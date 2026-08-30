Chuyên gia Phan Anh Tú chờ kịch bản luân lưu kịch tính trận 'derby' ngành Công an

TPO - Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá Công an Hà Nội nhỉnh hơn nhờ bộ khung ổn định, nhưng khả năng tạo đột biến của Công an TPHCM có thể đưa trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO tới loạt luân lưu 11m.

Trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO giữa Công an Hà Nội và Công an TPHCM diễn ra lúc 18h ngày 30/8 trên sân vận động Hàng Đẫy. Những con số của mùa giải vừa qua cho thấy đội bóng Thủ đô có nhiều cơ sở để bước vào cuộc đấu với vị thế cửa trên.



Công an Hà Nội đăng quang V.League sớm ba vòng đấu và kết thúc mùa giải với 64 điểm sau 26 trận, gồm 20 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ 2 thất bại. Đoàn quân của HLV Mano Pölking ghi 58 bàn - nhiều nhất giải - đồng thời chỉ 22 lần để thủng lưới. Khoảng cách giữa họ với đội á quân Thể Công Viettel lên tới 10 điểm.

Ưu thế của Công an Hà Nội còn được thể hiện qua thành tích đối đầu. Trong hai lần gặp Công an TPHCM tại V.League 2025/26, đội bóng Thủ đô đều giành chiến thắng, lần lượt với tỷ số 1-0 và 3-0.

Tuy nhiên, Công an TPHCM đã chứng minh họ đặc biệt nguy hiểm trong những trận đấu loại trực tiếp. Trên hành trình giành Cúp Quốc gia, đội bóng này lần lượt thắng CLB TPHCM 3-0, Trường Tươi Đồng Nai 1-0, Thép Xanh Nam Định 4-2 và Ninh Bình 2-1. Đáng chú ý, hai chiến thắng ở bán kết và chung kết đều diễn ra trên sân khách.

Công an Hà Nội nhỉnh hơn, Công an TP.HCM khó lường

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, sự ổn định về nhân sự và hệ thống chiến thuật là lợi thế lớn của Công an Hà Nội. Nhà vô địch V.League nhiều khả năng tiếp tục chủ động cầm bóng, kiểm soát nhịp độ và tổ chức chống phản công.

“Dù sử dụng đội hình nào, Công an Hà Nội vẫn sẽ chơi với nhịp độ tương đối thong thả, chú trọng kiểm soát bóng và chờ thời cơ tạo đột biến”, chuyên gia Phan Anh Tú nhận định.

Khả năng bố trí tuyến giữa là vấn đề HLV Pölking phải tính toán, nhất là trong trường hợp Nguyễn Quang Hải và Lê Phạm Thành Long chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất sau ASEAN Cup 2026. Khi đó, Lê Văn Đô có thể được kéo vào trong để hỗ trợ Stefan Mauk.

Trên hàng công, Alan là cái tên được chuyên gia Phan Anh Tú đặc biệt kỳ vọng. Tiền đạo người Brazil vừa giành danh hiệu Vua phá lưới V.League 2025/26 với 16 bàn. Alan và Nguyễn Đình Bắc, người có 10 pha lập công, đã đóng góp tổng cộng 26 trong số 58 bàn thắng của Công an Hà Nội, chiếm gần 45% thành tích ghi bàn của toàn đội.

Cách vận hành của Công an TPHCM khó dự đoán hơn bởi đội bóng vừa được bàn giao cho tân HLV Arthur Diles. Nhà cầm quân người Australia có thể sử dụng trận Siêu cúp để kiểm nghiệm nhiều phương án, từ tấn công phủ đầu đến phòng ngự phản công.

Một trong những nhân tố đáng chú ý nhất của đội bóng phía Nam là Michael Olaha. Chân sút này ghi 9 bàn cho SLNA tại V.League mùa trước, trước khi chuyển đến Công an TPHCM. Khả năng hoạt động độc lập, tranh chấp và tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương giúp Olaha trở thành mối đe dọa thường trực.

“Olaha có khả năng tác chiến độc lập rất tốt. Nếu hàng phòng ngự đối phương mắc sai lầm, cậu ấy có thể lập tức trừng phạt họ”, ông Phan Anh Tú đánh giá.

Lee Williams cũng có thể mang đến một phương án khác cho Công an TPHCM. Tiền đạo cao 1,90 m từng ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình ở chung kết Cúp Quốc gia, qua đó cho thấy khả năng tạo dấu ấn ở những thời điểm quan trọng.

Chờ màn đấu trí trên chấm 11m

Chuyên gia Phan Anh Tú không đưa ra một tỷ số cụ thể hoặc lựa chọn đội chắc chắn giành chiến thắng. Thay vào đó, ông chờ đợi một thế trận cân bằng và kịch tính kéo dài tới loạt sút luân lưu.

“Nếu được lựa chọn, tôi mong trận đấu sẽ phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu. Kịch bản ấy sẽ tạo nên sự kịch tính và giúp người hâm mộ được tận hưởng trận đấu lâu hơn”, ông nói.

Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra bởi điều lệ trận Siêu cúp Quốc gia 2025/26 quy định hai đội sẽ bước ngay vào loạt sút 11m nếu hòa sau 90 phút, không thi đấu hiệp phụ. Khi đó, màn đấu trí giữa những thủ môn giàu kinh nghiệm như Nguyễn Filip và Patrik Lê Giang có thể trở thành điểm nhấn cuối cùng.

Xét về sự ổn định, thành tích mùa trước và lợi thế sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, bản lĩnh từng giúp Công an TPHCM liên tiếp vượt qua Nam Định và Ninh Bình trên sân khách cho thấy đây khó là một trận đấu một chiều.

“Nếu đội được đánh giá cao hơn giành chiến thắng, đó là kết quả tương đối bình thường. Nhưng nếu đội cửa dưới tạo nên bất ngờ, trận đấu sẽ mang đến một luồng sinh khí mới. Một loạt luân lưu cùng màn đấu trí giữa các thủ môn sẽ là cái kết rất đáng chờ đợi cho trận Siêu cúp", chuyên gia Phan Anh Tú nhấn mạnh.

“Tôi luôn chờ đợi những điều mới mẻ và bất ngờ. Nếu Công an TPHCM giành chiến thắng, kết quả ấy sẽ báo hiệu một mùa giải mới hưng phấn và hấp dẫn”, ông Phan Anh Tú nói.