Nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Hà Tĩnh mừng Quốc khánh 2/9

TPO - Hướng đến kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, từ làm đẹp đường quê, treo cờ Tổ quốc đến đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển.