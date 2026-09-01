Cận cảnh căn nhà Đình Bắc xây báo hiếu bố mẹ ở quê

TPO - Căn nhà mới khang trang mà Đình Bắc dành nhiều tâm huyết xây dựng cho bố mẹ đã hoàn thiện. Đây không chỉ là nơi gia đình sum vầy, ngôi nhà còn lưu giữ những dấu ấn trong hành trình theo đuổi bóng đá của chàng tuyển thủ trẻ.
Các danh hiệu mà Đình Bắc đạt được trong thời gian qua được đặt ở vị trí trang trọng.
Chiều 31/8, Đình Bắc có mặt tại quê nhà cùng bố mẹ và người thân trong ngày tân gia. Sau những chuyến thi đấu xa nhà, sự trở về của chàng tuyển thủ trẻ khiến ngày vui của gia đình thêm trọn vẹn. Với bố mẹ Đình Bắc, niềm vui có lẽ không chỉ nằm ở căn nhà mới, mà còn ở việc chứng kiến con trai trưởng thành và từng bước gặt hái thành công.