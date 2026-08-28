Nhận định Crystal Palace vs Man City, 2h00 ngày 29/8: Vượt khó nơi đất khách

TPO - Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Man City, Vòng 2 Premier League 2026/2027 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Crystal Palace liệu có thể tận dụng lợi thế sân nhà để gây sốc trước Man City, hay đoàn quân của Enzo Maresca sẽ chứng minh bản lĩnh bằng chiến thắng thứ hai liên tiếp?

Nhận định Crystal Palace vs Man City

Crystal Palace bước vào cuộc đối đầu với Man City trong bối cảnh họ vừa nhận thất bại trước Everton ở trận ra quân. Lịch sử đối đầu gần đây cũng không đứng về phía đội bóng thành London. Trong 10 lần chạm trán gần nhất, Palace đã phải nhận tới sáu thất bại và chỉ một lần giành chiến thắng.

Ở chiều ngược lại, Man City cũng không bước vào trận đấu với phong độ hoàn hảo. Đây là giai đoạn đặc biệt đối với đội bóng áo xanh khi họ bắt đầu thích nghi với cuộc sống sau thời kỳ Pep Guardiola. Enzo Maresca đang đứng trước nhiệm vụ xây dựng một tập thể mới, và những dấu hiệu ban đầu cho thấy quá trình chuyển giao này sẽ không diễn ra một cách dễ dàng.

Man City đã có một khởi đầu không như ý khi thua Arsenal 0-3 trong trận tranh Siêu cúp Anh. Thất bại đó bộc lộ không ít vấn đề, nhưng đội bóng nhanh chóng cho thấy khả năng phản ứng khi bước vào vòng đấu đầu tiên của mùa giải.

Trong chuyến làm khách trên sân Bournemouth, Man City đã trải qua một trận đấu không hề đơn giản. Họ bị đối thủ dẫn trước sau 45 phút đầu tiên và đứng trước nguy cơ tiếp tục trải qua một kết quả đáng thất vọng. Thế nhưng, bản lĩnh của đội bóng lớn đã được thể hiện ở thời điểm quyết định.

Marc Guehi ghi bàn gỡ hòa ở phút 84, trước khi Josko Gvardiol hoàn tất màn ngược dòng bằng pha lập công trong thời gian bù giờ. Hai bàn thắng muộn giúp Man City giành trọn ba điểm và phần nào giải tỏa sức ép sau thất bại trước Arsenal.

Dẫu vậy, chiến thắng trước Bournemouth chưa đủ để che lấp những vấn đề mà Man City đang phải đối mặt. Một trong những điểm đáng lo nhất là hàng phòng ngự vẫn chưa thể giữ sạch lưới kể từ khi Maresca bắt đầu triều đại mới. Nếu tình trạng này tiếp tục, Crystal Palace hoàn toàn có thể tìm thấy khoảng trống để khai thác.

Khi đội hình vẫn đang trong quá trình thay đổi và các cầu thủ cần thời gian để thích nghi với cách vận hành mới, mỗi chuyến hành quân xa nhà đều tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Vì thế, cuộc đối đầu vào thứ Sáu hứa hẹn sẽ không đơn giản đối với Man City. Palace có thể đang chịu áp lực sau trận thua Everton, nhưng chính việc từng đánh bại Man City ở chung kết FA Cup cũng giúp họ hiểu rằng đối thủ này không phải bất khả chiến bại.

Điểm mấu chốt với Crystal Palace sẽ nằm ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Họ đã cho thấy năng lực tạo ra cơ hội đủ tốt ở trận gặp Everton, nhưng nếu tiếp tục bỏ lỡ những tình huống ngon ăn, cơ hội giành điểm trước Man City sẽ giảm đi đáng kể.

Trong khi đó, Man City cần cải thiện sự chắc chắn nơi hàng thủ và tìm kiếm một màn trình diễn thuyết phục hơn. Ba điểm trước Bournemouth là khởi đầu quan trọng, song đội bóng của Maresca vẫn cần chứng minh rằng đó không chỉ là một màn ngược dòng nhờ những khoảnh khắc cá nhân.

Phong độ, lịch sử đối đầu Crystal Palace vs Man City



5 trận đấu gần nhất của Palace.

5 trận đấu gần nhất của Man City.

Thành tích đối đầu giữa Crystal Palace và Man City trong 5 lần gần nhất.

Thông tin lực lượng Crystal Palace vs Man City

Crystal Palace không có sự phục vụ của Ismaila Sarr và Chadi Riad do chấn thương.

Về phía Man City, họ thiếu vắng Jeremy Doku. Elliot Anderson bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Man City

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Tomiyasu; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; McNeil, Nketiah; Mateta.

Man City: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; Kovacic, Guehi; Foden, O'Reilly, Semenyo; Haaland.

Dự đoán tỷ số Crystal Palace 1-2 Man City