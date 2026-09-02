Ngôi nhà dành một nửa diện tích cho nắng, gió và cây xanh

TPO - Giữa khu vực có mật độ xây dựng cao tại TP.HCM, ngôi nhà lựa chọn dành một nửa khu đất cho nắng, gió, nước và cây xanh thay vì cố gắng tận dụng tối đa diện tích để xây phòng. Không gian sống nhờ đó được mở lên phía trên, tạo sự kết nối với bầu trời giữa những công trình san sát xung quanh.

Khu đất nằm trong bối cảnh đô thị với nhiều công trình cao tầng bao quanh. Điều này khiến việc tạo nên một ngôi nhà vừa cởi mở, thông thoáng vừa đảm bảo sự riêng tư trở thành bài toán khó. Trong khi đó, gia chủ mong muốn nơi ở mang lại cảm giác bình yên, tĩnh lặng và có sự hiện diện thường xuyên của thiên nhiên.

Thay vì mở ngôi nhà ra bốn phía, thiết kế tìm khoảng thoáng theo chiều đứng. Khu đất được chia thành hai phần rõ rệt: một nửa dành cho các hoạt động của gia đình với những tiện nghi cần thiết; phần còn lại dành cho ánh sáng, gió, nước, cây xanh và các khoảng trống.

Cách phân chia này cũng đồng nghĩa với việc diện tích xây dựng không được đẩy lên mức tối đa. Đổi lại, thiên nhiên có khoảng để đi sâu vào bên trong và hiện diện ở nhiều vị trí trong nhà.

Các khoảng mở theo chiều đứng đưa ánh sáng từ trên cao xuống những tầng phía dưới. Từ bên trong, người ở có thể quan sát sự thay đổi của ánh sáng, thời tiết và bầu trời trong ngày mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào cảnh quan vốn hạn chế xung quanh khu đất.

Không gian bên trong cũng được tổ chức thành nhiều lớp có sự liên hệ về tầm nhìn. Từ các phòng khác nhau, cha mẹ và con cái vẫn có thể nhìn thấy nhau, giúp duy trì sự kết nối giữa các thành viên dù mỗi người đang ở một khu vực riêng.

Cây xanh và mặt nước được đưa vào những khoảng trống này để tạo nên cảnh quan ngay bên trong công trình. Thay vì tìm kiếm tầm nhìn ra bên ngoài giữa một khu vực xây dựng dày đặc, ngôi nhà tự tạo khoảng thiên nhiên cho chính mình.

Việc dành một phần đáng kể diện tích cho những khoảng không không trực tiếp phục vụ chức năng ở trở thành điểm đáng chú ý của công trình. Giữa đô thị đông đúc, ngôi nhà không tìm cách xây nhiều hơn mà chủ động để trống, lấy khoảng trống làm nơi cho nắng, gió, cây xanh và các thành viên trong gia đình gặp nhau.