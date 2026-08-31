Tuổi trẻ yêu Tổ quốc bằng tuyến đường phủ đỏ, hành động xanh

TPO - Trong không khí cả nước đang hướng về kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ đã hòa cùng sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc. Đông đảo đoàn viên, thanh niên cụ thể hóa thông điệp “Tôi yêu Tổ quốc tôi – Yêu Tổ quốc bằng hành động”.

Đoàn viên thanh niên Nghệ An thực hiện đường cờ Tổ quốc.

Sắc đỏ tự hào trên mỗi tuyến đường

Từ những bản làng xa xôi của Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai đến Ninh Bình, Thanh Hóa, Cà Mau đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những người trẻ nâng niu lá cờ đỏ sao vàng. Mỗi lá cờ được treo lên là một niềm tự hào dân tộc được lan tỏa, là lời khẳng định về chủ quyền và sự gắn kết cộng đồng.

Các bạn trẻ không chỉ treo cờ mà còn đến từng nhà tuyên truyền, vận động nhân dân cùng hưởng ứng. Sắc đỏ rực rỡ trên các tuyến phố không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn khơi dậy mạnh mẽ lòng tự tôn dân tộc trong mỗi người dân trước thềm Tết Độc lập.

Đường cờ Tổ quốc tại phường Trung Tâm. Video: ĐPTT

Nổi bật, “Đường cờ Tổ quốc” của tuổi trẻ phường Trung Tâm (tỉnh Lào Cai) được triển khai tại khu vực đồi chè, tổ dân phố 5. Công trình gồm 100 lá cờ Tổ quốc, trải dài khoảng 900m. Những lá cờ được bố trí dọc tuyến đường tạo điểm nhấn nổi bật giữa cảnh quan đồi chè, góp phần làm đẹp không gian địa phương, lan tỏa không khí phấn khởi, tự hào hướng về ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Tuổi trẻ xã Quý Lương (Thanh Hoá) cũng đã tạo “Đường cờ Tổ quốc” tại khu vực Thác Đán, thôn Lương Ngoại. Hoạt động có sự tham gia của đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Ban Chỉ huy Quân sự xã, Chi đoàn, Chi hội Phụ nữ, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đường cờ Tổ quốc tại Lai Châu. Ảnh: TĐLC

"Đường cờ Tổ quốc" tại thôn Lương Ngoại. Ảnh: ĐXQL

Đoàn viên thanh niên Nghệ An hưởng ứng "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Ảnh: TĐNA

Không gian sáng - xanh - sạch - đẹp

Cũng dịp này, tuổi trẻ ở các địa phương đã dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan khuôn viên nhiều địa chỉ đỏ, các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.



Với cao điểm hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” trên toàn quốc, các cơ sở Đoàn đã cùng góp phần mang tới không gian sáng – xanh – sạch – đẹp, chào mừng ngày lễ quan trọng của đất nước.

Nhiều phần việc đã được thực hiện, từ vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan tại khu dân cư, cơ quan, trường học, các tuyến đường và khu vực công cộng.

Đoàn viên thanh niên ở Hà Tĩnh tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: TĐHT

Tại phường Ba Đình (Hà Nội), đoàn viên thanh niên phường phối hợp cùng các đơn vị vũ trang như Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Lăng tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan xanh - sạch - đẹp dọc tuyến phố Ngọc Hà và khu vực công cộng xung quanh Lăng Bác.

Trong những ngày cao điểm dịp Quốc khánh, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch và Đoàn phường Ba Đình bố trí trí lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ hướng dẫn người dân, du khách; trao tặng từ 20.000 - 40.000 phần quà và nước uống phục vụ Nhân dân về thăm Lăng Bác.

Tuổi trẻ phường Ba Đình dọn vệ sinh tuyến đường Ngọc Hà. Ảnh: ĐPBĐ

Tại Huế, tuổi trẻ toàn thành phố không chỉ dọn rác mà còn hướng tới mục tiêu cao hơn: Xây dựng hình ảnh “Thành phố văn hóa ASEAN” xanh, sạch và thân thiện. Mỗi túi rác được thu gom, mỗi tuyến kiệt được làm sạch là một viên gạch góp phần xây dựng một Huế đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, ở nhiều địa phương, hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” gắn liền với phần việc, hoạt động xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu, Tây Ninh triển khai các mô hình “Đổi rác lấy quà”, “Phân loại rác thải tại nguồn”, xử lý các “điểm đen” ô nhiễm môi trường...

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và Nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn, thực hiện nếp sống văn minh; qua đó góp phần tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong cộng đồng.

Thông điệp “Tôi yêu Tổ quốc tôi – Yêu Tổ quốc bằng hành động” đã và đang được tuổi trẻ cả nước cụ thể hoá bằng những hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Đoàn viên, thanh niên Phú Thọ trồng mới cây xanh trong Ngày Chủ nhật xanh. Ảnh: TĐPT