Tự nhận là bậc thầy tiết kiệm, cô gái sở hữu 2 căn hộ ở tuổi 27

TPO - Nhờ sống tiết kiệm kết hợp đầu tư, nữ YouTuber Kwak Ji-hyun sở hữu khối tài sản ròng lên đến 400 triệu won ở tuổi 27. Cô cũng tiết lộ đã cùng bạn trai mua căn hộ thứ hai.

Có 100 triệu won sau 4 năm sống tằn tiện

Kwak Ji-hyun (27 tuổi) là cái tên có tiếng trong cộng đồng mạng Hàn Quốc. Cô điều hành kênh YouTube “Bậc thầy tiết kiệm Kwak Ji-hyun” và từng gây chú ý khi tiết kiệm được 100 triệu won (khoảng 1,9 tỉ đồng) trong 4 năm chỉ bằng lối sống tằn tiện.

Tháng 8, Kwak Ji-hyun một lần nữa trở thành tâm điểm khi tái xuất với khối tài sản đáng kể hơn.

Kwak Ji-hyun được nhớ đến ở Hàn Quốc với danh xưng "bậc thầy tiết kiệm".

Trong video mới đăng tải trên YouTube, cô gái 9X tiết lộ: “Sau 4 năm, tôi tiết kiệm được 100 triệu won. Sau 2 năm tiếp theo, tôi lại có thêm 100 triệu won, rồi chỉ mất thêm 1 năm để tiết kiệm thêm 100 triệu won nữa. Hiện tại, tài sản ròng của tôi đã đạt 400 triệu won. Trước đây, tôi chủ yếu sống tiết kiệm và áp dụng ‘jjan-tech’ (các phương pháp tiết kiệm tiền), nhưng hiện tại tôi kết hợp cả đầu tư và bất động sản”.

Kwak Ji-hyun đi làm từ năm 19 tuổi. Với mức lương khoảng 2 triệu won/tháng, cô để dành được 100 triệu won sau 4 năm. Thời điểm đó, cô sống tằn tiện đến mức có tháng chỉ chi 8.400 won (khoảng 160.000 đồng theo tỷ giá thời điểm đó) cho việc ăn uống.

Kwak tích điểm bằng cách đăng ký hóa đơn trên ứng dụng để đổi thực phẩm, đồng thời tận dụng các chương trình giảm giá dành cho khách hàng mới mỗi khi đi ăn ngoài. Cô pha trà thay vì mua nước đóng chai, tham gia các cuộc khảo sát để nhận quà và thậm chí bán lại nước đóng chai có được từ các chương trình trúng thưởng trên chợ đồ cũ.

Theo SBS, Kwak hạn chế sử dụng phương tiện công cộng và thường đi bộ nếu quãng đường không quá xa. Cô cũng ghi chép chi tiêu và chia tiền vào nhiều tài khoản khác nhau để quản lý ngân sách.

“Bố bị bệnh vì căng thẳng, còn mẹ nghiện rượu khiến tôi buộc phải trưởng thành quá sớm. Để có thể hoàn toàn tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, tôi đã cố gắng tích cóp từng đồng”, Kwak chia sẻ.

Năm 2022, may mắn mỉm cười với Kwak khi cô trúng suất ưu đãi dành cho người độc thân mua nhà lần đầu. Nhờ khoản tiền tiết kiệm, nữ YouTuber sở hữu căn hộ đầu tiên trong đời.

Tài sản tăng gấp 4 lần nhờ đầu tư

Hiện tại, Kwak vẫn duy trì công việc văn phòng, đồng thời làm thêm ngoài giờ như chăm sóc thú cưng và nhận dựng video theo đơn đặt hàng. Cô cho biết thu nhập từ các công việc phụ thường được dùng để gửi tiết kiệm hoặc đầu tư.

