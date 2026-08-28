Phù Đổng Giao Đơn 2026: Sân chơi thể thao thường niên kết nối tài xế ShopeeFood trên toàn quốc

Trở lại với mùa giải thứ 5, Phù Đổng Giao Đơn 2026 tiếp tục là sân chơi thể thao thường niên dành cho cộng đồng tài xế ShopeeFood trên toàn quốc, nơi các bác tài cùng hòa mình vào những trận cầu, giao lưu và gắn kết.

Sân chơi thể thao gắn kết hơn 300 tài xế tại ba miền

Duy trì qua 5 mùa giải, Phù Đổng Giao Đơn 2026 tiếp tục trở thành sân chơi thể thao thu hút đông đảo tài xế trên cả nước và trong đó ghi nhận hơn 300 tài xế đăng ký tham gia mùa giải. Năm nay, giải đấu diễn ra tại ba khu vực TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, với 27 đội và tổng cộng 50 trận đấu.

Khép lại những ngày tranh tài sôi nổi, Phù Đổng Giao Đơn 2026 đã tìm ra những đội bóng và cá nhân nổi bật nhất. Những ngôi vương xứng đáng đã thuộc về đội FC Thủ Đức (TP.HCM), đội Speed King FC (Hà Nội), đội QNam SFD (Đà Nẵng).

Phù Đổng Giao Đơn 2026 quy tụ đông đảo đối tác tài xế tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, cùng tranh tài và kết nối qua sân chơi bóng đá thường niên.

Bên cạnh giải thưởng tập thể, Ban tổ chức cũng vinh danh các cá nhân nổi bật ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất và Vua phá lưới.

Bên cạnh đó, giải đấu qua mỗi mùa còn tạo điều kiện để các đối tác tài xế có niềm đam mê sân cỏ giao lưu với nhau. Bày tỏ cảm xúc sau khi cùng đồng đội nâng cao cúp vô địch, Lê Văn Vũ (21 tuổi, TP.HCM) - đội trưởng FC Thủ Đức, đội vô địch khu vực miền Nam cho biết: "Tôi rất thích không khí trước thềm thi đấu. Khi mấy anh em được gặp nhau ở ngoài, cùng trải qua những ngày tập luyện. Dù ai cũng rất bận nhưng ai cũng rất nghiêm túc. Từ những ngày đầu đi đến chức vô địch, chúng tôi trở nên gắn kết hơn. Tôi hy vọng có thể đồng hành cùng ShopeeFood ở nhiều sự kiện hơn và hy vọng năm sau quay trở lại giải bóng đá".

ShopeeFood không ngừng tạo không gian kết nối cho cộng đồng tài xế

Không chỉ là một giải đấu thể thao, ShopeeFood còn tạo ra sân chơi để cộng đồng tài xế gặp gỡ, giao lưu và gắn kết cùng đồng nghiệp. Qua đó, giải đấu góp phần cho thấy hình ảnh một cộng đồng tài xế trẻ trung, năng động, gắn kết, không chỉ giao đơn giỏi mà còn hết mình trên sân thể thao.

Đồng hành cùng Phù Đổng Giao Đơn 2026, đại diện M-150, Nước tăng lực nhập khẩu Thái Lan chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi được đồng hành cùng ShopeeFood mang đến một sân chơi sôi nổi, bổ ích cho cộng đồng tài xế áo cam. Qua đó, thương hiệu đồng hành M-150 mong muốn tiếp thêm năng lượng và sự bền bỉ để các bác tài luôn vững vàng, nhiệt huyết trên sân cỏ cũng như trong từng hành trình giao món mỗi ngày.”

M-150 đồng hành cùng ShopeeFood tại Phù Đổng Giao Đơn 2026, tiếp thêm năng lượng để các bác tài cháy hết mình trên sân cỏ.

Với các đối tác tài xế, những hoạt động như Phù Đổng Giao Đơn cũng mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ. Tài xế Minh Quang (19 tuổi, Đà Nẵng) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia một sự kiện của ShopeeFood, còn là sự kiện thể thao nên nhiều cảm xúc lắm, vừa hấp dẫn, vừa căng thẳng. Dù là giải cho tài xế nhưng mà mình thấy đội nào cũng chơi rất hay, có tinh thần tốt, ai cũng chịu khó tập luyện. Mình hy vọng năm sau ShopeeFood cũng sẽ tổ chức tiếp tục để có cơ hội gặp gỡ anh em tài xế thể thao”.

Phù Đổng Giao Đơn 2026 trở thành ngày hội thể thao để các “tài cam” cùng cháy hết mình trên sân cỏ, sẻ chia niềm vui và gắn kết sau những giờ giao đơn.

Khép lại hơn 2 tuần tranh tài sôi nổi, Phù Đổng Giao Đơn 2026 không chỉ để lại nhiều khoảnh khắc tranh tài hấp dẫn từ anh em tài xế mà còn mang đến những ngày hội thể thao giàu cảm xúc, nơi các bác tài được sống với niềm đam mê thể thao và tinh thần gắn kết cùng cộng đồng.

Từ những sân chơi thể thao đến các hoạt động gắn kết tài xế trong thời gian tới, ShopeeFood vẫn luôn nỗ lực mang đến những hoạt động góp phần nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời triển khai các chương trình tăng thu nhập và xây dựng môi trường hoạt động lành mạnh để các bác tài yên tâm đồng hành. Qua đó, Cộng đồng Tài xế ShopeeFood không chỉ ghi dấu qua những hành trình giao món ngon đến tận tay khách hàng, mà còn bởi những khoảnh khắc giao lưu, gắn kết và trải nghiệm đáng nhớ trên hành trình đồng hành cùng ShopeeFood.