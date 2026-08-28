Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

U23 Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam được 'tiếp lửa' trước thềm ASIAD 2026

Tiểu Phùng

U23 Việt Nam và tuyển bóng đá nữ nhận động viên từ chương trình 'Tiếp lửa bóng đá Việt Nam' trước khi tranh tài tại ASIAD 2026 diễn ra ở Nhật Bản.

anh-chup-man-hinh-2026-08-28-luc-083015.png
Đội tuyển bóng đá nữ hướng tới Asiad 20 với nhiều thách thức

Tuyển nữ Việt Nam và U23 Việt Nam là đại diện cho bóng đá Việt Nam tranh tài tại ASIAD 2026 khởi tranh từ giữa tháng 9/2026 tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản. Vì vậy, 2 đội bóng này nhận được động viên, khích lệ từ chương trình "Tiếp lửa bóng đá Việt Nam" được VFF và Herbalife Việt Nam tổ chức, nhằm tiếp thêm động lực trước thềm kỳ đại hội thể thao châu lục.

Ở ASIAD 2026, U23 Việt Nam chung bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đội bóng được HLV Kim Sang Sik giao cho HLV Đinh Hồng Vinh tạm quyền dẫn dắt nhận chỉ tiêu vượt qua vòng bảng.

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam ở bảng A cùng Nhật Bản, Đài Loan và Thái Lan. Chủ nhà Nhật Bản nghiễm nhiên là ứng viên giành vé đầu tiên, 2 trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan vì vậy có ý nghĩa then chốt đến cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

anh-chup-man-hinh-2026-08-28-luc-082848.png

Theo VFF và đối tác đồng hành, "Tiếp lửa bóng đá Việt Nam" là chương trình được triển khai với mong muốn tiếp thêm động lực và hỗ trợ các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào những giải đấu quan trọng tại châu Á trong năm 2026.

Hiện tại, 144 cầu thủ thuộc các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đang nhận tài trợ sản phẩm, đồng thời nhiều khóa huấn luyện về dinh dưỡng thể thao và thể chất được Mạnh thường quân chuyên về dinh dưỡng này tổ chức nhằm hỗ trợ cầu thủ phát huy tối đa tiềm năng.

Tại ASIAD 2026, môn bóng đá nam diễn ra từ ngày 15/9 đến 3/10, còn bóng đá nữ diễn ra từ 14/9 đến 2/10.

Tiểu Phùng
#Asiad 20 #Nhật Bản #HLV Hoàng Văn Phúc #U23 Việt Nam #đội tuyển bóng đá nữ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe