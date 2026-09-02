Vụ lật xe khách 4 người chết: Tiễn đưa những phận đời cơ cực

TPO - Dưới cơn mưa lâm thâm, se lạnh, người thân tới tiễn đưa bốn nạn nhân xấu số trong vụ lật xe khách xảy ra ở tuyến tránh quốc lộ 19 (địa phận phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai). Họ đều là những người lao động, cơ cực về thăm gia đình, con cháu dịp nghỉ lễ.

Vụ lật xe khách xảy ra tại đường tránh phía Đông (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) đã lấy đi mạng sống của em T.L.V. (18 tuổi) và bà P.T.M.K. (46 tuổi, cùng trú phường An Khê), chị T.T.D.H. (33 tuổi, trú phường An Bình, cùng thuộc tỉnh Gia Lai), chị L.T.D. (31 tuổi, trú Thanh Hóa).

Các nạn nhân xấu số có điểm chung đều hoàn cảnh, phải đi mưu sinh xa nhà. Tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ cả 4 người về với gia đình, không ngờ đó lại là chuyến đi định mệnh.

Dọc đường Quang Trung, phường An Khê, dự đám tang của chàng trai mới lớn T.L.V. không ai cầm được nước mắt. Dưới cơn mưa lâm thâm, se lạnh, người thân, bạn bè tới tiễn đưa cậu thanh niên xấu số, tiếc thương phận đời còn bao ước mơ dang dở.

V. rất nghị lực, khi gia đình hoàn cảnh khó khăn, thương cha mẹ, chàng trai gác lại việc học đi làm thuê kiếm sống. Cứ dành dụm được đồng nào, V. lại gửi về phụ giúp gia đình. Mấy ngày nghỉ lễ, V. quyết định về thăm mẹ, gác lại việc phụ quán cơm trong TP.HCM.

Đám tang T.L.V.

Bà Trần Thị Mỹ Phương (50 tuổi) đã cạn nước mắt vì thương con trai. “Bố nó 6 năm trước cũng tai nạn giao thông. Hoàn cảnh gia đình vất vả từ đó, V. quyết định bỏ học để phụ mẹ lo cho chị đi học đại học”, bà Phương oà khóc.

Trước đó, buổi sáng trời mưa lâm thâm, bà Phương nhận cuộc gọi từ nhà xe, báo tin con trai đã mất. Bà khóc suốt quãng đường đi lên phường Pleiku (Gia Lai) hơn 100 cây số, tới đưa thi thể con trai vào nhà xác. Nỗi đau xé lòng của bà Phương làm ai cũng xót xa.

Khuôn mặt khắc khổ, bà Đinh Thị Thắm (73 tuổi) khóc lịm bên quan tài con gái là T.T.D.H. Do làm công nhân, mỗi năm H. về quê thăm cha mẹ, anh chị em trong gia đình một lần. Hồi đầu năm nay, H. về đám tang người anh ruột mất do bệnh. Dịp này, cô gái rủ bạn thân L.T.D. về quê cho biết nhà. Biết chuyện buồn của H. nên chị D. đồng ý về để trên xe có người tâm sự. H. thương mẹ nên trước khi về cô dặn mọi người không cho bà biết để tạo bất ngờ. Tối 30/8, anh em trong nhà biết chị H. cùng bạn đã lên xe khách Việt Tấn Phát từ TP.HCM về Gia Lai.

﻿ Bà Thắm chưa hết bàng hoàng sau cú sốc mất con gái T.T.D.H.

Sáng ra anh chị em không thấy H. điện thoại như mấy chuyến đi khác, ai cũng nóng ruột. Nghe tin có vụ tai nạn của nhà xe Việt Tấn Phát nên anh chị bắt xe lên Pleiku tìm kiếm ở bệnh viện.

“Tôi nhận thông tin tới nhà xác để nhận dạng, cơ thể H. đã lạnh. Tôi lúc này phải báo tin cho mẹ mà bà không tin, một mực nói nghỉ lễ H. không về”, chị Trương Thị Thu Lan (chị của H.), khóc nghẹn. Ngày 1/9, thi thể chị L.T.D. cũng đã được đưa về Thanh Hóa để an táng.

Ngày 2/9, mọi người tới nhang khói, tiễn đưa bà P.T.M.K. về nơi an nghỉ cuối cùng. Hàng xóm không khỏi tiếc thương bởi cả cuộc đời bà K. quanh quẩn với ruộng vườn, chưa từng đi đâu xa nhà vài chục cây số. Mấy tháng trước, bà K. vào TP.HCM để chữa bệnh. Đây cũng là chuyến đi xa nhất và cũng là chuyến đi cuối cùng của người phụ nữ lam lũ.

Bánh pía và ít hoa quả bà K. mua làm quà cho con cháu.

Một hàng xóm xúc động chia sẻ, chồng bà K. mất cách đây 3 năm do bệnh ung thư. Hiện, bà K. sống cùng với người con trai út, còn người con gái lớn đã có chồng sinh sống gần đó. Khám bệnh về bà K. còn mua bọc bánh pía, trái cây làm quà cho con cháu.