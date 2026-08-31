Nam sinh Mường giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Nam sinh Phạm Đặng Thanh Bình đến từ TPHCM đã có màn ngược dòng ấn tượng để giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia.

Trong phần giới thiệu trước khi bước vào cuộc thi, Thanh Bình chia sẻ: “Em là người dân tộc Mường, nhưng em lại không biết tiếng Mường”. Cậu có khả năng chơi nhiều loại robic khác nhau và yêu thích nhiều môn thể thao, như cờ vua, võ Vovinam. Sở trường của cậu là Tin học và Tiếng Anh, từng đạt giải Ba môn Tin học Học sinh giỏi cấp Thành phố, giải Khuyến khích Học sinh giỏi Tiếng Anh kỳ thi Olympic cấp Thành phố.

Phạm Đặng Thanh Bình

Trận thi tuần 1 tháng 2 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26 với bốn thí sinh tranh tài: Nguyễn Minh Đức (THPT chuyên Ngoại ngữ, Hà Nội); Lê Trương Long (THPT Bố Hạ, Bắc Ninh); Nguyễn Lê Huy (THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành, Vĩnh Long) và Phạm Đặng Thanh Bình (THPT Võ Minh Đức, TP.HCM).

Phần thi Khởi động, Minh Đức tạo được ưu thế dẫn đầu với 70 điểm, Thanh Bình 45 điểm, Trương Long 35 điểm và Lê Huy 15 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm gồm 7 chữ cái.

Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: “… là đơn vị cấu tạo nên từ”. Minh Đức, Trương Long ghi điểm với đáp án “Tiếng”.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Từ nào còn thiếu trong những câu thơ sau: “Cánh diều no gió/ … trời réo vang/ Tiếng diều xanh lúa/ Uốn cong tre làng” (Thả diều, Trần Đăng Khoa)?. Không thí sinh nào ghi điểm.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Bài thơ tình nổi tiếng nào ra đời năm 1967 trong chuyến đi thực tế của tác giả Xuân Quỳnh ở vùng biển Diêm Điền (Thái Bình cũ), sau được in trong tập thơ “Hoa dọc chiến hào”?

Câu hỏi xuất hiện, Thanh Bình nhanh chóng ấn chuông và trả lời chính xác ẩn số chướng ngại vật: “Âm thanh”. Điều này giúp cậu vươn lên dẫn đầu với 85 điểm.

Thanh Bình giải đáp ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, chứng kiến màn bứt tốc hiệu quả của Minh Đức và Lê Huy. Sau bốn câu hỏi, Minh Đức trở lại dẫn đầu với 190 điểm, Lê Huy 155 điểm, Thanh Bình 135 điểm, Trương Long 65 điểm.

Phần thi Về đích, cuộc đua tiếp tục diễn ra căng thẳng khi các thí sinh lần lượt lựa chọn gói câu hỏi của mình.

Minh Đức cũng lựa chọn 3 câu hỏi 20 điểm. Cậu trả lời chính xác câu đầu, nhưng đánh mất điểm vào tay Lê Huy ở câu thứ hai, Trương Long ở câu thứ ba. Minh Đức về vị trí với 170 điểm.

Lê Huy với 175 điểm tạm dẫn đầu đoàn đua, lựa chọn 3 câu hỏi 20 điểm, nhưng không thành công. Cậu để Thanh Bình có cơ hội giành được quyền trả lời ở 3 câu, trong đó có 2 lần ghi điểm. Lê Huy về vị trí với 135 điểm.

Chia sẻ bí quyết nhấn chuông nhanh trả lời ở phần thi Về đích, Thanh Bình cho hay thường thi nhấn chuột máy tính cùng với bạn ở trường. Tốc độ nhanh nhất của cậu là 13 click/giây.

Thanh Bình lựa chọn 3 câu hỏi 20 điểm. Cậu ghi điểm ở câu thứ hai, để Trương Long có cơ hội trả lời câu cuối. Thanh Bình về vị trí với 185 điểm, tạm dẫn đầu đoàn đua.

Trương Long chọn ba câu hỏi 20 – 20 - 30 điểm, song không trả lời đúng câu hỏi nào tại phần thi của mình.

Phạm Đặng Thanh Bình giành chiến thắng trận tuần đầu tháng 2 quý IV.

Kết quả chung cuộc trận tuần đầu tiên tháng 2 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26, nam sinh dân tộc Mường Phạm Đặng Thanh Bình (THPT Võ Minh Đức, TP.HCM) giành vòng nguyệt quế với 175 điểm.

Nguyễn Minh Đức (THPT chuyên Ngoại ngữ, Hà Nội) và Nguyễn Lê Huy (THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành, Vĩnh Long) cùng về nhì với 155 điểm. Lê Trương Long (THPT Bố Hạ, Bắc Ninh) về ba với 55 điểm.