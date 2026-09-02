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Lễ chào cờ đặc biệt ở Đất Mũi với lá cờ hơn 2.000m² lập Kỷ lục Việt Nam

Tân Lộc

TPO - Lễ chào cờ đặc biệt ở Đất Mũi (Cà Mau) dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, với lá cờ hơn 2.000m² lập kỷ lục Việt Nam, thu hút gần 1.500 người tham gia.

Sáng 2/9, tại Cột cờ Hà Nội - Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), Lễ chào cờ và Lễ thượng cờ chào mừng Kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2026) diễn ra trang trọng. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động Ngày hội Di sản văn hoá và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I, tỉnh Cà Mau, năm 2026.

Buổi lễ có sự tham gia của gần 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, chức sắc, chức việc các tôn giáo, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân. Lá cờ Tổ quốc trong lễ chào cờ đặc biệt có diện tích 2.025m² (dài 60m, ngang 33,75m), trọng lượng khoảng 320kg.

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Lễ chào cờ và Lễ thượng cờ có sự tham gia của gần 1.500 người.

Trong Hành trình xuyên Việt (2025 – 2027), Lá cờ đã xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn, tạo dấu ấn mạnh mẽ, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên, như tại Lễ hội Làng Sen (tỉnh Nghệ An) – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Người; Lá cờ tung bay giữa Thủ đô Hà Nội trong không khí thiêng liêng chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Sự xuất hiện của Lá cờ tại Đất Mũi - Cà Mau trong dịp Quốc Khánh 2/9 không chỉ là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình của một kỷ lục, mà còn là hành trình kết nối những vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc – từ Làng Sen quê hương Bác, qua Thủ đô Hà Nội, đến Đất Mũi Cà Mau. Lá cờ đỏ sao vàng như mang theo niềm tự hào của triệu triệu trái tim Việt Nam, cùng tung bay trên mảnh đất nơi địa đầu Cực Nam Tổ quốc.

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Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietking) đã trao bằng kỷ lục “Lá Đại kỳ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam” với diện tích 2.025m² tới UBND tỉnh Cà Mau.

Tại buổi lễ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietking) đã trao bằng kỷ lục “Lá Đại kỳ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam” với diện tích 2.025m² tới UBND tỉnh Cà Mau.

Được biết sau buổi lễ, Lá cờ Tổ quốc sẽ tiếp tục tung bay tại những địa danh lịch sử, thiêng liêng của Tổ quốc. Đến cuối năm 2027, sau khi kết thúc Hành trình xuyên Việt, Lá Đại kỳ sẽ chính thức được trao tặng tỉnh Cà Mau, trưng bày tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau để phục vụ nhân dân và du khách tham quan.

Tân Lộc
#Lễ chào cờ #Đất Mũi #Kỷ lục Việt Nam #Lá cờ lớn #Quốc khánh #Cà Mau #Lễ hội

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