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Trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO áp dụng nhiều thay đổi về luật

Đặng Lai
Như Ý

TPO - Sáng nay (28/8), Ban tổ chức trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO phối hợp cùng báo Tiền Phong và Công ty VPF tiến hành cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu giữa Công an Hà Nội và Công an TPHCM. Tại đây, đại diện hai câu lạc bộ (CLB) đã nghe phổ biến những thay đổi quan trọng.

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Ban tổ chức họp với hai đội bóng và trọng tài. (Ảnh: Như Ý)

Buổi làm việc có sự tham dự của đại diện Ban tổ chức, các giám sát trận đấu, giám sát trọng tài, tổ trọng tài chính, tổ trọng tài VAR cùng ban huấn luyện và bộ phận y tế của hai đội.

Ban tổ chức tiến hành rà soát kỹ lưỡng danh sách đăng ký thi đấu và các thành viên ban huấn luyện được phép làm nhiệm vụ trong khu vực kỹ thuật. Về màu sắc trang phục thi đấu, hai bên đã thống nhất phương án tối ưu.

Theo đó, trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO diễn ra lúc 18h00 ngày 30/8, CLB Công an Hà Nội ra sân trong trang phục truyền thống với toàn bộ sắc đỏ từ áo, quần đến tất, trong khi thủ môn sử dụng trang phục màu xanh lá. Phía CLB Công an TPHCM thi đấu với bộ trang phục áo trắng, quần đen tất trắng và thủ thành của đội mang trang phục vàng. Tổ trọng tài sẽ mặc áo màu xanh.

Năm nay, Ban tổ chức đưa ra quy định đáng chú ý, là mỗi đội được đăng ký tối đa 7 cầu thủ nước ngoài (sử dụng tối đa 4 trên sân), 2 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam và 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài. Điều lệ giải cũng quy định mỗi đội có tối đa 5 quyền thay người trong 3 lượt dừng trận đấu.

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Đại diện CLB Công an TPHCM phát biểu trong buổi họp. (Ảnh: Như Ý)

Về mặt chuyên môn, giám sát trọng tài và tổ VAR đã phổ biến chi tiết các quy định mới nhất trong Luật thi đấu cũng như quy trình can thiệp của công nghệ VAR. Năm nay, một thay đổi lớn được thông qua là những điều chỉnh về luật tại World Cup 2026 (giới hạn thời gian thay người, điều chỉnh VAR...) sẽ được áp dụng tại trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO.

Trận Siêu cúp Quốc gia 2025/26 không áp dụng hiệp phụ. Nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút thi đấu chính thức, loạt sút luân lưu 11m sẽ được tiến hành ngay lập tức để xác định đội vô địch.

Bên cạnh các yếu tố chuyên môn, lịch trình chi tiết của ngày thi đấu và công tác an ninh, y tế đã được siết chặt. Năm nay, bên cạnh việc cấm pháo sáng, một thay đổi quan trọng là Ban tổ chức cũng cấm đốt các loại pháo hoa trong sân.

Về công tác y tế, Ban tổ chức bố trí đầy đủ lực lượng y tế túc trực cùng 2 xe cấp cứu chuyên dụng kết nối sẵn với bệnh viện gần nhất, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống chấn thương ngoài ý muốn, tạo tiền đề cho một trận cầu cống hiến và an toàn trọn vẹn.

Tiền thưởng tăng vọt

Đội đoạt Siêu cúp Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO được nhận cúp vàng danh giá (phiên bản mới đặc biệt) và 300 triệu đồng tiền thưởng. Đội còn lại nhận giải thưởng 200 triệu đồng. Và năm nay, Ban tổ chức đã tăng thêm 500 triệu đồng dành cho đội vô địch, nâng tổng giá trị tiền thưởng cho chức vô địch lên tới 800 triệu đồng.

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Đặng Lai
Như Ý
#Siêu cúp Quốc gia #Công an Hà Nội #Công an TPHCM #trận đấu #quy định thi đấu #an ninh #Siêu cúp Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO #VFF

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