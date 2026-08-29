Đô vật xứ Thanh Lò Thị Hồng bước lên đỉnh thế giới

TPO - Với thành tích toàn thắng 5 trận ở hạng 45kg nữ, Lò Thị Hồng mang về tấm HCV duy nhất cho đội tuyển vật Việt Nam tại Giải vô địch vật bãi biển trẻ thế giới 2026 ở Azerbaijan.

HLV Nguyễn Thế Anh và VĐV Lò Thị Hồng tại Giải vô địch vật bãi biển trẻ thế giới năm 2026.

Thông tin từ đội tuyển vật Việt Nam ngày 29/8 cho biết VĐV Lò Thị Hồng đã xuất sắc giành HCV hạng 45kg nữ tại Giải vô địch vật bãi biển trẻ thế giới 2026, vừa khép lại tại Baku, Azerbaijan.

Đây là tấm HCV duy nhất của đội tuyển vật Việt Nam tại giải, đồng thời là lần đầu tiên Lò Thị Hồng bước lên bục cao nhất ở đấu trường thế giới.

Nữ đô vật quê Thanh Hóa gây ấn tượng mạnh với hành trình toàn thắng. Tại vòng bảng, cô lần lượt vượt qua Ndeye Khady Anna Diatta (Senegal) với tỷ số 2-0, Karen Araceli Rios Silva (Mexico) 3-0 và Gulnar Aghadadashova của chủ nhà Azerbaijan 3-1.

Giành ngôi đầu bảng, Lò Thị Hồng tiếp tục đánh bại Mira Higashi (Nhật Bản) 2-0 ở bán kết. Trong trận tranh HCV, cô chỉ mất 44 giây để vượt qua Meriem Safiya Grib (Algeria) với tỷ số 3-0, khép lại giải đấu đầy thuyết phục.

Sau năm trận, đại diện Việt Nam giành tổng cộng 13 điểm kỹ thuật và chỉ để các đối thủ ghi 1 điểm. Thành tích này cho thấy sự ổn định, khả năng kiểm soát trận đấu và bản lĩnh của đô vật trẻ xứ Thanh.

HLV Nguyễn Thế Anh cho biết Lò Thị Hồng duy trì sự tập trung ngay từ vòng đấu đầu tiên và thi đấu nỗ lực để tiến vào chung kết. Ông đánh giá: “Chiến thắng tại chung kết là kết quả khích lệ và bước tiến lớn đối với cá nhân Lò Thị Hồng”.

Tấm HCV thế giới nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Lò Thị Hồng trong năm 2026. Trước đó, vào tháng 6, cô đăng quang hạng 45kg nữ tại Giải vô địch vật bãi biển trẻ châu Á tổ chức ở Đà Nẵng. Hai chức vô địch liên tiếp ở cấp độ châu lục và thế giới đánh dấu bước tiến nhanh của tài năng trẻ Thanh Hóa.

Lò Thị Hồng được phát hiện, tuyển chọn vào môn vật từ năm 2022, khi mới 12 tuổi. Cô sớm khẳng định tiềm năng khi liên tiếp giành HCV tại các giải vật trẻ quốc gia trong ba năm 2023, 2024 và 2025.

Chiến tích tại Azerbaijan càng có ý nghĩa khi vật Việt Nam đang chuẩn bị cho Olympic trẻ Dakar 2026, diễn ra tại Senegal từ ngày 31/10 đến 13/11. Vật bãi biển lần đầu góp mặt trong chương trình Olympic trẻ, gồm 4 hạng cân nam và 4 hạng cân nữ. Việt Nam hiện có ba suất tham dự ở các hạng 45kg nữ, 60kg nam và 90kg nam.