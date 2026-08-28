Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Bàn phản lưới nhà của SLNA đưa HVL Sơn La lần đầu vô địch U9 quốc gia

PV

Bàn phản lưới đáng tiếc của Duy Khoa bên phía U9 Sông Lam Nghệ An ở phút 39 giúp U9 HVL Sơn La giành chiến thắng 1-0 trong trận chung kết, qua đó lần đầu đăng quang Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026.

1-1577.jpg

Trận chung kết Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Trường Liên cấp Thành phố Giáo dục Quốc tế IEC Quảng Ngãi là cuộc đối đầu giữa U9 SLNA giàu truyền thống, dày dạn kinh nghiệm với “tân binh” HVL Sơn La đến từ Tây Bắc, đã mang tới màn tranh tài hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao.

Nhập cuộc chủ động, U9 SLNA phần nào chiếm ưu thế và kiểm soát thế trận trong những phút đầu. Tuy nhiên, U9 HVL Sơn La nhanh chóng cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Hai đội liên tục tổ chức những pha tấn công “ăn miếng trả miếng”, tạo nên thế trận giằng co và giàu kịch tính.

Dù vậy, sự chắc chắn của hàng phòng ngự hai bên khiến bàn thắng không xuất hiện trong 38 phút đầu tiên. Khi khán giả tại Nhà thi đấu IEC bắt đầu nghĩ đến loạt sút luân lưu, bước ngoặt bất ngờ xảy ra ở phút 39.

Từ một tình huống bóng lộn xộn trước khung thành, cầu thủ mang áo số 7 Duy Khoa của U9 SLNA không may đưa bóng về lưới nhà. Bàn phản lưới trở thành pha lập công duy nhất, định đoạt trận chung kết.

Giành chiến thắng tối thiểu 1-0, U9 HVL Sơn La chính thức trở thành tân vương của Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026. Đây là lần đầu tiên đội bóng trẻ đến từ Sơn La bước lên bục cao nhất tại sân chơi này. Trong khi đó, U9 SLNA tiếp tục lỗi hẹn đầy tiếc nuối với chức vô địch.

Trước đó, U9 H.Y.S Hà Nội và U9 Văn Tâm Đồng Nai cùng nhận huy chương đồng sau khi dừng bước tại vòng bán kết.

Ngay sau trận chung kết, Ban tổ chức tiến hành lễ bế mạc và trao các danh hiệu tập thể, cá nhân xuất sắc:

Đội vô địch: U9 HVL Sơn La

Giải Nhì: U9 Sông Lam Nghệ An

Đồng hạng Ba: U9 Văn Tâm Đồng Nai và U9 H.Y.S Hà Nội

Giải phong cách Toyota: U9 Sông Lam Nghệ An

Giải phong cách Động Lực: U9 H.Y.S Hà Nội

Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Thanh Bình (U9 HVL Sơn La)

Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Thành Huy (U9 SLNA)

Vua phá lưới: Tăng Đức Phúc (U9 SLNA, 10 bàn)

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải:

3-3669.jpg
2-3401.jpg
4-7874.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
PV
#U9 #HVL Sơn La #SLNA #Toyota Cup #bóng đá trẻ #chung kết #giải đấu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe