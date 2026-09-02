Hà Nội thông xe tạm Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục

TPO - Từ ngày 2/9, Hà Nội chính thức thông xe tạm tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đồng thời áp dụng phương án tổ chức, phân luồng giao thông mới tại hàng loạt nút giao trọng điểm trên tuyến.

Từ hôm nay (2/9), Hà Nội chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thông xe tạm dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Cùng với việc đưa đoạn tuyến này vào khai thác tạm thời, thành phố cũng tiến hành điều chỉnh giao thông tại hàng loạt nút giao lớn, trong đó tập trung vào hướng đi, điểm quay đầu và các nhánh tuyến bị hạn chế rẽ trái.

Tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục chính thức được thông xe tạm và áp dụng phương án phân luồng mới từ ngày 2/9.

Cụ thể, tại nút giao Hoàng Cầu - Hào Nam - La Thành (cũ) - Vành đai 1, một số hướng rẽ trái sẽ bị cấm. Các phương tiện được hướng dẫn rẽ phải, di chuyển qua các điểm mở dải phân cách để quay đầu và tiếp tục hành trình.

Tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ - Vành đai 1, phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công cầu vượt tiếp tục được duy trì; một số hướng phương tiện phải đi qua nút và thực hiện quay đầu tại các điểm mở trên đường Giảng Võ trước khi nhập vào Vành đai 1.

Đáng chú ý, tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Vành đai 1, một số hướng di chuyển được tổ chức lại; phương tiện có thể phải quay đầu trên đường Nguyễn Chí Thanh hoặc đi qua đường tạm khu vực nút Nguyên Hồng để tiếp tục lộ trình.

Tại nút giao Voi Phục - Vành đai 1, các phương tiện từ hướng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài và đường Cầu Giấy đi về phía Vành đai 1 sẽ di chuyển theo hệ thống đèn tín hiệu và đảo giao thông hiện trạng, hướng về phía Nguyễn Chí Thanh - La Thành.

Trên toàn tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, giao thông được tổ chức lại theo từng khu vực cụ thể. Đặc biệt, đoạn qua phạm vi thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Voi Phục đi Nguyễn Chí Thanh, trong khi đó tuyến đường La Thành (cũ) vẫn tổ chức giao thông hai chiều. Do một số đoạn đường khai thác tạm có mặt cắt hẹp, Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý người dân cần chủ động giảm tốc độ, chú ý biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Trong thời gian đầu triển khai, tình hình giao thông trên tuyến và các khu vực lân cận sẽ tiếp tục được theo dõi chặt chẽ để điều chỉnh khi cần thiết. Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo người dân khi đi qua khu vực Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục nên chủ động lựa chọn lộ trình, chấp hành nghiêm hệ thống biển báo và sự phân luồng của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc.