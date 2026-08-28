Hàng nghìn vận động viên hội tụ, sẵn sàng bước vào Aqua Warriors Huế 2026 – Red Tiger Cup

Lần đầu tiên 1 giải đấu thể thao phối hợp bơi – chạy xuất hiện tại Huế

“Aqua Warriors Huế 2026 – Red Tiger Cup với em là một điều vô cùng đặc biệt. Chỉ cách đây 2 tháng, em đã bị nhiễm trùng máu nặng, tưởng chừng không qua khỏi. Em nhận ra rằng, sức khỏe cả về thể chất và tinh thần là điều vô cùng quan trọng. Việc đầu tiên em làm sau khi bình phục, rời khỏi giường bệnh viện là đăng kí tham dự giải đấu. Em tham dự cự ly bơi 1,5km trên dòng sông Hương, rồi sau đó sẽ chạy 10km tại Huế Amazing Marathon”, đó là chia sẻ của Mai Thị Xoan. Cô gái trẻ quê gốc Hà Tĩnh vừa tốt nghiệp khoa Hóa của Đại học Sư phạm Huế.

Vận động viên Phạm Dương đã đến để nhận bib, sẵn sàng bước vào cuộc đua tranh. Ông bố đến từ Đà Nẵng này có 2 cổ động viên đặc biệt theo cùng là người vợ và cô con gái nhỏ của mình. Nữ vận động viên Trương Thị Huyền đã di chuyển một hành trình dài từ Quảng Ninh đến Huế: “Nhà tôi chỉ cách điểm thi đấu của Aqua Warriors Ha Long Bay khoảng 1km và tôi đã đi bộ từ căn phòng quen thuộc của mình để tham dự giải đấu. Việc bơi trên biển đã quá quen thuộc và tôi muốn có một trải nghiệm khác biệt là bơi trên dòng sông Hương và chạy tại những cung đường rợp bóng cây xanh mát của Huế, bên cạnh đó đây cũng là 1 chuyến đi để khám phá thật sâu, cảm nhận nhiều hơn nữa về mảnh đất cố đô”

Rất nhiều những chia sẻ khác nhau của các vận động viên khi nhận bib, sau đó tham quan trải nghiệm các gian hàng của sự kiện Expo. Theo các vận động viên, không chỉ đến Huế để thi đấu, Aqua Warriors Huế 2026 – Red Tiger Cup là cơ hội trải nghiệm Huế theo một cách đặc biêt: bơi trên dòng sông Hương huyền thoại, chạy qua những không gian gắn với lịch sử ở cố đô và kết thúc hành trình tại Nghênh Lương Đình. Điểm đáng chú ý và khác biệt nhất của Aqua Warriors Huế 2026 – Red Tiger Cup chính là sự kết hợp giữa thể thao hiện đại và di sản văn hóa.

Vận động viên checkin tại Expo sự kiện

Hứng khởi bước vào cuộc đua

Ba bố con anh Hoàng Trọng Thương cùng nhau di chuyển từ Phú Thọ đến Huế để tham dự giải đấu. Anh cho biết: “Huế vốn được biết đến bởi Đại Nội, lăng tẩm, chùa chiền, âm nhạc cung đình, ẩm thực và vẻ đẹp của sông Hương, với những điều “rất Huế”. Nhưng một thành phố di sản muốn trở thành điểm đến hấp dẫn thế hệ thì mới cần có thêm những trải nghiệm năng động, và giải đấu Aqua Warriors Huế 2026 – Red Tiger Cup đã góp phần tạo ra điều này. Sau khi nhận bib, bố con tôi đã trải nghiệm các gian hàng tại Expo, rất hấp dẫn và thú vị”.

Trải nghiệm các gian hàng

Phạm Bảo Lâm cùng người anh trai sinh đôi của mình vừa trở về từ cuộc thi trượt băng tốc độ dành cho thiếu niên châu Á được tổ chức tại Ấn Độ. Trước khi bước vào năm học mới, 2 anh em cùng tham gia thi đấu tại Aqua Warriors Huế 2026 – Red Tiger Cup. “Con đã từng nhiều lần thi đấu tại các giải đấu thuộc hệ thống giải Aqua Warriors nên con nghĩ việc bơi trên sông sẽ không khó khăn lắm. Các gian hàng tại Expo đều rất đẹp, nhiều màu sắc, các cô chú tổ chức nhiều trò chơi thú vị và vui vẻ, ai chơi cũng có thể nhận được các phần quà, tạo ra sự hứng khởi trước ngày bước vào thi đấu chính thức”. Sau khi trải nghiệm đường bơi, nhiều vận động viên đánh giá rằng bơi giữa dòng sông Hương có đôi chút thử thách, cần phải có chiến thuật phân phối sức hợp lý.

Trải nghiệm đường bơi

Aqua Warriors Huế 2026 – Red Tiger Cup thu hút hơn 1000 vận động viên tham dự, với các nội dung thi đấu quen thuộc bao gồm: Olympic Aqua Warriors, Sprint Aqua Warriors, Junior Aqua Warriors, Kid Aqua Warriors và nội dung Open 1.5 Swim.