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Cửa hàng tiện ích tại Lào Cai bốc cháy dữ dội

Văn Đức

TPO - Một đám cháy lớn bùng phát tại trung tâm mua sắm tiện ích ở xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai, khiến 1 người bị thương, nhiều đồ đạc hư hỏng.

Video lực lượng chức năng tiếp cận và khống chế đám cháy tại trung tâm mua sắm ở xã Bát Xát tối 1/9.

Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, vụ cháy được phát hiện vào hồi 20h25 ngày 1/9 tại căn nhà 3 tầng (diện tích sàn 300 m²/tầng) của trung tâm mua sắm tiện ích Thương Hồng, thuộc thôn Bản Vược 1, xã Bát Xát. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, căn nhà đang trong tình trạng đóng cửa và không có người ở bên trong.

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Hiện trường đám cháy. Ảnh: Huyền Trang.

Ngay sau khi phát hiện khói lửa bốc lên từ bên trong nhà, người dân và gia đình đã nhanh chóng điện báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng Công an xã.

Đến khoảng 20h45, các phương tiện chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, Công an xã và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đã có mặt tại hiện trường. Tổ công tác vừa triển khai đội hình phun nước qua các ô cửa sổ tầng 1 và tầng 2, vừa phối hợp cùng nhân dân di chuyển hàng hóa, tài sản có giá trị ra khu vực an toàn.

Do bên trong căn nhà chứa nhiều hàng hóa tiêu dùng bằng nhựa tổng hợp và đệm mút, ngọn lửa bén nhanh, tỏa ra nhiều khói độc và nhiệt lượng lớn khiến công tác tiếp cận đám cháy gặp nhiều khó khăn.

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Người dân tập trung đông quanh khu vực cháy

Đến 21h30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, ngăn chặn triệt để nguy cơ cháy lan sang các dãy nhà dân và cơ sở kinh doanh lân cận. Đến 22h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến 1 người bị thương trong quá trình di chuyển đồ đạc. Diện tích bị cháy khoảng 120m2 tại khu vực tầng 1 và tầng 2.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Văn Đức
#Cháy tại trung tâm mua sắm ở Lào Cai #Cháy cửa hàng xe máy tại Bản Vược #Đám cháy tại Lào Cai

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