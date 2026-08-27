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Danh thủ Thái Lan: 'Lần sau, chỉ cần cử cầu thủ trẻ đá ASEAN Cup'

Hương Ly

TPO - Cựu tiền đạo Teeratep Winothai cho rằng đội hình trẻ của Thái Lan vẫn suýt vô địch ASEAN Cup. Lần sau, "Voi chiến" chỉ cần cử cầu thủ trẻ dự giải truyền thống của Đông Nam Á hoặc trao cơ hội cho các tuyển thủ ít đá chính.

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"Hãy khen ngợi các cầu thủ Thái Lan. Họ chơi rất tốt ở trận chung kết lượt về. Chúng ta tiếc vì đã mắc vài sai lầm nhưng nhìn chung, tôi nghĩ đội tuyển đã vượt qua chính mình. Nhiều cầu thủ còn rất trẻ, chưa từng khoác áo đội tuyển lẫn không có nhiều kinh nghiệm ở CLB. Họ đã đối đầu với lực lượng mạnh nhất của Việt Nam", Teeratep chia sẻ trên trang cá nhân.

"Đội hình Thái Lan hiện tại chơi được như vậy trước Việt Nam đã vượt kỳ vọng của tôi. Hãy tiếp tục động viên họ. Nên nhớ Thái Lan vượt lên dẫn trước 2 lần, không cho Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội trên sân nhà. Họ chẳng ghi được bàn nào vào lưới chúng ta", cựu tuyển thủ Thái Lan nhấn mạnh.

Sau cùng, Teeratep nhắn nhủ: "Lần sau, chỉ cần cử cầu thủ trẻ dự ASEAN Cup. Hãy xem giải đấu này là bài kiểm tra cho tuyển thủ mới. Các cầu thủ trẻ đã chơi rất tốt, thậm chí suýt giành chức vô địch. Khi tính tới phương án này, chúng ta không phải đau đầu về việc thiếu hụt cầu thủ đột xuất cho giải đấu nữa".

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Cầu thủ Thái Lan suy sụp sau trận. Ảnh: ﻿FAT.

Kết thúc ASEAN Cup 2026, làng bóng đá Thái Lan tranh luận câu chuyện có hay không việc dồn toàn lực để cạnh tranh danh hiệu ở giải đấu truyền thống của Đông Nam Á. Trước đó, HLV Kiatisak làm dậy sóng làng bóng đá Thái Lan với tuyên bố: "Theo tôi, đội tuyển không cần đua vô địch ASEAN Cup. Chúng ta đã chiến thắng nhiều lần ở sân chơi này rồi. Hãy hướng tới các giải đấu quan trọng hơn như FIFA ASEAN Cup, Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030".

Trang Thairath của Thái Lan bình luận họ tiếc vì thua Việt Nam ở chung kết nhưng sẽ không quá bi quan. Bởi lẽ, Thái Lan vẫn giữ kỷ lục vô địch ASEAN Cup. Và ở ASEAN Cup 2026, "Voi chiến" không có đội hình mạnh nhất, do đó xem giải đấu năm nay là cơ hội để các tuyển thủ U23 cọ xát.

Sau ASEAN Cup 2026, các đội tuyển Đông Nam Á bắt tay ngay lập tức vào quá trình chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Giải đấu sắp tới của bóng đá Đông Nam Á nằm trong hệ thống FIFA Days, nên các đội tuyển được phép triệu tập đầy đủ cầu thủ. Thái Lan sẽ gọi lại Chanathip, Theerathon, Suphanat và Supachok. So với ASEAN Cup 2026, đội hình của Thái Lan và Indonesia khác biệt về đẳng cấp.

Teeratep từng ra sân 48 trận cho tuyển Thái Lan và ghi 16 bàn. Tiền đạo này cùng "Voi chiến" giành HCV SEA Games vào các năm 2001, 2003, 2005, 2007.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Hương Ly
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