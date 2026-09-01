Lính trẻ vào bếp, làm hàng nghìn bánh Trung thu

TPO - Không chỉ miệt mài trên thao trường huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định đang thử sức với một công việc khá đặc biệt: làm bánh Trung thu. Dự kiến khoảng 3.000 chiếc bánh sẽ được làm ra để tặng các gia đình quân nhân, các mái ấm tình thương và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân.

Hướng tới Tết Trung thu năm 2026, lần đầu tiên Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TPHCM) tổ chức làm bánh Trung thu. Trước khi bắt tay vào sản xuất, cán bộ, chiến sĩ được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và thực hành các công đoạn cơ bản.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định chuẩn bị nguyên liệu làm 3.000 chiếc bánh Trung thu.

Từ chuẩn bị, kiểm tra, sơ chế nguyên liệu; nhào bột, sên nhân, chia nhân; tạo hình, đóng khuôn đến nướng, làm nguội, đóng gói và bảo quản, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia từng công đoạn. Mỗi khâu đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và kiên trì.

Với những người chưa quen làm bánh, sên nhân, chia nhân và tạo hình là những công đoạn không dễ thực hiện ngay từ đầu. Binh nhì Cao Minh Phúc chia sẻ: “Lúc đầu, chúng tôi chưa quen với các công đoạn làm bánh, nhất là sên nhân, chia nhân và tạo hình. Sau khi được hướng dẫn, anh em cùng nhau thực hành, trao đổi kinh nghiệm nên từng bước thành thạo hơn”.

Theo Binh nhì Cao Minh Phúc, công việc đòi hỏi nhiều thời gian, công sức nhưng các cán bộ, chiến sĩ đều phấn khởi vì sản phẩm mình làm ra sẽ trở thành món quà gửi đến gia đình mỗi cán bộ, chiến sĩ và các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Trung đoàn Gia Định, những chiếc bánh Trung thu được đơn vị sản xuất với sự phối hợp, hỗ trợ chuyên môn của Nhà hàng IF.

Cùng với chất lượng sản phẩm, Trung đoàn Gia Định xác định an toàn vệ sinh thực phẩm là yêu cầu xuyên suốt. Nguyên liệu được lựa chọn, kiểm tra nguồn gốc, chất lượng và bảo quản đúng quy định. Khu vực chế biến, dụng cụ, thiết bị làm bánh được vệ sinh thường xuyên; cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm các yêu cầu về vệ sinh cá nhân.

Trong quá trình tổ chức làm bánh, Thượng tá Nguyễn Trung Giang - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Gia Định, trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và các khâu sản xuất; đồng thời yêu cầu các bộ phận duy trì nghiêm quy trình bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, đóng gói và bảo quản.

Hoạt động làm bánh Trung thu còn có sự đồng hành của thân nhân cán bộ, chiến sĩ. Sự chung tay về nguyên liệu, công sức và tinh thần góp thêm nguồn lực để đơn vị chăm lo đời sống bộ đội, đồng thời hỗ trợ công tác tăng gia sản xuất, tạo nguồn phục vụ đời sống và các hoạt động an sinh xã hội của Trung đoàn.

Thượng tá Nguyễn Trung Giang - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Gia Định (bên phải), kiểm tra các khâu sản xuất bánh Trung thu.

Những chiếc bánh Trung thu mang theo tình cảm của người lính Trung đoàn Gia Định gửi tới hậu phương và những mảnh đời khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Theo Thượng tá Ngô Trường An - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Gia định, đơn vị dự kiến sản xuất khoảng 3.000 chiếc bánh Trung thu để tặng gia đình cán bộ, chiến sĩ và các mái ấm tình thương trên địa bàn đóng quân. Mỗi chiếc bánh không chỉ mang hương vị truyền thống mà còn chứa đựng công sức, tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ cùng sự đồng hành của thân nhân quân nhân.

“Thông qua những chiếc bánh do chính cán bộ, chiến sĩ làm ra, chúng tôi mong muốn gửi gắm tình cảm đến các cháu thiếu nhi, các mái ấm tình thương trên địa bàn, góp phần để mọi người có một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm”, Chính ủy Trung đoàn Gia định chia sẻ.