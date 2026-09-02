Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sẽ 'đóng' một chiều cao tốc Long Thành khi phương tiện về TPHCM tăng đột biến

Nguyễn Tiến - Nguyễn Dũng

TPO - Sáng 2/9, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn lưu thông hai chiều. CSGT sẵn sàng kích hoạt phương án phân luồng khi xe về TPHCM tăng cao.

Sáng 2/9, ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, phương tiện trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn được phép lưu thông theo cả hai hướng.

Theo ghi nhận, các phương tiện từ TPHCM đi Đồng Nai và chiều ngược lại đang lưu thông bình thường. Lực lượng CSGT được bố trí theo dõi, điều tiết giao thông và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh khi mật độ phương tiện tăng cao.

tp-c_1788322288009-8708755424978440175-8708755424978440175-1510bc2988488e6ea4122c8af01e5456.jpg
Dòng xe từ các tỉnh, thành phía Đông đổ về cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sáng 2/9. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Trước đó, Phòng CSGT Công an TPHCM xây dựng phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây trong ngày 2/9, nhằm chủ động giải tỏa lượng lớn phương tiện từ Đồng Nai, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và các tỉnh miền Trung trở lại TPHCM.

Theo phương án, từ 5h đến 24h ngày 2/9, nếu đủ điều kiện và lưu lượng phương tiện hướng về TPHCM tăng cao, lực lượng chức năng có thể tạm dừng phương tiện theo hướng TPHCM - Đồng Nai, tổ chức lưu thông một chiều theo hướng Đồng Nai - TPHCM.

tp-c_1788322288075-8708755424978440175-8708755424978440175-35e34e094577706f8ada4257ae06e9d6.jpg
Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn lưu thông 2 chiều trong sáng 2/9.
(﻿Ảnh: Nguyễn Tiến)

Việc này nhằm tận dụng năng lực còn dư của chiều đường TPHCM - Đồng Nai, tăng khả năng thông hành cho dòng phương tiện trở lại thành phố, hạn chế nguy cơ ùn tắc kéo dài.

Tuy nhiên, phương án chỉ được triển khai khi lưu lượng phương tiện hướng về TPHCM tăng cao và bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn. Tình hình giao thông sẽ được theo dõi thường xuyên để điều chỉnh hoặc kết thúc phương án khi cần thiết.

Nếu phương án được kích hoạt, phương tiện từ TPHCM đi Đồng Nai sẽ không được tiếp tục lên cao tốc tại khu vực nút giao An Phú và khu vực Võ Chí Công - vòng xoay Phú Hữu.

tp-c_1788322287982-8708755424978440175-8708755424978440175-872dafea2d1e21d7cdedc5c0ae628110.jpg
Giao thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thông thoáng. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Từ khu vực trung tâm TPHCM, hầm sông Sài Gòn và đường Mai Chí Thọ, phương tiện đi Đồng Nai sẽ được hướng dẫn theo các lộ trình thay thế như Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - cầu Đồng Nai hoặc Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống - Nguyễn Thị Định - phà Cát Lái - Đồng Nai.

Đối với phương tiện từ đường Võ Chí Công, vòng xoay Phú Hữu và khu vực lân cận, các hướng thay thế gồm Võ Chí Công - Khu Công nghệ cao - Võ Nguyên Giáp - cầu Đồng Nai hoặc Võ Chí Công - vòng xoay Mỹ Thủy - Nguyễn Thị Định - phà Cát Lái - Đồng Nai.

tp-c_1788322288103-8708755424978440175-8708755424978440175-dc11be672a6eda984ebf6c7048ee340d.jpg
Lực lượng chức năng dự kiến phân tán dòng xe về TPHCM qua các tuyến Vành đai 2, Vành đai 3 và Võ Chí Công. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Lực lượng chức năng sẽ phân luồng từ xa tại các giao lộ, hạn chế phương tiện tập trung quay đầu hoặc dừng chờ tại khu vực nút giao An Phú và vòng xoay Phú Hữu.

Ở chiều Đồng Nai về TPHCM, phương tiện được ưu tiên lưu thông trên cao tốc. Khi vào địa bàn TPHCM, lực lượng chức năng sẽ phân tán dòng xe qua Vành đai 2, Vành đai 3, Võ Chí Công và các tuyến đường kết nối, hạn chế phương tiện dồn về nút giao An Phú.

Phòng CSGT bố trí lực lượng tại các điểm đóng đường, phân luồng, điều tiết giao thông và tuần tra kiểm soát trên cao tốc, đường dẫn cao tốc, Mai Chí Thọ, Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp cùng các tuyến đường liên quan.

tp-c_1787923331919-704188066673451249-704188066673451249-284de2d7f17a172c7e247f2ac4fd4b61.jpg
CSGT bố trí lực lượng tại các tuyến đường dẫn vào cao tốc, sẵn sàng xử lý tình huống ùn tắc phát sinh. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Theo dự báo, lượng phương tiện trở lại TPHCM sẽ tăng nhanh từ khoảng 15h ngày 2/9, cao điểm trong khoảng 16h-22h, có thể kéo dài đến 24h.

Phòng CSGT cho biết việc tổ chức giao thông một chiều không được thực hiện cố định mà căn cứ tình hình thực tế. Lực lượng chức năng sẽ dựa trên lưu lượng, tốc độ phương tiện và diễn biến ùn tắc để quyết định triển khai, điều chỉnh hoặc kết thúc phương án.

Nguyễn Tiến - Nguyễn Dũng
#cao tốc #TPHCM #Long Thành - Dầu Giây #giao thông #ùn tắc #quốc khánh #đồng Nai

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe