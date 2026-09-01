Nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Hà Tĩnh mừng Quốc khánh 2/9

TPO - Hướng đến kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, từ làm đẹp đường quê, treo cờ Tổ quốc đến đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển.
Đoàn viên, thanh niên Mai Hoa tích cực dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, góp phần xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp và tạo không khí phấn khởi chào mừng Quốc khánh 2/9.
Tại nhiều khu dân cư, các hoạt động được lồng ghép với việc xây dựng cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường và vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh.
Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, công tác giáo dục truyền thống được các cấp bộ Đoàn chú trọng thông qua nhiều hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, sinh hoạt chính trị, tìm hiểu lịch sử và tri ân các thế hệ đi trước. Trong ảnh, Đoàn xã Thạch Lạc ra quân chăm sóc, chỉnh trang khuôn viên Di tích lịch sử Chứng tích chiến tranh Đội 3 và tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Ký ức không bao giờ quên”.