiều chạy quá tốc độ quy định.

Thanh Hà
#Xe rùa bò #Làn trái cao tốc #Chấp hành luật giao thông #Xử phạt vi phạm #Xử lý xe rùa bò trên cao tốc #Xử phạt quy định về khoảng cách trên cao tốc #Cục Cảnh sát giao thông

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