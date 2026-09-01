Cận cảnh căn nhà Đình Bắc xây báo hiếu bố mẹ ở quê

TPO - Căn nhà mới khang trang mà Đình Bắc dành nhiều tâm huyết xây dựng cho bố mẹ đã hoàn thiện. Đây không chỉ là nơi gia đình sum vầy, ngôi nhà còn lưu giữ những dấu ấn trong hành trình theo đuổi bóng đá của chàng tuyển thủ trẻ.