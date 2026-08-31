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Thể thao

Liverpool chi 35 triệu euro mua thủ môn đắt nhất lịch sử Bỉ

Nguyễn Khánh

TPO - Liverpool đã đạt thỏa thuận với KRC Genk về việc chiêu mộ thủ môn 18 tuổi Lucca Brughmans với giá 35 triệu euro. Nếu hoàn tất, ngôi sao trẻ này sẽ trở thành thủ môn đắt giá nhất lịch sử bóng đá Bỉ.

Brughmans hiện đang trải qua các cuộc kiểm tra y tế tại Liverpool, sau khi Genk cho phép thủ môn 18 tuổi thực hiện thủ tục này. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Liverpool đã đạt thỏa thuận miệng với Genk về gói chuyển nhượng trị giá 35 triệu euro và đã được cấp phép tiến hành kiểm tra y tế. Các thủ tục chính thức sẽ chờ hoàn tất sau đó.

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Brughmans có chiều cao 2 mét và được trao vị trí số một trong khung gỗ của Genk dù mới 18 tuổi.

Điểm đáng chú ý là Brughmans nhiều khả năng chưa lập tức khoác áo Liverpool. Theo Sacha Tavolieri, thủ môn người Bỉ dự kiến tiếp tục thi đấu cho Genk trong mùa giải 2026/27 theo dạng cho mượn, trước khi chuyển tới Anfield vào mùa Hè 2027. Phương án này có thể thay đổi nếu Giorgi Mamardashvili rời Liverpool để gia nhập Nottingham trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Tuy nhiên, dù Brughmans chưa chắc xuất hiện trong đội hình Liverpool ngay mùa này, khoản đầu tư 35 triệu euro cho thấy đội bóng của HLV Andoni Iraola đang chủ động giải quyết vị trí thủ môn cho tương lai. Alisson Becker đang bước vào năm cuối hợp đồng, trong khi Mamardashvili vẫn chưa thể cạnh tranh vị trí số một kể từ khi chuyển đến Anfield.

Nếu hoàn tất với mức phí 35 triệu euro, Brughmans sẽ lập kỷ lục mới đối với một thủ môn người Bỉ. Kỷ lục hiện tại thuộc về Mike Penders, người cũng rời Genk để gia nhập Chelsea năm 2024 với giá khoảng 20 triệu euro.

Đáng chú ý, Genk tiếp tục chứng minh khả năng phát triển và bán các thủ môn trẻ với giá cao. Penders từng là sản phẩm nổi bật của đội bóng này trước khi đến Chelsea còn Brughmans cũng sẽ tới Anh sau khi vừa trở thành thủ môn số 1 của Genk. Với chiều cao 2 mét giống như Thibaut Courtois, Brughmans đang được kỳ vọng sẽ là bản sao mới của "người gác đền" huyền thoại này tại Premier League.

Trong trường hợp kịp hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, Brughmans sẽ là bản hợp đồng thứ 6 của Liverpool trong mùa Hè này sau Jeremy Jacquet, Victor Munoz, Ifeanyi Ndukwe, Ronald Araujo và Bradley Barcola - tiền đạo người Pháp cũng được cho là sắp kiểm tra y tế tại Anfield.

Nguyễn Khánh
Football365
#Liverpool #Brughmans #chuyển nhượng #thủ môn #Genk #bóng đá #kỷ lục

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