Yêu nước không phải 'trend'

TP - Không xuất thân từ ngành lịch sử, những người trẻ trong Hồng Hà Reenactment (Đoàn Hồng Hà) đã sưu tầm, phục dựng quân phục, hiện vật và tái hiện những lát cắt lịch sử. Với họ, yêu nước không nằm ở một bức ảnh để lên hình, mà bắt đầu từ việc hiểu đúng và kể đúng câu chuyện quá khứ.

Xuất thân từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, từ bác sĩ, dược sĩ đến sinh viên công nghệ, các thành viên của Hồng Hà Reenactment được kết nối với nhau bằng tình yêu lịch sử.

Trưởng đoàn là Nguyễn Phan Hải Anh sinh năm 1995 - bác sĩ; Phan Anh Dũng sinh năm 1992 - dược sĩ; Nguyễn Thế Hải Long sinh năm 2006 - sinh viên ngành Công nghệ Bưu chính...

Đoàn Hồng Hà quy tụ các thành viên thuộc nhiều ngành nghề, độ tuổi khác nhau nhưng cùng chung tình yêu lịch sử.

Dù không thành viên nào học, hay làm việc trong môi trường chuyên nghiên cứu lĩnh vực lịch sử, nhưng mỗi người đều dành thời gian để tìm hiểu, sưu tầm và phục dựng những hiện vật, trang phục gắn với từng giai đoạn lịch sử.

Năm 2024, từ một buổi chụp ảnh tự phát tại phố Phùng Hưng (Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, ý tưởng thành lập nhóm dần được nhen nhóm, mở đầu cho hành trình phục dựng và lan tỏa tình yêu lịch sử một cách lâu dài, bền bỉ của nhóm bạn trẻ.

“Công việc của chúng tôi được các nhân chứng lịch sử ghi nhận. Khi phục dựng quân trang, quân phục, chúng tôi đưa cho các cựu chiến binh - những người từng sống trong giai đoạn lịch sử đó xem. Phần lớn họ đều nói đó chính là những thứ trong ký ức của họ". Trưởng đoàn Nguyễn Phan Hải Anh

Tham gia hoạt động của Đoàn Hồng Hà, nhiều bạn trẻ cho rằng những trang sử tưởng chừng như khô khan ấy, nay lại sống động trở lại khi họ được khoác lên mình bộ quân phục xưa, chạm vào những vật dụng gắn với những người lính từng sẵn sàng hy sinh cho độc lập dân tộc.

Trưởng Đoàn Hồng Hà Nguyễn Phan Hải Anh xuất thân là bác sĩ.

Bạn Đào Ngọc Hiếu (25 tuổi, Hà Nội) nói rằng, trải nghiệm thực tế đã giúp người trẻ gần gũi hơn với lịch sử. “Nếu chỉ học qua sách vở thì lịch sử khá khô khan, chủ yếu là kiến thức và những dòng chữ. Khi được trải nghiệm thực tế, mọi người có thể hiểu lịch sử rõ hơn và cụ thể hơn”, Ngọc Hiếu nói.

Còn với bạn Đỗ Huỳnh Thảo Nguyên (22 tuổi, TPHCM), trải nghiệm ấy còn mang đến cảm giác được “xuyên không”, hòa mình vào thời khắc lịch sử khi ấy. “Khi mặc bộ quân phục này, tôi cảm nhận được không khí, cảm giác của khoảng thời gian đó. Những gì trước đây chỉ có trên sách vở nay lại hiện rõ ràng lên trước mắt mình”, Thảo Nguyên chia sẻ.

Chính những hoạt động trải nghiệm đó đã giúp ra những thay đổi, dù nhỏ, trong nhận thức của người trẻ. Khi lịch sử trở nên gần gũi và khơi được hứng thú, người trẻ có thể chủ động tìm hiểu sâu hơn về quá khứ và những hy sinh của thế hệ đi trước.

Những chia sẻ, ủng hộ từ công chúng là động lực để Đoàn Hồng Hà duy trì hoạt động. Tuy nhiên, với nhóm, sự ghi nhận đáng quý nhất có lẽ đến từ những cựu chiến binh.

“Công việc của chúng tôi được các nhân chứng lịch sử ghi nhận. Khi phục dựng quân trang, quân phục, chúng tôi đưa cho các cựu chiến binh - những người từng sống trong giai đoạn lịch sử đó xem. Phần lớn họ đều nói đó chính là những thứ trong ký ức của họ. Đó mới là điều quan trọng nhất”, Hải Anh chia sẻ.

