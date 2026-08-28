Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bốc thăm Champions League 2026/2027: Nhiều đại chiến đỉnh cao

Kiều Khanh

TPO - Lễ bốc thăm League Phase đã tạo nên hàng loạt cuộc đối đầu nghẹt thở, khi Barcelona đụng Man City và PSG, Arsenal so tài với Real Madrid cùng Bayern Munich. Điều này hứa hẹn một mùa giải châu Âu đầy kịch tính ngay từ giai đoạn đầu tiên.

uwkzsyzwuomvc7gnyeavma-2560-80.jpg

Lễ bốc thăm League Phase Champions League mùa giải 2026/27 đã diễn ra tại Monaco vào tối ngày 27/8 (rạng sáng 28/8 theo giờ Việt Nam) với sự góp mặt của 36 đội bóng. Mỗi CLB chạm trán 8 đối thủ khác nhau, gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Theo quy định, mỗi đội sẽ gặp hai đối thủ đến từ mỗi nhóm hạt giống. Sau khi hoàn tất 8 lượt trận, 8 đội đứng đầu bảng xếp hạng chung cuộc sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội. Các đội xếp từ thứ 9 đến 24 phải bước vào vòng play-off, trong khi 8 đội cuối bảng sẽ bị loại.

Kết quả bốc thăm của các đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 1.
Kết quả bốc thăm của các đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 1.

Hai trong số những trận đấu đáng chú ý nhất tại League Phase có sự hiện diện của Man City. Đoàn quân của Enzo Maresca chạm trán hai đối thủ rất mạnh là PSG và Barcelona. Man City được xếp đá sân nhà trước PSG nhưng phải làm khách trên sân Barcelona.

Đây rõ ràng là những đối thủ rất mạnh đối với Man City. PSG là nhà vô địch châu Âu trong 2 mùa giải liên tiếp, trong khi Barcelona cũng luôn nằm trong nhóm ứng viên cạnh tranh chức vô địch. Đội bóng xứ Catalan cũng vừa chiêu mộ thành công một cầu thủ quan trọng của Man City là tiền vệ Rodri.

Kết quả bốc thăm của các đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 2.
Kết quả bốc thăm của các đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 2.

Trong khi đó, đương kim Á quân Arsenal sẽ tiếp đón Real Madrid trên sân nhà trước khi hành quân tới Đức đối đầu Bayern Munich. Arsenal là ứng viên vô địch nặng ký trong 2 mùa giải gần đây. Đội bóng của Arteta đang có thành tích đối đầu ấn tượng trước Real Madrid và Bayern Munich trong lần chạm trán gần nhất. Đội bóng của Mikel Arteta vượt qua Real Madrid tại vòng tứ kết mùa giải 2024/2025 và đánh bại Bayern Munich tại League Phase mùa giải trước.

Sau khi vắng bóng tại Champions League trong hai mùa giải vừa qua, Man United đã trở lại giải đấu và có một hành trình League Phase không hề dễ dàng. Quỷ đỏ sẽ tiếp đón Bayern Munich tại Old Trafford và phải làm khách trước Atletico Madrid. Man Utd còn gặp Roma, Sporting Lisbon, RB Leipzig, Villarreal, Sabah và Como.

Kết quả bốc thăm của các đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 3.
Kết quả bốc thăm của các đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 3.

Sự trở lại Champions League của Man Utd vì thế sẽ được thử thách ngay lập tức. Bayern và Atletico đều là những đối thủ có đẳng cấp và kinh nghiệm ở sân chơi châu lục, trong khi các cuộc đối đầu với Como, Roma, Sporting hay Leipzig cũng không thể xem nhẹ.

Kết quả bốc thăm của các đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 4.
Kết quả bốc thăm của các đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 4.

Những kết quả bốc thăm này cho thấy League Phase mùa 2026/27 tiếp tục mang đến rất nhiều trận đấu lớn ngay từ giai đoạn đầu. Với thể thức mới, việc giành vị trí trong top 8 càng trở nên quan trọng bởi các đội đứng đầu sẽ tránh phải tham dự vòng play-off trước khi tiến vào vòng 16 đội.

League Phase Champions League 2026/27 sẽ bắt đầu từ ngày 8/9/2026. Lượt trận cuối diễn ra vào ngày 27/1/2027, trước khi các đội bước vào vòng knock-out. Trận chung kết sẽ được tổ chức tại sân Metropolitano ở Madrid vào ngày 5/6/2027.

Một số cặp đấu đáng chú ý League Phase Champions League 2026/27

Barcelona - PSG

Man City - PSG

Barcelona - Man City

Bayern - Arsenal

Arsenal - Real Madrid

Man United - Bayern

Kiều Khanh
#Châu Âu #UEFA #Champions League #Bốc thăm #League Phase #Man City #Arsenal #Real Madrid #Bayern #Barcelona #Man United

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe