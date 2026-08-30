Những điểm nóng có thể định đoạt Siêu cúp Quốc gia

TPO - Bộ khung từng giúp Công an Hà Nội thống trị V.League 2025/26 sẽ đối diện một Công an TP.HCM được tăng cường mạnh mẽ trước mùa giải mới. Những màn so tài ở trung tuyến, trong hai khu vực cấm địa và trước hai khung thành có thể quyết định chủ nhân Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO.

Alan - Dirk Abels

Alan là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công Công an Hà Nội. Tiền đạo người Brazil ghi 16 bàn tại V.League 2025/26, giành danh hiệu Vua phá lưới và góp công lớn giúp đội bóng Thủ đô đăng quang trước ba vòng đấu.

Sở hữu chiều cao 1,89 m cùng nền tảng thể lực tốt, Alan đặc biệt mạnh trong khả năng che chắn bóng, tranh chấp với trung vệ và chiếm lĩnh khu vực cấm địa. Tiền đạo này không chỉ chờ cơ hội dứt điểm mà còn thường xuyên lùi xuống làm tường, tạo khoảng trống cho Leo Artur, Nguyễn Đình Bắc hoặc Nguyễn Quang Hải băng lên.

Khả năng hoạt động rộng của Alan khiến các hậu vệ khó lựa chọn giữa việc theo sát anh hay duy trì vị trí trong hệ thống phòng ngự. Nếu trung vệ đối phương bị kéo khỏi khu vực cấm địa, những cầu thủ giàu tốc độ của Công an Hà Nội có thể lập tức khai thác khoảng trống phía sau.

Alan là mũi nhọn nguy hiểm trên hàng công Công an Hà Nội.

Nhiệm vụ ngăn chặn Alan nhiều khả năng được giao cho Dirk Abels. Trung vệ 29 tuổi là một trong những tân binh đáng chú ý nhất của Công an TPHCM trong mùa hè 2026. Abels trưởng thành từ học viện PSV, từng khoác áo Sparta Rotterdam và có hơn 100 lần ra sân tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Trước khi tới Việt Nam, anh thuộc biên chế Grasshopper tại giải đấu cao nhất Thụy Sĩ.

Kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu giúp Abels được kỳ vọng nâng cấp khả năng phòng ngự và tổ chức triển khai bóng từ tuyến dưới của Công an TPHCM. Nếu được sử dụng, đây sẽ là trận đấu chính thức đầu tiên của trung vệ người Hà Lan trong màu áo đội bóng mới. Việc phải đối đầu ngay với Vua phá lưới V.League là thử thách không nhỏ.

Abels cần hạn chế khả năng xoay người và không để Alan đón bóng trong tư thế thuận lợi. Công an TPHCM cũng có thể bố trí một tiền vệ lùi xuống hỗ trợ trung vệ, tạo thế hai đánh một. Tuy nhiên, nếu tập trung quá nhiều người vào Alan, đội khách có nguy cơ để lộ không gian cho Quang Hải và Leo Artur xử lý ở tuyến hai.

Cuộc đối đầu giữa Alan và Abels có thể quyết định khả năng Công an Hà Nội tạo sức ép trong khu vực cấm địa. Nếu Alan chiếm ưu thế trong những pha tranh chấp trực diện, khung thành của Patrik Lê Giang sẽ liên tục bị đặt trong tình trạng báo động.

Nguyễn Quang Hải - Juanjo Narvaez

Quang Hải và Juanjo Narvaez đại diện cho hai nguồn sáng tạo đáng chú ý của trận Siêu cúp. Hai cầu thủ không nhất thiết thường xuyên đối đầu trực tiếp, nhưng khả năng kiểm soát bóng và tạo ra cơ hội của họ có thể quyết định đội nào làm chủ khu vực trung tuyến.

Quang Hải là mắt xích quan trọng trong cách vận hành của Công an Hà Nội. Tiền vệ sinh năm 1997 có khả năng di chuyển giữa các tuyến, phối hợp trong phạm vi hẹp và tung ra những đường chuyền mở khóa hàng phòng ngự. Những tình huống cố định bằng chân trái cũng là vũ khí có thể giúp đội bóng Thủ đô giải quyết thế trận bế tắc.

Vấn đề lớn nhất của Quang Hải nằm ở thể lực và khả năng kết nối với những đồng đội mới. Anh cùng nhóm tuyển thủ Công an Hà Nội vừa trải qua gần hai tháng tập trung cùng đội tuyển Việt Nam và chỉ hội quân đầy đủ với câu lạc bộ trong buổi tập ngày 29/8, một ngày trước trận Siêu cúp.

Nếu được sử dụng, Quang Hải có thể khó duy trì cường độ cao trong toàn bộ 90 phút. Công an TPHCM nhiều khả năng sẽ tổ chức áp sát ngay khi tiền vệ này nhận bóng, không cho anh có thời gian quan sát và thực hiện những đường chuyền hướng về phía Alan hoặc Leo Artur.

Juanjo Narvaez của Công an TPHCM từng trưởng thành trong hệ thống đào tạo trẻ Real Madrid.

Ở phía đối diện, Juanjo Narvaez là một trong những ẩn số đáng chú ý của Công an TPHCM khi mới đầu quân cho CLB trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Cầu thủ mang hai quốc tịch Colombia và Tây Ban Nha từng trưởng thành trong hệ thống đào tạo trẻ Real Madrid, có 29 lần khoác áo Real Madrid Castilla trước khi thi đấu cho nhiều đội bóng tại Tây Ban Nha và Saudi Arabia.

