Nhận định Tottenham vs Newcastle, 23h30 ngày 29/8: Những vị khách cứng đầu

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs Newcastle, 23h30 ngày 29/8, vòng 2 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trên sân nhà, Tottenham quyết giành một chiến thắng để xua đi thất bại ngày ra quân. Nhưng Newcastle lại là một đối thủ rất cứng đầu và thường xuyên gây khó cho Spurs mỗi lần tới làm khách.

Nhận định trước trận Tottenham vs Newcastle

Tottenham không thể có màn khởi đầu Premier League tệ hơn khi thua Brentford 0-3 ngay ở vòng đấu đầu tiên. Tung ra sân tới 4 tân binh đắt giá, đội bóng của HLV Roberto De Zerbi vẫn bị đối thủ áp đảo và gặp rất nhiều vấn đề trong quá trình triển khai bóng cũng như để lộ những khoảng trống nơi hàng thủ.

Tottenham (áo đen) đã vấp ngã quá đau ở ngày ra quân tại Premier League khi thua Brentford tới 0-3.

Tuy nhiên, Spurs đã lập tức tìm lại cảm giác chiến thắng bằng màn hủy diệt Charlton Athletic 5-1 tại Cúp Liên đoàn hồi giữa tuần. Đó là trận đấu mà những tân binh bắt đầu cho thấy giá trị, đặc biệt là Savio. Cầu thủ trị giá 85 triệu bảng vào sân từ ghế dự bị, ghi một bàn và kiến tạo một bàn, qua đó tạo dấu ấn mạnh mẽ ngay trong lần đầu tiên xuất hiện trước khán giả nhà.

Sự hồi sinh ấy đến đúng lúc Tottenham trở lại sân nhà tại Premier League. Spurs đã thắng trận mở màn trên sân nhà ở cả 5 mùa giải gần nhất, với tổng tỷ số 14-1. Đây là cơ sở để De Zerbi tin rằng đội bóng của ông có thể lập tức phản ứng sau thất bại tại Brentford.

Mục tiêu của Tottenham vì thế rất rõ ràng: giành 3 điểm để tránh lần đầu tiên kể từ mùa 2011/12 thua cả hai trận mở màn Premier League. Spurs cũng chưa từng tịt ngòi ở cả hai trận đầu mùa kể từ mùa giải khai sinh Premier League 1992/93, nên càng có lý do để người hâm mộ London tin rằng, đội bóng của họ sẽ có bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa giải mới.

Nhưng Newcastle chắc chắn không đến London để đóng vai khán giả. Đội bóng của HLV Matthias Jaissle đã gây ấn tượng trong trận hòa 2-2 với Liverpool ở vòng mở màn. Họ chỉ để tuột chiến thắng trước Liverpool trong những giây cuối cùng, khi Lewis Hall phạm lỗi với Victor Munoz trong vòng cấm và Dominik Szoboszlai thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ thứ 9.

Trận hòa tiếc nuối đó nhanh chóng được bù đắp bằng chiến thắng 3-2 trước West Brom ở Cúp Liên đoàn hồi giữa tuần, trận đấu đánh dấu sự ra mắt của tân binh 50 triệu bảng Nico Gonzalez cùng cú đúp của Harvey Barnes trong hiệp hai.

HLV Jaissle, người thay thế Eddie Howe sau một mùa giải Newcastle chỉ về đích thứ 12, tỏ rõ sự hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ và cam kết xây dựng một Newcastle trẻ trung, giàu năng lượng, luôn nhập cuộc với tinh thần tiến công cống hiến.

Phong độ, lịch sử đối đầu Tottenham vs Newcastle

Điểm yếu lớn nhất mà Tottenham phơi bày trong trận thua Brentford nằm ở khả năng chống đỡ sức ép. Spurs để đối thủ tạo ra tới 3,09 xG từ những cú sút không tính phạt đền, một con số cho thấy hàng phòng ngự của De Zerbi đã phải đối mặt với quá nhiều tình huống nguy hiểm.

Đây cũng không hoàn toàn là vấn đề mới. Kể từ đầu mùa 2023/24, Tottenham đã thua 11 trận Premier League với cách biệt từ 3 bàn trở lên, chỉ ít hơn West Ham, Wolves và Aston Villa. Trong mùa giải trước, Spurs chỉ có 3 chiến thắng tại Premier League trên sân nhà, trong đó trận cuối cùng trước Everton giúp họ trụ hạng với khoảng cách 2 điểm.

