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Clip: Núi lở như thác, đất đá vùi lấp đường dân sinh

Ngọc Tú

TPO - Hàng trăm khối đất đá từ núi cao bất ngờ đổ xuống, vùi lấp tuyến đường tạm tại bản Trung Tâm (xã Mường Lống, Nghệ An), khiến giao thông vào 4 bản bị ách tắc.

Video núi lở, đất đá tràn xuống như thác chắn đường vào bản ở xã Mường Lống (Nghệ An).

Ngày 2/9, ông Phạm Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Mường Lống (Nghệ An) cho biết, một lượng lớn đất đá từ núi cao đổ xuống khu vực bản Trung Tâm, chắn tuyến giao thông vào 4 bản của địa phương. Chính quyền xã đang huy động máy móc, nhân lực khẩn trương san gạt, mở lối để người dân đi lại.

Trước đó, tuyến đường từ Cổng trời Mường Lống (bản Trung Tâm) đi các bản Sa Lầy, Tham Hang, Tham Hốc bị hư hỏng do sạt trượt. Sau đó, Sở Xây dựng Nghệ An triển khai thi công đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Trong thời gian chờ hoàn thiện, chính quyền địa phương mở một tuyến tạm men theo suối để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

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Khu vực núi bị sạt lở.

Thời gian qua, đất đá trên núi tiếp tục xảy ra sạt trượt tại nhiều vị trí, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện. Chính quyền xã đã phát thông báo cấm lưu thông, chỉ cho phép người dân qua lại khi có hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Đến ngày 31/8, hàng trăm khối đất đá từ trên cao bất ngờ đổ xuống khu vực đang thi công, tràn xuống và chắn kín cả tuyến đường tạm ven suối. Giao thông vào các bản phía trong vì thế bị chia cắt.

Chính quyền xã Mường Lống sau đó đã huy động lực lượng cùng máy móc đến hiện trường, khẩn trương san gạt đất đá, khơi thông tuyến tạm, tạo điều kiện để người dân có thể đi lại.

Chính quyền địa phương tiếp tục cảnh báo người dân không tự ý qua khu vực có nguy cơ sạt trượt, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Ngọc Tú
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