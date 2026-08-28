HLV Hudson: ASEAN Cup chỉ là dịp thử nghiệm, Thái Lan sẽ chiến thắng ở các giải đấu sắp tới

TPO - Hành trình của đội tuyển Thái Lan tại giải vô địch Đông Nam Á đã chính thức khép lại với thất bại 2-4 sau hai lượt trận trước Việt Nam. Ngay sau khi trở về nước, HLV trưởng Anthony Hudson đã có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình vừa qua.

Điều đầu tiên, vị HLV của tuyển Thái Lan đánh giá cao màn thể hiện của cả đội trong suốt hành trình vừa qua. "Nhìn tổng thể, cá nhân tôi cảm thấy rất tự hào về tất cả các cầu thủ. Mọi người đã đồng hành cùng nhau suốt một thời gian, làm việc chăm chỉ và làm nhiệm vụ rất xuất sắc", ông nói.

"Thú thật là tôi có cảm giác thất vọng với kết quả trận đấu (chung kết lượt về hòa Việt Nam 2-2). Sáng nay tôi vẫn thấy buồn và tiếc nuối, bởi tôi nghĩ kết quả đáng lẽ phải tốt hơn thế này. Nhưng nhìn chung, tôi tự hào về tất cả các cầu thủ từ ngày đầu tiên cho đến ngày hôm qua”.

Như các chuyên gia bóng đá của Thái Lan, ông Hudson một lần nữa nhấn mạnh người Thái chỉ coi ASEAN Cup 2026 là giải đấu thử nghiệm cho các sân chơi mà họ đặt trọng tâm từ nay đến đầu năm sau.

"Khi nhìn lại 2 đợt tập trung vừa qua, đó là dịp để tìm kiếm và thử nghiệm các nhân tố mới. Do ASEAN Cup 2026 không diễn ra trong dịp FIFA Days nên chúng tôi phải bổ sung những cầu thủ mới", ông Hudson nhấn mạnh.

Thái Lan sẽ có lực lượng tối ưu trong 1 tháng tới?

"Đây cũng là cơ hội tốt vì nhiều gương mặt mới đã thể hiện rất ăn ý và ấn tượng. Dẫu vậy, điều quan trọng sau đây là chúng tôi còn 3 đợt tập trung nữa, mục tiêu đặt ra là phải gặt hái thành công và giành chiến thắng ở mọi giải đấu với lực lượng mạnh nhất ở các sự kiện này.

Dù danh sách tham dự là 23 hay 26 cầu thủ, chúng tôi sẽ kết hợp nhân sự từ 2 đợt tập trung vừa qua để chọn ra những cái tên ưu tú. Giai đoạn sắp tới sẽ rơi vào lịch FIFA Days với 3 giải đấu quan trọng mà chúng tôi đặt mục tiêu toàn thắng.

Ở các đợt tập trung vừa qua, việc giải đấu không thuộc FIFA Days là rào cản trong việc lựa chọn nhân sự, nhưng đó là quyền của các CLB. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các CLB đã hợp tác, cũng như LĐBĐ Thái Lan đã hỗ trợ kết nối với các đội bóng để nhả quân. Đợt tập trung kế tiếp diễn ra đúng dịp FIFA Days, tôi hy vọng sẽ có được đội hình thiện chiến nhất, mạnh nhất để hướng tới chiến thắng”.

Như tuyên bố của Hudson, Thái Lan sẽ đặt trọng tâm vào FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu diễn ra đúng dịp FIFA Days trong tháng 9 và 10. Thái Lan và Việt Nam sẽ tái ngộ trong một bảng đấu mà cả 2 hứa hẹn sẽ là đối thủ chính của nhau vì Philippines và Pakistan đều “dưới cơ”, ngay cả khi 2 đội tuyển này triệu tập lực lượng mạnh nhất. Đó là cơ hội để Voi chiến đòi lại món nợ trước Việt Nam, món nợ mà họ đã không thể trả được suốt 4 năm qua ở các giải chính thức kể từ trận thắng 1-0 hồi chung kết lượt về AFF Cup 2022.