Các CLB Malaysia mơ thâu tóm bộ ba tấn công của đội tuyển Việt Nam

TPO - Sau chiến dịch bảo vệ thành công ngôi vương tại giải vô địch Đông Nam Á, nhiều thành viên của đội tuyển Việt Nam đã trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu trên thị trường chuyển nhượng.

Giới truyền thông Malaysia khẳng định, các đội bóng tại giải VĐQG nước này đang nuôi tham vọng chiêu mộ 3 ngôi sao tấn công xuất sắc nhất của "Những chiến binh Sao Vàng" nhằm chuẩn bị cho giai đoạn quyết định của mùa giải 2026/27.

Tờ Makan Bola viết: “Gương mặt đầu tiên nhận được sự quan tâm lớn là tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio). Ở tuổi 32, cầu thủ gốc Brazil chứng minh đẳng cấp và sự toàn diện. Anh ra sân 6 trận ở ASEAN Cup 2026, đóng góp trực tiếp vào 3 bàn thắng từ tuyến giữa, là mắt xích cầm nhịp hoàn hảo trong sơ đồ chiến thuật của tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, tài năng trẻ Đình Bắc tiếp tục đà thăng tiến vượt bậc khi trở thành ngòi nổ đáng sợ trên hàng công. Chân sút 22 tuổi đã ẵm danh hiệu Vua phá lưới với 5 bàn thắng, trở thành mẫu cầu thủ tấn công giàu tốc độ và đột biến mà mọi CLB tại Super League (giải VĐQG Malaysia) đều khao khát.

Cái tên được kỳ vọng tạo nên bom tấn chuyển nhượng lớn nhất chính là Nguyễn Xuân Son (Rafaelson). Tiền đạo nhập tịch 29 tuổi đã khẳng định vị thế "sát thủ" vòng cấm với 5 bàn thắng cùng điểm số trung bình lên tới 7,4 - cao nhất toàn giải đấu. Sức mạnh càn lướt cùng khả năng dứt điểm đa dạng của Xuân Son hứa hẹn sẽ nâng tầm bất kỳ hàng công nào tại giải quốc nội Malaysia”.

Hoàng Hên trong trận gặp Malaysia

Makan Bola không nêu rõ đội bóng nào muốn săn đón bộ ba tấn công của đội tuyển Việt Nam. Nhưng nhiều khả năng danh sách sẽ chỉ gồm các CLB hàng đầu của Malaysia như Johor DT, Kuala Lumpur City hay Selangor…

Makan Bola tin rằng nếu đưa ra đề nghị hợp lý cho 3 cái tên này, các đội bóng Malaysia hoàn toàn có nhiều cơ hội vì sức hút của giải VĐQG Malaysia đang là số 2 Đông Nam Á, cao hơn LPBank V.League 1 của Việt Nam.

“Về mặt sức hút, các bảng xếp hạng đang chấm giải VĐQG Malaysia xếp thứ hai khu vực Đông Nam Á và xếp hạng 10 châu Á. Với nền tảng tài chính mạnh mẽ cùng sức cạnh tranh ở đấu trường châu lục, các đại gia xứ dầu cọ hoàn toàn đủ sức tạo nên những thương vụ chuyển nhượng đình đám từ dàn sao đội tuyển Việt Nam”, ấn phẩm này nhấn mạnh.

Nhưng không dễ để 3 trụ cột của tuyển Việt Nam chấp nhận sang một điểm dừng chân không mấy nổi bật tại Đông Nam Á như giải VĐQG Malaysia. Xuân Son, Hoàng Hên đang là trụ cột lần lượt ở Nam Định FC và Hà Nội FC, trong khi Đình Bắc hướng đến những điểm dừng chân ngoài khu vực. Hơn nữa, trong bối cảnh mùa tới CLB CAHN phải chinh chiến trên nhiều mặt trận thì họ càng khó để một trong những nhân tố tốt nhất của mình rời đi.