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Giới trẻ

Nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Hà Tĩnh mừng Quốc khánh 2/9

Hoài Nam

TPO - Hướng đến kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, từ làm đẹp đường quê, treo cờ Tổ quốc đến đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển.

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Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên, góp phần chỉnh trang cảnh quan, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, tại xã Cẩm Bình, Đoàn xã đã trao tặng công trình “Đường cờ thanh niên” trị giá 35 triệu đồng tại thôn Tân Vĩnh Cần. Ảnh: HN
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Những tuyến đường tại Cẩm Bình được tô điểm bởi sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Công trình “Đường cờ thanh niên” không chỉ góp phần chỉnh trang diện mạo nông thôn mà còn trở thành phần việc ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên trong dịp lễ lớn của đất nước.
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Dịp này, tuổi trẻ xã Tiên Điền trao tặng 500 lá cờ cho ngư dân. Hoạt động nhằm động viên bà con vững tâm lao động sản xuất, vươn khơi, bám biển, đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
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Tuổi trẻ xã Cổ Đạm ra mắt công trình thanh niên khu vui chơi dành cho mọi lứa tuổi tại thôn Nam Mới. Công trình được hoàn thành trong dịp hướng tới Quốc khánh 2/9, góp thêm một không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, rèn luyện cho người dân địa phương.
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Đoàn viên, thanh niên Mai Hoa tích cực dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, góp phần xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp và tạo không khí phấn khởi chào mừng Quốc khánh 2/9.
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Các hoạt động của tuổi trẻ Hà Tĩnh không chỉ tạo diện mạo tươi mới cho làng quê mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân.
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Tuổi trẻ xã Kỳ Hoa ra quân chỉnh trang các tuyến đường thanh niên tự quản. Đoàn viên, thanh niên tích cực vệ sinh môi trường, làm sạch cảnh quan và treo cờ Tổ quốc, góp phần tạo diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp.
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Tại nhiều khu dân cư, các hoạt động được lồng ghép với việc xây dựng cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường và vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh.
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Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, công tác giáo dục truyền thống được các cấp bộ Đoàn chú trọng thông qua nhiều hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, sinh hoạt chính trị, tìm hiểu lịch sử và tri ân các thế hệ đi trước. Trong ảnh, Đoàn xã Thạch Lạc ra quân chăm sóc, chỉnh trang khuôn viên Di tích lịch sử Chứng tích chiến tranh Đội 3 và tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Ký ức không bao giờ quên”.
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“Các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9 được Tỉnh Đoàn định hướng triển khai theo hướng thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, đơn vị. Bên cạnh tạo không khí vui tươi, phấn khởi, các hoạt động cũng hướng đến việc chăm lo an sinh xã hội, tri ân, giáo dục truyền thống, qua đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Hà Tĩnh”, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, cho hay.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Tuổi trẻ Hà Tĩnh sôi nổi hướng về ngày Quốc khánh 2/9 #Ngày quốc khánh 2/9 #Nghỉ lễ 5 ngày Quốc khánh #thanh niên Hà Tĩnh

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