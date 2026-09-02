Cứu 3 người bị mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân ở Hà Nội

TPO - Rạng sáng 2/9, lực lượng chức năng Hà Nội kịp thời dập tắt đám cháy xảy ra tại một nhà dân ở phường Ngọc Hà, đồng thời hướng dẫn, đưa 3 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 1h ngày 2/9, người dân phát hiện đám cháy xảy ra tại một ngôi nhà trong ngõ 29 Đội Nhân, phường Ngọc Hà, Hà Nội.

Lửa cháy đỏ rực bên trong tầng 1 của ngôi nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 23 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8 và khu vực số 14 đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định ngôi nhà xảy ra cháy cao 3 tầng và 1 tum, diện tích mặt sàn khoảng 55m², kết cấu bê tông cốt thép, tường xây gạch.

Lực lượng chức năng đưa người mắc kẹt ra ngoài.

Đám cháy xuất phát từ tầng 1, khu vực để xe, sau đó lan vào phía trong ngôi nhà. Do khói và lửa bao trùm, 3 người bị mắc kẹt bên trong.

Trong quá trình triển khai chữa cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã phá cửa, đồng thời sử dụng thang tiếp cận tầng 3 để tìm kiếm người mắc kẹt và tạo lối thoát khói.

Ba người mắc kẹt sau đó được lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển từ mái tầng tum sang nhà liền kề và đưa ra ngoài an toàn.