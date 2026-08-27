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Thể thao

Chủ tịch AFC chúc mừng tuyển Việt Nam sau chức vô địch ASEAN Cup 2026

Kiều Khanh

TPO - Chức vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026 không chỉ mang đến niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam mà còn nhận được sự ghi nhận từ lãnh đạo bóng đá châu Á. Chủ tịch AFC Salman bin Ebrahim Al Khalifa đã gửi thư chúc mừng tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và đội tuyển Việt Nam sau hành trình bảo vệ thành công ngôi vương khu vực.

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên bảo vệ thành công ASEAN Cup.
Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên bảo vệ thành công ASEAN Cup.

Chiều 27/8, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Salman bin Ebrahim Al Khalifa đã gửi thư tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để chúc mừng thành tích của đội tuyển quốc gia tại ASEAN Cup 2026. Đây là sự ghi nhận đáng chú ý dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik sau khi có lần thứ hai liên tiếp vô địch giải bóng đá Đông Nam Á.

Trong thư, người đứng đầu AFC gửi những lời chúc mừng trân trọng tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng toàn thể bóng đá Việt Nam. Ông Salman bin Ebrahim Al Khalifa đồng thời đánh giá cao màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trong suốt giải đấu và cho rằng chức vô địch là thành quả hoàn toàn xứng đáng.

Chủ tịch AFC cũng đề nghị LĐBĐVN chuyển lời chúc mừng của ông tới toàn thể các thành viên đội tuyển Việt Nam về thành tích lịch sử này. "Tôi rất vui mừng gửi tới Ông và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam những lời chúc mừng và lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026 ngày hôm nay tại Hà Nội", Chủ tịch AFC viết.

Chức vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026 chắc chắn sẽ tạo thêm sự tự tin cho đội tuyển Việt Nam, nhưng đồng thời cũng đặt ra những kỳ vọng lớn hơn. Khi đã liên tiếp khẳng định vị thế tại giải đấu khu vực, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ cần hướng tới những mục tiêu cao hơn ở sân chơi châu lục.

Kiều Khanh
#AFC #Chủ tịch AFC #ASEAN Cup 2026 #ASEAN Cup #Việt Nam #Đông Nam Á #Việt Nam vs Thái Lan #Thái Lan

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