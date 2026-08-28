Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Các CLB Malaysia mơ thâu tóm bộ ba tấn công của đội tuyển Việt Nam

Đặng Lai

TPO - Sau chiến dịch bảo vệ thành công ngôi vương tại giải vô địch Đông Nam Á, nhiều thành viên của đội tuyển Việt Nam đã trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu trên thị trường chuyển nhượng.

viet-nam-2840.jpg

Giới truyền thông Malaysia khẳng định, các đội bóng tại giải VĐQG nước này đang nuôi tham vọng chiêu mộ 3 ngôi sao tấn công xuất sắc nhất của "Những chiến binh Sao Vàng" nhằm chuẩn bị cho giai đoạn quyết định của mùa giải 2026/27.

Tờ Makan Bola viết: “Gương mặt đầu tiên nhận được sự quan tâm lớn là tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio). Ở tuổi 32, cầu thủ gốc Brazil chứng minh đẳng cấp và sự toàn diện. Anh ra sân 6 trận ở ASEAN Cup 2026, đóng góp trực tiếp vào 3 bàn thắng từ tuyến giữa, là mắt xích cầm nhịp hoàn hảo trong sơ đồ chiến thuật của tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, tài năng trẻ Đình Bắc tiếp tục đà thăng tiến vượt bậc khi trở thành ngòi nổ đáng sợ trên hàng công. Chân sút 22 tuổi đã ẵm danh hiệu Vua phá lưới với 5 bàn thắng, trở thành mẫu cầu thủ tấn công giàu tốc độ và đột biến mà mọi CLB tại Super League (giải VĐQG Malaysia) đều khao khát.

Cái tên được kỳ vọng tạo nên bom tấn chuyển nhượng lớn nhất chính là Nguyễn Xuân Son (Rafaelson). Tiền đạo nhập tịch 29 tuổi đã khẳng định vị thế "sát thủ" vòng cấm với 5 bàn thắng cùng điểm số trung bình lên tới 7,4 - cao nhất toàn giải đấu. Sức mạnh càn lướt cùng khả năng dứt điểm đa dạng của Xuân Son hứa hẹn sẽ nâng tầm bất kỳ hàng công nào tại giải quốc nội Malaysia”.

pavithran-hoang-hen-malaysia-vietnam-asean-united-fc.jpg
Hoàng Hên trong trận gặp Malaysia

Makan Bola không nêu rõ đội bóng nào muốn săn đón bộ ba tấn công của đội tuyển Việt Nam. Nhưng nhiều khả năng danh sách sẽ chỉ gồm các CLB hàng đầu của Malaysia như Johor DT, Kuala Lumpur City hay Selangor…

Makan Bola tin rằng nếu đưa ra đề nghị hợp lý cho 3 cái tên này, các đội bóng Malaysia hoàn toàn có nhiều cơ hội vì sức hút của giải VĐQG Malaysia đang là số 2 Đông Nam Á, cao hơn LPBank V.League 1 của Việt Nam.

“Về mặt sức hút, các bảng xếp hạng đang chấm giải VĐQG Malaysia xếp thứ hai khu vực Đông Nam Á và xếp hạng 10 châu Á. Với nền tảng tài chính mạnh mẽ cùng sức cạnh tranh ở đấu trường châu lục, các đại gia xứ dầu cọ hoàn toàn đủ sức tạo nên những thương vụ chuyển nhượng đình đám từ dàn sao đội tuyển Việt Nam”, ấn phẩm này nhấn mạnh.

Nhưng không dễ để 3 trụ cột của tuyển Việt Nam chấp nhận sang một điểm dừng chân không mấy nổi bật tại Đông Nam Á như giải VĐQG Malaysia. Xuân Son, Hoàng Hên đang là trụ cột lần lượt ở Nam Định FC và Hà Nội FC, trong khi Đình Bắc hướng đến những điểm dừng chân ngoài khu vực. Hơn nữa, trong bối cảnh mùa tới CLB CAHN phải chinh chiến trên nhiều mặt trận thì họ càng khó để một trong những nhân tố tốt nhất của mình rời đi.

Đặng Lai
#Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #Malaysia #CLB Malaysia #Việt Nam vs Thái Lan #Thái Lan #Kim Sang-sik #Xuân Son #Đình Bắc #Hoàng Đức #Hoàng Hên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe