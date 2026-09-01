Tết Độc lập, bạn trẻ Đà Nẵng đổ về nơi lưu dấu chủ quyền biển đảo

TPO - Không phải lên núi, xuống biển hay khu vui chơi sầm uất, nhiều bạn trẻ ở Đà Nẵng đổ về Nhà trưng bày Hoàng Sa trong Tết Độc lập để nghe câu chuyện chủ quyền.

Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, Nhà trưng bày Hoàng Sa trên tuyến đường Hoàng Sa ven biển Đà Nẵng liên tục đón những đoàn khách đến tham quan. Trong đó phần lớn là các bạn trẻ.

Hàng trăm bạn trẻ là sinh viên Trường Cao đẳng Bách khoa đến tham quan Nhà trưng bày Hoàng Sa trong Tết độc lập. Ảnh: T.H.

Tại đây, mọi người có thể khám phá hệ thống hàng trăm tư liệu, hình ảnh, hiện vật liên quan đến chủ quyền biển đảo được bố trí theo từng chủ đề.

Từ tầng đầu tiên, bạn trẻ có thể nắm bắt thông tin về quần đảo. Tầng tiếp theo là những bằng chứng chủ quyền: Hoàng Sa trong các thư tịch cổ; hình ảnh ghi lại hoạt động trên quần đảo từ 1858 - 1945; những tấm bản đồ Trung Quốc do Trung Quốc, hoặc Trung Quốc và phương Tây xuất bản xác định lãnh thổ nước này không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; bản đồ do phương Tây xuất bản xác nhận chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa...

Anh Nguyễn Trần Quốc Thanh - Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Bách khoa cho hay, dịp Quốc khánh, nhà trường đưa tân sinh viên đến nhà trưng bày để các bạn hiểu biết thêm về biển đảo quê hương, quá trình chiến đấu, gìn giữ chủ quyền. Từ đó khơi dậy trong lòng mỗi người lòng yêu nước, quyết tâm học tập để đóng góp cho quê hương.

Bạn trẻ tìm hiểu các tư liệu trong Nhà trưng bày Hoàng Sa.

Sau khi tham quan hết các tầng trong nhà trưng bày Hoàng Sa, Đỗ Thị Anh Thư (sinh viên Trường Cao đẳng Bách khoa) chia sẻ rằng đây là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa.

"Trong không khí rực rỡ cờ hoa của ngày Tết Độc lập, bước vào không gian trưng bày, em cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm tự hào và xúc động. Những tấm bản đồ cổ, hiện vật mộc mạc và câu chuyện về các chiến sĩ, ngư dân bám biển đã giúp em hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Em vô cùng biết ơn sự hy sinh lớn lao của thế hệ cha ông đi trước", Thư nói.

Còn Nguyễn Tiến Thành (sinh viên cùng trường) coi đây là một lớp học lịch sử trực quan và gần gũi.

"Chuyến tham quan giúp em nhận thức rõ hơn rằng thế hệ trẻ chúng em cần chủ động tìm hiểu lịch sử, trân trọng những giá trị của đất nước và có trách nhiệm với quê hương", Khánh nhìn nhận.

Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến để các em hiểu thêm về biển đảo quê hương.

Nhiều gia đình cũng đưa các em nhỏ tới nhà trưng bày trong Tết độc lập, để các con được nghe câu chuyện về những giọt máu thiêng liêng của Tổ quốc, tận mắt nhìn thấy những hiện vật biết kể chuyện chủ quyền.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Nhà trưng bày Hoàng Sa cho hay dịp này, nhà trưng bày mở cửa đón khách xuyên suốt kỳ nghỉ lễ. Khách đến tham quan còn có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm như check-in "Tự hào Việt Nam”; gấp hạc giấy – gửi thông điệp đến Hoàng Sa; hành trình giải mã lịch sử – khám phá các dữ kiện, tư liệu và câu chuyện về Hoàng Sa thông qua những thử thách tương tác...