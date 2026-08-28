'Vũ khí' cao 1,90 m của Công an TPHCM sẵn sàng cho Siêu cúp Quốc gia

TPO - Sở hữu thể hình nổi bật cùng phong cách thi đấu trực diện, Williams Minh Hoàng được kỳ vọng trở thành mũi nhọn nguy hiểm của Công an TP.HCM trong trận đại chiến gặp Công an Hà Nội ở Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO trên sân vận động Hàng Đẫy vào 30/8 tới đây.

Trận Siêu cúp diễn ra lúc 18h ngày 30/8, quy tụ hai nhà vô địch của mùa giải 2025/26. Công an Hà Nội bước vào cuộc so tài với tư cách đương kim vô địch V.League, trong khi Công an TPHCM là chủ nhân Cúp Quốc gia. Đây cũng là lần đầu tiên hai đội bóng ngành Công an gặp nhau trong trận đấu tranh Siêu cúp, tạo nên màn “derby ngành” đặc biệt của bóng đá Việt Nam.

Với Lee Williams, cuộc so tài trên sân vận động Hàng Đẫy còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Chỉ ít ngày trước trận đấu, tiền đạo sinh năm 2007 hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và được đăng ký với tên gọi Williams Minh Hoàng.

“Tôi rất tự hào và hạnh phúc khi trở thành công dân Việt Nam. Còn về trận đấu vào Chủ nhật, thật sự rất hào hứng khi được thi đấu ở trận tranh Siêu cúp và có cơ hội trở thành nhà vô địch tại Việt Nam”, Lee Williams chia sẻ.

Sinh ngày 2/4/2007 tại Manchester, Lee Williams mang hai dòng máu Anh - Việt. Anh sở hữu chiều cao 1,90 m, cân nặng 75 kg và có thể thi đấu ở vị trí trung phong hoặc tiền vệ tấn công. Trước khi trở về Việt Nam, Lee Williams trưởng thành trong hệ thống đào tạo trẻ của Stockport County. Tháng 8/2024, anh có trận ra mắt đội một khi được xếp đá chính trước Blackburn Rovers tại Cúp Liên đoàn Anh.

Đầu năm 2025, Lee Williams chuyển tới Warrington Town theo dạng cho mượn để thi đấu tại National League North, hạng sáu trong hệ thống bóng đá Anh. Tiền đạo trẻ ghi ba bàn sau 16 lần ra sân, trước khi trở về Việt Nam thử sức và ký hợp đồng với Thể Công - Viettel vào tháng 8/2025. Do đội bóng áo lính đã đủ suất đăng ký cầu thủ Việt kiều, Lee Williams sau đó chuyển tới Công an TP.HCM.

Môi trường V.League ban đầu mang đến không ít khó khăn, nhưng tiền đạo cao 1,90 m nhanh chóng thích nghi nhờ nền tảng thể hình, tốc độ và phong cách thi đấu trực diện. Mùa giải 2025/26, Lee Williams ghi sáu bàn sau 17 trận tại V.League, đồng thời có ba pha lập công trên hành trình vô địch Cúp Quốc gia của Công an TP.HCM.

Dấu ấn nổi bật nhất của anh xuất hiện trong trận chung kết gặp Ninh Bình. Phút 34, Lee Williams phá bẫy việt vị, vượt qua thủ môn Đặng Văn Lâm rồi đưa bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0. Công an TP.HCM sau đó thắng 2-1 để đăng quang ngay trên sân của đối thủ. Hành trình vô địch của đội bóng thành phố mang tên Bác giúp Lee Williams có danh hiệu đầu tiên trong mùa giải ra mắt bóng đá Việt Nam.

Trước thềm trận Siêu cúp, Lee Williams cũng đặc biệt nhắc đến bầu không khí sôi động sau khi đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026. Theo tiền đạo 19 tuổi, sự quan tâm và niềm hứng khởi của người hâm mộ sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ khi bước vào trận đấu mở màn mùa giải mới.

Công an TP.HCM đang cho thấy tham vọng lớn dưới sự dẫn dắt của tân HLV người Australia Diles Athanasios Arthur. Đội bóng bổ sung hàng loạt ngoại binh đáng chú ý như Michael Olaha, Aldair Ferreira, Jason Cummings, Juanjo Narvaez và Dirk Abels. Những nội binh chất lượng gồm Nguyễn Phi Hoàng, Võ Minh Trọng, Nguyễn Nhật Minh, Đinh Quang Kiệt và Phan Văn Đức cũng lần lượt cập bến đội bóng.

Trong đó, Lee Williams và Michael Olaha được đăng ký với VPF theo diện nội binh, lần lượt mang tên Williams Minh Hoàng và Olaha Mạnh Đức. Điều này giúp HLV Diles có thêm lựa chọn khi sắp xếp lực lượng cho ba đấu trường gồm V.League, Cúp Quốc gia và Shopee Cup 2026/27.

Với chiều cao 1,90 m, Lee Williams có lợi thế trong không chiến, che chắn bóng và làm điểm tựa cho tuyến hai. Việc có quốc tịch Việt Nam cũng mở ra khả năng cạnh tranh vị trí ở các đội tuyển quốc gia, nếu anh tiếp tục duy trì phong độ và hoàn tất các điều kiện chuyên môn cần thiết.