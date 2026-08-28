Bàn phản lưới nhà của SLNA đưa HVL Sơn La lần đầu vô địch U9 quốc gia

Bàn phản lưới đáng tiếc của Duy Khoa bên phía U9 Sông Lam Nghệ An ở phút 39 giúp U9 HVL Sơn La giành chiến thắng 1-0 trong trận chung kết, qua đó lần đầu đăng quang Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026.

Trận chung kết Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Trường Liên cấp Thành phố Giáo dục Quốc tế IEC Quảng Ngãi là cuộc đối đầu giữa U9 SLNA giàu truyền thống, dày dạn kinh nghiệm với “tân binh” HVL Sơn La đến từ Tây Bắc, đã mang tới màn tranh tài hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao.

Nhập cuộc chủ động, U9 SLNA phần nào chiếm ưu thế và kiểm soát thế trận trong những phút đầu. Tuy nhiên, U9 HVL Sơn La nhanh chóng cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Hai đội liên tục tổ chức những pha tấn công “ăn miếng trả miếng”, tạo nên thế trận giằng co và giàu kịch tính.

Dù vậy, sự chắc chắn của hàng phòng ngự hai bên khiến bàn thắng không xuất hiện trong 38 phút đầu tiên. Khi khán giả tại Nhà thi đấu IEC bắt đầu nghĩ đến loạt sút luân lưu, bước ngoặt bất ngờ xảy ra ở phút 39.

Từ một tình huống bóng lộn xộn trước khung thành, cầu thủ mang áo số 7 Duy Khoa của U9 SLNA không may đưa bóng về lưới nhà. Bàn phản lưới trở thành pha lập công duy nhất, định đoạt trận chung kết.

Giành chiến thắng tối thiểu 1-0, U9 HVL Sơn La chính thức trở thành tân vương của Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026. Đây là lần đầu tiên đội bóng trẻ đến từ Sơn La bước lên bục cao nhất tại sân chơi này. Trong khi đó, U9 SLNA tiếp tục lỗi hẹn đầy tiếc nuối với chức vô địch.

Trước đó, U9 H.Y.S Hà Nội và U9 Văn Tâm Đồng Nai cùng nhận huy chương đồng sau khi dừng bước tại vòng bán kết.

Ngay sau trận chung kết, Ban tổ chức tiến hành lễ bế mạc và trao các danh hiệu tập thể, cá nhân xuất sắc: Đội vô địch: U9 HVL Sơn La Giải Nhì: U9 Sông Lam Nghệ An Đồng hạng Ba: U9 Văn Tâm Đồng Nai và U9 H.Y.S Hà Nội Giải phong cách Toyota: U9 Sông Lam Nghệ An Giải phong cách Động Lực: U9 H.Y.S Hà Nội Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Thanh Bình (U9 HVL Sơn La) Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Thành Huy (U9 SLNA) Vua phá lưới: Tăng Đức Phúc (U9 SLNA, 10 bàn)

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải: