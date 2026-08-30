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Chelsea xóa dớp, đánh bại Brighton trong 'mưa' bàn thắng

Nguyễn Khánh

TPO - Sau 4 thất bại liên tiếp dưới tay Brighton, Chelsea đã phá được cái dớp trước đối thủ này khi giành thắng lợi 4-3 trong một cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính tại sân Stamford Bridge tối 30/8.

Trên khán đài Stamford Bridge, Carlo Ancelotti và Thomas Tuchel - hai cựu HLV Chelsea đang lần lượt dẫn dắt đội tuyển Brazil và Anh - có lẽ đã chứng kiến một phiên bản rất khác của đội bóng cũ. Chelsea dưới thời Xabi Alonso tiếp tục cho thấy sức tấn công mạnh mẽ, nhưng chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Premier League cũng phơi bày những khoảng trống đáng lo ở hàng thủ.

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Ancelotti và Tuchel trên khán đài xem đội bóng cũ Chelsea đấu Brighton.

Brighton từng thắng Chelsea trong cả 4 lần đối đầu gần nhất, ghi tới 11 bàn trong chuỗi trận đó. Tuy nhiên, đội khách gần như không kịp tìm lại hình ảnh của “khắc tinh” trong lần ghé thăm Stamford Bridge tối 30/8 trước một Chelsea khởi đầu với tốc độ chóng mặt.

Những pha lên bóng tốc độ từ các tình huống chuyển trạng thái đã giúp Chelsea liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành Brighton. Và họ cũng có được bàn thắng từ rất sớm. Ngay phút thứ 4, tiền vệ Romeo Lavia tận dụng một tình huống phối hợp lúng túng giữa thủ môn và các hậu vệ Brighton để xỉa bóng vào lưới từ cự ly 5m, mở tỷ số cho Chelsea.

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Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn mở tỷ số trước Brighton.

Mười phút sau, Chelsea nhân đôi cách biệt. Morgan Rogers thoát xuống bên cánh rồi đưa bóng vào trong để Pedro Neto băng vào dứt điểm, khiến Verbruggen không có cơ hội cản phá. Đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép và bỏ lỡ một số cơ hội trước khi Joao Pedro nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 32. Tân binh Jorrel Hato có pha dâng cao ấn tượng rồi kiến tạo để tiền đạo người Brazil ghi bàn thứ hai tại Premier League mùa này.

Nhưng Brighton không chịu buông xuôi. Phút 35, Malick Yalcouye tung cú vô-lê quyết đoán đưa bóng dội cột rồi vào lưới, giúp đội khách rút ngắn cách biệt xuống 1-3. Bàn thắng này cũng kéo dài chuỗi trận Chelsea không giữ sạch lưới tại Premier League lên 18 trận.

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Malick Yalcouye (giữa) sau tình huống sút tung lưới Chelsea để gỡ lại 1 bàn cho Brighton trong hiệp 1.

Pha lập công ấy như đánh thức những phẩm chất từng khiến Brighton trở thành khắc tinh của Chelsea. Sau giờ nghỉ, đội khách lập tức gây sức ép rõ rệt hơn. Diego Gómez đánh đầu chệch cột trong gang tấc, trước khi một pha bóng cố định giúp Brighton có bàn thứ hai ở phút 63. Cú dứt điểm của Pascal Gross chạm chân Joao Pedro vô tình đổi hướng, khiến Emiliano Martinez hoàn toàn bất lực trong ngày thủ môn người Argentina có trận đá chính đầu tiên tại Premier League cho Chelsea.

Khi Brighton bắt đầu nghĩ đến một cuộc lội ngược dòng, Cole Palmer lên tiếng. Phút 74, tiền vệ người Anh thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vượt khỏi tầm với của Verbruggen và tái lập khoảng cách hai bàn. Đây là bàn thắng thứ hai của Palmer sau hai vòng đấu đầu tiên.

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Đồng đội chia vui với Palmer (số 10) sau khi anh nâng tỷ số lên 4-2 cho Chelsea.

Dù vậy, Chelsea vẫn không thể kết thúc trận đấu một cách nhẹ nhàng. Pascal Gross đánh đầu ghi bàn cho Brighton trong thời gian bù giờ, đẩy đội chủ nhà vào những phút cuối đầy căng thẳng. May là Chelsea cuối cùng vẫn bảo toàn được chiến thắng 4-3, qua đó giành trọn 6 điểm sau hai vòng đầu tiên và chính thức xóa đi cái dớp toàn thua đã kéo dài 4 trận trước Brighton.

Với Xabi Alonso, khởi đầu hoàn hảo tại Premier League tiếp tục được nối dài. Chelsea dưới tay thuyền trưởng này đã cho thấy hàng công đủ sức tạo ra khác biệt trước những đối thủ khó chịu nhất. Nhưng 3 bàn thua tại Stamford Bridge cũng nhắc nhở Alonso rằng đội bóng mới của ông vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn biến sự bùng nổ đầu mùa thành một cuộc đua đường dài.

Xabi Alonso gia nhập nhóm HLV đặc biệt

Xabi Alonso là HLV thứ tư chứng kiến đội bóng của mình ghi từ 7 bàn trở lên trong hai trận đấu đầu tiên tại Premier League, sau Bobby Robson (8 bàn vào tháng 9/1999), Michael Laudrup (8 bàn vào tháng 8/2012) và Marcelo Bielsa (7 bàn vào tháng 9/2020). Với 7 bàn sau hai vòng đầu mùa này, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang có màn khởi đầu ấn tượng cùng Chelsea.

Nguyễn Khánh
#Chelsea #Brighton #Premier League #Xabi Alonso #Stamford Bridge #bóng đá

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