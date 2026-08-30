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Alan giành cú đúp danh hiệu, gửi lời cảnh báo tới V.League

Trọng Đạt - Dương Triều - Như Ý

TPO - Cú đúp vào lưới Công an TPHCM giúp Alan Grafite được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO. Màn trình diễn bùng nổ của Alan báo hiệu một mùa giải đáng chờ đợi đối với đương kim Vua phá lưới V.League mùa giải trước.

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Alan trở thành nhân vật nổi bật nhất trong chiến thắng 5-0 của Công an Hà Nội trước Công an TPHCM trên sân Hàng Đẫy tối 30/8. Tiền đạo người Brazil trực tiếp ghi hai bàn đầu tiên, mở màn cho màn thị uy sức mạnh của nhà đương kim vô địch V.League.

Ngay phút thứ 8, Alan cho thấy khả năng chọn vị trí và không chiến lợi hại. Từ quả tạt chính xác bên cánh trái của Cao Pendant Quang Vinh, tiền đạo cao gần 1,90 m bật cao đánh đầu tung lưới Patrik Lê Giang, mở tỷ số cho Công an Hà Nội.

Đến phút 27, Alan tiếp tục xuất hiện đúng lúc trong khu vực cấm địa. Sau tình huống hàng phòng ngự Công an TPHCM phá bóng không dứt khoát, chân sút 28 tuổi nhanh chân dứt điểm bằng chân trái, hoàn tất cú đúp và giúp đội chủ nhà tạo ra cách biệt an toàn.

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Không chỉ ghi bàn, Alan còn liên tục khiến hàng phòng ngự đối phương chao đảo bằng sức mạnh, khả năng tì đè và những pha di chuyển thông minh. Cuối hiệp một, anh tung cú sút xa hiểm hóc, buộc Patrik Lê Giang phải trổ tài cứu thua. Sang hiệp hai, tiền đạo người Brazil tiếp tục gây sức ép với những tình huống xâm nhập và dứt điểm trong khu vực cấm địa.

Màn trình diễn toàn diện giúp Alan được Ban tổ chức bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh đồng thời nhận giải dành cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên, hoàn tất “cú đúp” danh hiệu cá nhân trong ngày Công an Hà Nội bảo vệ thành công Siêu cúp Quốc gia.

Sự tỏa sáng của Alan không phải điều bất ngờ. Ở V.League 2025/26, anh ghi 16 bàn, giành danh hiệu Vua phá lưới và góp công quan trọng giúp Công an Hà Nội đăng quang trước ba vòng đấu. Trước đó, tiền đạo này cũng liên tục nằm trong nhóm những chân sút hiệu quả nhất kể từ khi sang Việt Nam thi đấu năm 2023.

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Đối với Công an Hà Nội, phong độ của Alan là tín hiệu tích cực trước mùa giải 2026/27. Trong một đội hình sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng sáng tạo như Quang Hải, Leo Artur hay Cao Pendant Quang Vinh, chân sút người Brazil tiếp tục là điểm đến quan trọng nhất của các đường lên bóng.

Sau danh hiệu Vua phá lưới mùa trước, Alan khởi đầu mùa bóng mới bằng cú đúp và giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận Siêu cúp. Đó không chỉ là màn chào mùa đầy ấn tượng, mà còn giống như lời cảnh báo của “cỗ máy ghi bàn” Công an Hà Nội gửi tới các hàng phòng ngự tại V.League 2026/27.

Trọng Đạt - Dương Triều - Như Ý
#Alan #V.League #Siêu cúp #Công an Hà Nội #bóng đá Việt Nam #cầu thủ xuất sắc #cú đúp

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