Narvaez có thể chơi tiền vệ tấn công, tiền đạo lùi hoặc dạt sang cánh. Khả năng xử lý bóng kỹ thuật và di chuyển linh hoạt giúp anh có thể đảm nhiệm nhiều vai trò trong hệ thống tấn công của HLV Arthur Diles.

Nếu Quang Hải là người điều khiển nhịp chơi của Công an Hà Nội, Narvaez có thể trở thành cầu nối giữa tuyến giữa với hàng công Công an TPHCM. Những pha nhận bóng phía sau hàng tiền vệ đối phương rồi phối hợp cùng Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức hoặc Jason Cummings có thể tạo ra nguy hiểm cho hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Đội nào giúp cầu thủ sáng tạo của mình nhận bóng trong tư thế thuận lợi hơn sẽ chiếm ưu thế. Quang Hải có lợi thế về sự am hiểu đồng đội và kinh nghiệm tại V.League, trong khi Narvaez mang đến yếu tố mới mẻ, bất ngờ.

Nguyễn Tiến Linh - Bùi Hoàng Việt Anh

Cuộc đối đầu giữa Tiến Linh và Bùi Hoàng Việt Anh là màn so tài đáng chú ý giữa hai tuyển thủ quốc gia, đồng thời có thể trở thành điểm nóng nhất trong khu vực cấm địa Công an Hà Nội.

Tiến Linh trải qua mùa giải 2025/26 không thực sự như ý khi chỉ ghi sáu bàn tại V.League. Có thời điểm tiền đạo sinh năm 1997 trải qua 17 trận liên tiếp trên mọi đấu trường không ghi bàn. Tuy nhiên, anh vẫn là một trong những tiền đạo nội có khả năng chọn vị trí và dứt điểm một chạm tốt nhất.

Việc không tham dự ASEAN Cup 2026 giúp Tiến Linh có nhiều thời gian nghỉ ngơi và tập luyện cùng Công an TPHCM. Đây là lợi thế của anh so với các tuyển thủ Công an Hà Nội vừa trở về từ đội tuyển quốc gia.

Sự xuất hiện của Olaha Mạnh Đức, Jason Cummings, Daniel Arzani và Juanjo Narváez cũng có thể giúp Tiến Linh giảm bớt áp lực. Anh không còn phải hoạt động đơn độc mà có thể tập trung vào thế mạnh di chuyển trong khu vực cấm địa, đón những đường căng ngang hoặc chiếm khoảng trống do đồng đội tạo ra.

Bùi Hoàng Việt Anh của Công an Hà Nội còn rất sung sức sau ASEAN Cup 2026.

Ở lần gặp Công an Hà Nội tại lượt về V.League 2025/26, Tiến Linh từng đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang. Dù Công an TPHCM thua 0-3, tình huống đó cho thấy khả năng không chiến của tiền đạo số 22 vẫn có thể gây khó khăn cho hàng thủ đội bóng Thủ đô.

Người trực tiếp ngăn cản Tiến Linh nhiều khả năng là Bùi Hoàng Việt Anh. Trung vệ của Công an Hà Nội có lợi thế về thể hình, khả năng phán đoán và tranh chấp bóng bổng. Việt Anh cũng hiểu rõ thói quen di chuyển của Tiến Linh sau nhiều năm cùng khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, Việt Anh vừa trở về từ ASEAN Cup và chỉ có ít thời gian chuẩn bị cùng câu lạc bộ. Anh không chỉ phải theo sát Tiến Linh mà còn cần chú ý tới những pha xâm nhập của Olaha Mạnh Đức, Cummings hoặc Williams Minh Hoàng.

Nếu Công an TPHCM sử dụng Tiến Linh làm điểm hút trung vệ, những khoảng trống xuất hiện phía sau Việt Anh có thể được khai thác bởi các cầu thủ giàu tốc độ. Ngược lại, nếu trung vệ Công an Hà Nội kiểm soát được các pha bóng bổng và không để Tiến Linh hoạt động mạnh trong khu vực cấm địa, một phần đáng kể sức tấn công của đội khách sẽ bị hạn chế.

Nguyễn Filip - Patrik Lê Giang

Cuộc đấu giữa hai thủ môn có thể trở thành điểm nóng cuối cùng của trận Siêu cúp. Nguyễn Filip là chốt chặn quan trọng trong đội hình Công an Hà Nội vô địch V.League, đồng thời được lựa chọn vào đội hình tiêu biểu mùa giải 2025/26.

Ngoài phản xạ và khả năng kiểm soát bóng bổng, Nguyễn Filip còn tham gia tích cực vào quá trình triển khai bóng từ tuyến dưới. Khả năng chuyền bóng của anh giúp Công an Hà Nội duy trì quyền kiểm soát và vượt qua lớp pressing đầu tiên của đối phương.

Patrik Lê Giang là thủ môn hay nhất ASEAN Cup 2026.

Ở phía đối diện, Patrik Lê Giang vừa cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026. Kinh nghiệm, khả năng phản xạ và sự ổn định của thủ môn này sẽ là điểm tựa quan trọng cho hàng phòng ngự Công an TP.HCM.

Trận Siêu cúp không thi đấu hiệp phụ. Nếu hai đội hòa sau 90 phút, loạt sút luân lưu 11m sẽ được tiến hành ngay để xác định nhà vô địch. Khi đó, khả năng phán đoán cùng bản lĩnh của Nguyễn Filip và Patrik Lê Giang có thể trực tiếp quyết định chủ nhân Siêu cúp Quốc gia.

