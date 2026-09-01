U20 Campuchia thắng trận, biến U20 Việt Nam thành đội Đông Nam Á khởi đầu đáng quên nhất vòng loại châu Á 2027

TPO - Loạt trận ra quân vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra chiều và tối 31/8 mang đến những kết quả khá ngược cho các đại diện Đông Nam Á. Trong khi nhiều đại diện trong khu vực, kể cả những nền bóng đá chưa được đánh giá cao, đều tạo ra dấu ấn thì U20 Việt Nam lại trở thành nốt trầm với thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên trên sân nhà.

Tâm điểm đáng chú ý của lượt trận là cuộc đối đầu giữa U20 Indonesia và U20 Malaysia. Hai đội bóng được đánh giá khá cân sức đã tạo nên trận đấu giằng co và kết thúc với tỷ số 0-0. Dù không giành trọn 3 điểm song U20 Indonesia vẫn có được kết quả không quá tệ trong ngày ra quân khi duy trì thế trận tương đối chặt chẽ trước đối thủ được xem là một trong những ứng viên cạnh tranh ở bảng đấu.

Ở bảng F, U20 Thái Lan lại có màn khởi đầu đầy thuận lợi. Đội bóng trẻ xứ chùa vàng đánh bại U20 UAE với tỷ số 1-0, qua đó giành 3 điểm quan trọng và lập tức tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Chiến thắng trước đối thủ được đánh giá cao về thể hình và sức mạnh cho thấy U20 Thái Lan đang có sự chuẩn bị đáng kể cho chiến dịch vòng loại lần này.

Đáng chú ý, những đội bóng vốn không được xem là ứng viên hàng đầu của khu vực cũng đồng loạt tạo ra tín hiệu tích cực. U20 Myanmar giành chiến thắng 4-0 trước U20 Sri Lanka, trong khi U20 Singapore cũng có màn ra quân thuận lợi. Thậm chí U20 Campuchia cũng giành trọn 3 điểm.

Đây là chiến thắng ấn tượng của đại diện xứ chùa tháp. Họ gặp U20 Yemen vốn được đánh giá nhỉnh hơn. Nhưng bằng tinh thần chiến đấu phi thường và khả năng phòng ngự lỳ lợm (cầm bóng 37%, hứng chịu 22 cú sút), U20 Campuchia đã hạ đối thủ 2-1.

Tỷ số thắng của Singapore, Campuchia... cho thấy khoảng cách giữa các đội trẻ trong khu vực đang không còn quá lớn. Và những kết quả này càng khiến màn trình diễn của U20 Việt Nam trở nên đáng thất vọng.

Trên sân nhà, U20 Việt Nam đã thua trắng U20 Triều Tiên 0-3

U20 Brunei và U20 Lào không thể giành chiến thắng, nhưng họ cũng chỉ phải nhận những thất bại với cách biệt hai bàn, lần lượt ở mức 0-2. Với những đội bóng thường xuyên bị đánh giá thấp ở sân chơi khu vực, việc hạn chế được số bàn thua trước các đối thủ mạnh hơn vẫn có thể xem là một tín hiệu tích cực.

Trong bối cảnh đó, U20 Việt Nam lại nhận cú sốc lớn nhất. Được thi đấu trên sân nhà và bước vào vòng loại với mục tiêu cạnh tranh tấm vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2027, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đã không thể tạo ra thế trận đủ tốt trước U20 Triều Tiên. Thất bại 0-3 không chỉ khiến đội bóng trẻ Việt Nam trắng tay mà còn đặt ra nhiều dấu hỏi về khả năng cạnh tranh ở những lượt trận tiếp theo.

Tất nhiên, một trận đấu chưa thể quyết định toàn bộ chiến dịch vòng loại. U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội sửa sai nếu nhanh chóng tìm lại sự ổn định và cải thiện hiệu quả thi đấu. Tuy nhiên, màn ra quân trước U20 Triều Tiên chắc chắn là lời cảnh báo nghiêm khắc. Khi nhiều đội bóng Đông Nam Á đang cho thấy tham vọng và khả năng tạo bất ngờ, U20 Việt Nam lại khởi đầu theo cách không ai mong muốn.

Vòng loại còn chặng đường phía trước, nhưng nếu muốn cạnh tranh tấm vé đến vòng chung kết U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam cần nhanh chóng đứng dậy, thắng cả 2 trận còn lại trước U20 Iran và U20 Palestine để níu kéo hy vọng.