Nếu chỉ nhìn những bức ảnh trên mạng xã hội, Đoàn Hồng Hà rất dễ bị xem như một sở thích nhất thời của nhóm bạn trẻ, thậm chí bị gắn mác “đu trend” yêu nước. Với Trưởng đoàn Hải Anh, những lời bàn tán ấy không phải điều mới mẻ: “Tôi nghĩ đó là quan điểm của mỗi người. Khi thấy một điều gì đó lạ, mới, người ta thường có xu hướng phán xét trước khi tìm hiểu. Tôi gặp chuyện này nhiều rồi”.

Tuy nhiên, thay vì tranh luận với những lời đánh giá thiếu cơ sở, nhóm chọn cách chứng minh bằng chính công việc của mình. “Điều quan trọng là mình phải vượt qua những lời bàn tán đó như thế nào và chứng minh ra sao để mọi người thấy những gì mình đang làm là tốt và có thể lan tỏa những giá trị tích cực. Khi bản thân làm đúng, có cơ sở và được những người thực sự hiểu biết công nhận, dần dần mình sẽ thuyết phục được cả những người từng chưa công nhận mình”, Hải Anh nói.

Dùng mạng xã hội kể chuyện lịch sử

Nói về tên gọi Đoàn Hồng Hà, Hải Anh cho biết tên được đặt dựa trên dữ liệu lịch sử. Đoàn là cách gọi của những đơn vị xưa như Đoàn Thủ đô (cách gọi ngắn của Trung đoàn Thủ đô), Đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu, còn Hồng Hà gắn với vùng đồng bằng sông Hồng - nơi các thành viên dự án sinh sống.

Trên mạng xã hội, nhóm sử dụng tên Hồng Hà Reenactment, thuật ngữ chỉ hoạt động tái hiện hình ảnh lịch sử thông qua việc mặc các bộ quần áo trang bị và đóng diễn hoạt cảnh.

Thời gian tới, Hồng Hà Reenactment dự định mở rộng các hoạt động trải nghiệm và tái hiện lịch sử, kết hợp với các đơn vị ở phố cổ Hà Nội, bảo tàng và những tổ chức nghiên cứu lịch sử. Những người tham gia có thể trực tiếp mặc trang phục được phục dựng, nhập vai và tái hiện các trận đánh, như khúc tráng ca 60 ngày đêm chiến đấu của quân và dân Thủ đô. Từ những trải nghiệm trực quan ấy, nhóm muốn phát triển thêm các dự án về những trận đánh lớn khác của dân tộc, đồng thời xây dựng các tour tìm hiểu các địa điểm lịch sử tại Hà Nội và nhiều địa phương.

Với Đoàn Hồng Hà, mạng xã hội không chỉ là nơi đăng tải những bức ảnh phục dựng lịch sử. Đó còn là một “kênh kể chuyện”, nơi nhóm đưa những tư liệu, hình ảnh về quá khứ đến gần hơn với công chúng.

“Mạng xã hội là một kênh rất tốt để mọi người biết đến chúng tôi và tiếp cận thông tin. Nhưng quan trọng hơn, đây là nơi chúng tôi có thể cung cấp những thông tin chính xác”, đại diện Đoàn Hồng Hà chia sẻ.

Thực tế, trong dòng chảy thông tin trên mạng xã hội, không ít hình ảnh và câu chuyện lịch sử bị hiểu sai. Bởi vậy, công việc phục dựng của đoàn không chỉ dừng ở việc tái hiện hình ảnh mà hướng đến việc tái hiện những hình ảnh lịch sử sát với tư liệu nhất có thể để người xem có thêm căn cứ nhận diện và hiểu đúng hơn về quá khứ.

Tuy nhiên, hành trình ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi. “Có những lúc tôi cảm thấy muốn bỏ luôn, nhưng anh em luôn giúp nhau và cùng tìm cách giải quyết những lúc bế tắc, động viên nhau để vượt qua”, Hải Anh chia sẻ.

Bạn trẻ trải nghiệm hoạt động mặc quân phục, tìm hiểu lịch sử do Đoàn Hồng Hà tổ chức.

Sau hơn hai năm hoạt động, nhóm dần được biết đến rộng rãi hơn, cái tên Hồng Hà Reenactment được biết đến nhiều hơn trong cộng đồng quan tâm đến lịch sử. Đáng chú ý, những người tìm đến nhóm ngày càng trẻ. Có bạn sinh năm 2004, 2005, thậm chí có bạn sinh năm 2013 chủ động liên hệ để tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm phục dựng.

Với Hải Anh, đây là tín hiệu đáng mừng hơn cả những lượt tương tác trên mạng xã hội. “Điều đó khiến tôi rất vui và tự hào. Tôi cảm giác mình đã góp một phần nhỏ để truyền lửa yêu nước và tình yêu lịch sử đến với mọi người”, anh chia sẻ.