Tottenham (trái) chỉ có 3 trận thắng trên sân nhà tại Premier League 2025/26.

Newcastle lại có một vấn đề khác: khả năng bảo vệ lợi thế. Kể từ đầu mùa 2025/26, họ đã đánh rơi tới 29 điểm từ những thế dẫn trước, nhiều nhất Premier League. Chính điều đó khiến Newcastle không thể bảo toàn chiến thắng trước Liverpool dù liên tiếp dẫn đối phương 1-0 rồi 2-1.

Dù vậy, chuyến làm khách tại Tottenham lại mang đến cho Newcastle nhiều lý do để tự tin. Họ đã thắng Spurs 2-1 trong lần gần nhất hai đội gặp nhau vào tháng 2 và giành chiến thắng ở 3 trong 4 lần gần nhất hành quân tới Tottenham Hotspur Stadium.

Tính rộng hơn, Newcastle đã thắng 6 trong 8 cuộc đối đầu gần nhất tại Premier League với Tottenham, chỉ thua 1 và hòa 1. Họ cũng chưa từng để Spurs giữ sạch lưới trong 14 lần chạm trán gần nhất.

Newcastle đặc biệt có duyên khi thi đấu tại sân Tottenham. Với 13 chiến thắng, đây là sân khách mà họ giành nhiều chiến thắng nhất trước một đối thủ trong lịch sử Premier League.

Một thống kê khác càng khiến cuộc đối đầu này đáng chú ý: 62 lần gặp nhau tại Premier League giữa Tottenham và Newcastle chưa từng kết thúc với tỷ số 0-0. Đây là cặp đấu được diễn ra nhiều nhất trong lịch sử giải đấu mà chưa từng xuất hiện một trận hòa không bàn thắng.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Newcastle

Trận này, Tottenham sẽ không có một loạt tiền vệ là Xavi Simons, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert và James Maddison vì chấn thương. Trong khi đó, khả năng ra sân của một tiền vệ khác, Pape Sarr vẫn chưa chắc chắn giữa những đồn đoán về tương lai.

Cầu thủ chạy cánh Mohammed Kudus đã tiến gần tới ngày trở lại sau hơn 7 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương đùi và có thể được đăng ký trong danh sách thi đấu của đội chủ nhà. Tân binh trị giá 60 triệu bảng Omar Marmoush cũng đủ điều kiện ra mắt Tottenham sau khi hoàn tất việc chuyển đến từ Man City.

Nhưng được kỳ vọng nhất sẽ là tân binh Savio, người nhiều khả năng được thưởng bằng một suất đá chính sau màn trình diễn ấn tượng trước Charlton. Tiền vệ trung tâm Mateus Fernandes cũng có cơ hội lần đầu đá chính tại Premier League cho Spurs sau khi chỉ chơi 45 phút ở trận gặp Brentford.

Ở hàng thủ, trung vệ Micky van de Ven có thể trở lại đội hình xuất phát sau khi vào sân từ ghế dự bị tại Cúp Liên đoàn. Pedro Porro cũng có khả năng đá chính, thay Archie Gray ở vị trí hậu vệ phải.

Newcastle (áo sọc) ghi bàn tốt nhưng phòng ngự lại kém.

Trong khi đó, Newcastle mất các tiền đạo William Osula, Joelinton, hậu vệ Dan Burn, và tiền vệ Tino Livramento vì chấn thương. Tiền vệ Bazoumana Toure gặp vấn đề nhẹ nhưng được kỳ vọng vẫn đủ khả năng thi đấu.

Tân binh trị giá 50 triệu bảng Nico Gonzalez nhiều khả năng được đá trận ra mắt cho Newcastle tại Premier League và sự xuất hiện của tiền vệ này có thể khiến Lewis Miley hoặc Sean Steur phải nhường vị trí.

Một gương mặt khác trên hàng tiền vệ là Anthony Elanga cũng tiếp tục đá chính bên cánh phải sau khi ghi bàn ngay ở trận mở màn Premier League. Cầu thủ chạy cánh phải người Thụy Điển đã có 1 bàn chỉ sau 2 cú sút mùa này, nhiều hơn thành tích của cả mùa trước, khi không ghi bàn sau 17 cú sút.

Nhìn chung, đội hình Newcastle sẽ chỉ có một vài thay đổi so với trận gặp Liverpool. Và rất có thể, kết quả họ nhận về cũng không có gì đổi thay so với những gì đã diễn ra ở vòng đấu trước.