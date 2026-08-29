Từ dòng nước đến đường chạy: Một ngày không giới hạn của các vận động viên tại Aqua Warriors Huế 2026 – Red Tiger Cup

Bơi giữa dòng Hương Giang, chạy ngang qua Đại Nội, nhìn thấy và cảm nhận rõ dòng chảy lịch sử hòa cùng nhịp điệu của khát vọng, của năng động hiện đại. Aqua Warriors Huế 2026 – Red Tiger Cup mang lại những xúc cảm đặc biệt khó nói hết thành lời.

Bơi và chạy để cảm nhận, để thêm yêu Cố đô

Kinh thành Huế là một kiệt tác về quy hoạch, lấy sự hài hòa giữa Thiên – Địa – Nhân và triết lý Ngũ hành, âm dương làm gốc. Núi Ngự Bình chắn phía trước, còn sông Hương uốn lượn là minh đường, nơi tụ khí sinh tài. Dòng nước sông Hương trở thành đường bơi, những cung đường đi qua Đại Nội, qua Trường Quốc học Huế, qua 2 cây cầu Phú Xuân và Dã Viên trở thành đường chạy, giữa màu xanh của Huế, giữa không khí “rất Huế” riêng biệt. Các vận động viên khi tham gia thi đấu đều nói rằng Aqua Warriors Huế 2026 – Red Tiger Cup không chỉ một giải đấu thể thao đơn thuần mà còn trở thành nơi để bứt phá những giới hạn bản thân, bơi và chạy để cảm nhận rõ hơn, gần hơn, chân thực hơn về Huế.

Vận động viên thi đấu tại sông Hương

Thời tiết trong ngày thi đấu rất đẹp, gió nhẹ, sóng nhẹ, nhờ đó hành trình bơi trên sông Hương và tiếp sau đó đến những cung đường chạy trở thành sự khám phá và trải nghiệm thú vị đối với các vận động viên nhí thi đấu tại 2 nội dung là Kids Aqua Warriors và Junior Aqua Warriors. “Con không thấy mệt, cho con bơi và chạy thêm vài vòng nữa cũng được. Các bạn đều rất quyết tâm, ai cũng bơi nhanh, chạy nhanh, giờ con sẽ trở lại khu vực Expo để tham dự các trò chơi và nhận thêm quà. Một chuyến đi khám phá Huế, tìm hiểu thêm về lịch sử trước khi bước vào năm học mới, con thực sự rất vui khi tham dự giải đấu này”, vận động viên Minh Quang cho biết.

Vận động viên tại lễ trao giải

Thời tiết đẹp, cung đường chạy đẹp giữa khung cảnh tươi mát của Huế cũng là điều kiện thuận lợi để Minh Khuê (13 tuổi) và Minh Châu (12 tuổi) hoàn thành tốt cự ly Sprint Aqua Warriors. Từng nhiều lần tham dự các giải đấu nằm trong hệ thống Aqua Warriors, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức ở Huế mang lại những cảm xúc mới mẻ cho các vận động viên.

Bứt phá vượt lên giới hạn

Ở 2 cự ly thi đấu Olympic Aqua Warriors và Sprint Aqua Warriors, những cuộc cạnh tranh quyết liệt, những sự bứt phá liên tục diễn ra từ đường bơi đến đường chạy.

Vũ Đình Duân, Nguyễn Văn Thái và Bùi Ngọc Trung là 3 vận động viên lần lượt dẫn đầu ở nội dung Olympic Aqua Warriors dành cho nam. Nguyễn Thị Kim Cương, Tôn Nữ Mỹ Ngọc, Nguyễn Thị Trà My là 3 vận động viên về đích đầu tiên ở nội dung Olympic Aqua Warriors dành cho nữ. Với riêng Tôn Nữ Mỹ Ngọc, đứng bục tại Aqua Warriors Huế 2026 – Red Tiger Cup mang lại niềm vui và ý nghĩa nhiều hơn khi cô gái người gốc Huế trở về thi đấu tại quê hương mình.

Ở nội dung Open Water Swimming 1,5km dành cho nam, Minh Tài, Thành Trung và Văn Dẫn là những nam vận động viên đạt thành tích cao nhất. Bất ngờ lớn và cũng là điều thú vị đến ở nội dung Open Water Swimming 1,5km dành cho nữ. Lê Thị Như Quỳnh là người về đích đầu tiên còn Nguyễn Thị Khánh Ly cán đích ở vị trí số 2, đây đều là những cái tên quen thuộc, nhiều lần đứng bục tại các giải đấu Aqua Warriors. Vị trí thứ 3 xuất hiện cái tên mới mẻ là Lê Mai Xoan – cô nữ cử nhân sư phạm hóa của Đại học sư phạm Huế. Mai Xoan vừa trải qua việc điều trị 1 căn bệnh hiểm nghèo, nữ vận động viên này mới chỉ tập bơi bắt đầu từ khi đăng kí tham dự Aqua Warriors Huế 2026 – Red Tiger Cup. Vượt qua những giới hạn, chiến thắng bằng ý chí và nghị lực mạnh mẽ, một câu chuyện tuyệt vời đã được Mai Xoan viết lên trên dòng sông Hương.

Vận động viên về đích

“Chúng tôi quyết định đồng hành cùng giải đấu chính bởi những hành trình đặc biệt mà mỗi vận động viên đem tới. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Bởi khi chứng kiến các vận động viên hoàn thành chặng đua, điều tôi nhìn thấy không chỉ là những thành tích trên bảng kết quả mà còn là sự nỗ lực và tinh thần không bỏ cuộc của mỗi người. Red Tiger rất vui khi được đồng hành, tiếp thêm năng lượng cho các vận động viên”, ông Lê Quang Thịnh – Chủ tịch tập đoàn Camel cho biết.

“Trong thể thao, không phải ai cũng bắt đầu với cùng một thể lực hay mục tiêu, mỗi người sẽ khác nhau. Nhưng điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể thấy ở giải đấu Aqua Wariors Huế 2026 – Red Tiger Cup là mỗi người đều có thể vượt qua giới hạn của bản thân mình. Tập đoàn Camel nói chung và nhãn hàng nước tăng lực Red Tiger nói riêng mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng thể thao Việt Nam, không chỉ ở những giải đấu lớn mà còn trong những hành trình xây dựng một lối sống năng động, tích cực hơn mỗi ngày”, ông Lê Quang Thịnh khẳng định.

Ông Lê Quang Thịnh – Chủ tịch tập đoàn Camel chia sẻ

Aqua Warriors Huế 2026 – Red Tiger Cup đã khép lại trọn vẹn, đầy ý nghĩa tại Huế. Những nụ cười, những lời hẹn gặp lại mảnh đất Cố đô đã được các vận động viên cùng nhau chia sẻ ở vạch đích.

Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của các Đối tác:

Nhà tài trợ chính: Nước tăng lực Red Tiger

Cùng các Đối tác đồng hành: Camel, Ta Lư Coffee, Moshifoods, Oatkrunch, Cream-O, Nhà tài trợ Trang phục - SIV – SportswearInVietnam, Khang An Sports, Revive, PÖNNIE MEATSNACK, OATSIDE Việt Nam, Bến Trăng, Khách sạn Century Riverside, Khách sạn Mondial, TPG Hospitality, An Khang Thành Đạt, Bảo hiểm PVI, Ligpro, Bao bì Giấy Kleur.