Kỳ vọng trận Siêu cúp quyết liệt, fair-play và giàu cảm xúc

TPO - Ban Tổ chức Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO mong muốn trận đấu tại sân vận động Hàng Đẫy (Thủ đô Hà Nội) tối 30/8 không chỉ có bầu không khí quyết liệt của một trận tranh cúp, mà còn mang sắc màu của một ngày hội thể thao trong những ngày mùa Thu đặc biệt của đất nước.

Chiều 27/8, tại Hà Nội, báo Tiền Phong, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức họp báo công bố Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO và các nhà tài trợ đồng hành.

Phát biểu khai mạc họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban tổ chức, chia sẻ những thông tin quan trọng về lịch sử giải đấu.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban tổ chức, phát biểu khai mạc họp báo. (Ảnh: Như Ý)

Siêu cúp Bóng đá Quốc gia ra đời năm 1999 từ sáng kiến của báo Tiền Phong, với sự phối hợp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, sau đó là Công ty VPF. Từ một ý tưởng nhằm tạo nên cuộc tranh tài giữa những đội bóng xuất sắc nhất của mùa giải, Siêu cúp từng bước trở thành một phần trong hệ thống thi đấu chính thức của bóng đá Việt Nam. Đến nay, 26 trận Siêu cúp đã được tổ chức.

Đằng sau con số ấy là hơn một phần tư thế kỷ với rất nhiều trận cầu kịch tính, những bàn thắng đẹp và cả những khoảnh khắc đã trở thành ký ức của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Với báo Tiền Phong, Siêu cúp là một phần lịch sử của tờ báo, hành trình mà nhiều thế hệ những người làm báo Tiền Phong đã bền bỉ vun đắp cùng bóng đá Việt Nam.

Trưởng Ban tổ chức mong muốn trận đấu tại sân vận động Hàng Đẫy không chỉ có bầu không khí quyết liệt của một trận tranh cúp, mà còn mang sắc màu của một ngày hội thể thao trong những ngày mùa Thu đặc biệt của đất nước.

"Một điều rất ý nghĩa là hai đội góp mặt năm nay đều là những câu lạc bộ thuộc lực lượng Công an nhân dân. Một bên là Công an Hà Nội - nhà vô địch V.League 2025/26 và cũng là đương kim nắm giữ Siêu cúp. Bên kia là Công an TPHCM - đội đoạt Cúp Quốc gia 2025/26, đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên ghi tên mình vào danh sách những đội bóng giành Siêu cúp.

Một đội muốn bảo vệ chiếc cúp. Một đội muốn lần đầu chạm tay vào chiếc cúp. Chỉ riêng điều đó đã đủ tạo nên một cuộc đối đầu đáng chờ đợi", nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định.

﻿ ﻿ Đại diện Ban tổ chức, các huấn luyện viên, cầu thủ chia sẻ thông tin quan trọng trước trận đấu. (Ảnh: Dương Triều, Như Ý)

Bóng đá Việt Nam bước vào mùa giải mới với nhiều kỳ vọng, đặc biệt sau thành tích vang dội của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Thành công của đội tuyển quốc gia mang lại niềm vui và tạo nên nguồn cảm hứng lớn cho người hâm mộ. Nhưng để những thành công ở cấp độ đội tuyển được tiếp nối một cách bền vững, bóng đá Việt Nam cần một nền tảng mạnh từ các giải chuyên nghiệp, từ các câu lạc bộ, công tác đào tạo cầu thủ và chất lượng của từng trận đấu.

Như vậy, một nền bóng đá mạnh cần một giải vô địch mạnh. Một đội tuyển mạnh cần những câu lạc bộ mạnh. Ban tổ chức kỳ vọng Siêu cúp tại sân vận động Hàng Đẫy sẽ không chỉ khép lại mùa giải 2025/26 bằng cuộc tranh tài của hai nhà vô địch, mà đồng thời mở ra mùa giải 2026/27 bằng một trận cầu đẹp, quyết liệt, fair-play và giàu cảm xúc. Một tiếng còi khép lại hành trình cũ, và cũng là tiếng còi bắt đầu một hành trình mới.

Đại diện Ban Tổ chức cũng bày tỏ trân trọng sự chung tay, trách nhiệm và đồng hành bền bỉ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty VPF, các cơ quan quản lý, các câu lạc bộ, các cơ quan báo chí và đặc biệt là sự ủng hộ của người hâm mộ.