Bên cạnh đó, Kwak tính toán kỹ thói quen sinh hoạt để giảm thiểu chi phí. Cô không mua TV, thậm chí ngừng sử dụng dịch vụ truyền hình. Kwak còn nghĩ ra thứ gọi là “bản đồ tủ lạnh” - ghi chú chi tiết các loại thực phẩm có trong nhà - để hạn chế việc mở tủ lạnh và tiết kiệm điện.

Ngoài ra, Kwak cùng bạn trai giảm chi phí ăn uống bằng cách tự chuẩn bị cơm hộp mang đi làm mỗi ngày.

Kwak Ji-hyun cho biết chi phí ăn uống của hai người được giới hạn ở mức 150.000 won (khoảng 2,8 triệu đồng) mỗi tháng. Cô tìm kiếm trước những thứ cần mua và lên kế hoạch chi tiêu.

“Nếu thấy không đủ, chúng tôi sẽ lấy thêm một phần tiền tiêu vặt cá nhân để bù vào”, cô nói.

Theo Newsis, tiền tiêu vặt của Kwak là 100.000 won (khoảng 1,9 triệu đồng) mỗi tháng, trong khi bạn trai cô có 200.000 won.

Kwak còn áp dụng một số mẹo tiết kiệm như sử dụng nền tảng mua bán phiếu quà tặng điện tử đã qua sử dụng và mang theo bình nước cá nhân để được giảm giá.

Kwak có được khoản 100 triệu won tiết kiệm đầu tiên ở tuổi 23.

Không chỉ tiết kiệm, Kwak còn tìm hiểu về đầu tư. Cô kể: “Tôi bắt đầu đầu tư nghiêm túc từ tháng 1/2024. Sau khi tiết kiệm được 100 triệu won, tôi nghĩ mình nên đầu tư nhưng lại sợ mất tiền. Tôi nghĩ nếu không có kiến thức thì cứ thử đầu tư 50.000 won mỗi tháng trong đúng một năm. Sau đó, tôi tăng lên 100.000 won. Sau 2 năm, tỷ suất lợi nhuận vượt 78%. Lúc này, tôi nhận ra muốn tích lũy tiền nhanh hơn thì cần phải đầu tư cổ phiếu”.

Hiện Kwak Ji-hyun dành hơn 90% số tiền kiếm được để đầu tư. Cô nhấn mạnh bản thân không cảm thấy nặng nề hay khổ sở khi sống tiết kiệm mà tận hưởng nó như một trò chơi. Mỗi lần nghĩ đến số tiền tích cóp được, cô lại cảm thấy vui và có động lực để tiếp tục.

Tháng 4 vừa qua, Kwak Ji-hyun mua căn hộ thứ hai tại Seongnam, tỉnh Gyeonggi. Cô nói: “Tôi và bạn trai gộp số tiền tiết kiệm được, cộng với khoản vay để sở hữu căn hộ thứ hai”.

Kwak Ji-hyun đặt mục tiêu ngắn hạn là đạt tài sản ròng 500 triệu won trước tuổi 30. Về lâu dài, cô muốn xây dựng một không gian vừa làm văn phòng, vừa là nơi tổ chức các buổi gặp gỡ và giảng dạy. Cô hy vọng bản thân không chỉ giàu có về tiền bạc mà cả về tinh thần.

“Tôi không học giỏi, gia đình cũng không có tiền. Một cô gái tốt nghiệp trung học, làm việc tại một doanh nghiệp vừa và nhỏ như tôi đã tiết kiệm được 100 triệu won trong 4 năm. Hiện con số tích lũy đã lên đến 400 triệu won. Tôi muốn cho mọi người thấy rằng bất kỳ người bình thường nào cũng có thể thực hiện được ước mơ của mình. Từ nay, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn để không chỉ được gọi là ‘bậc thầy tiết kiệm’, mà còn có thể nhận được danh xưng ‘bậc thầy đầu tư’”, Kwak nhấn mạnh.