Trực tiếp: Ông Kim Sang-sik trả lời báo chí sau chức vô địch ASEAN Cup 2026

TPO - Sáng nay 28/8, HLV Kim Sang-sik sẽ có cuộc gặp gỡ báo chí chia sẻ các vấn đề của đội tuyển Việt Nam sau khi đăng quang chức vô địch ASEAN Cup 2026

Nhà cầm quân Hàn Quốc lần thứ 2 liên tiếp đưa đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 sau khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận. Trận hoà 2-2 trên sân Mỹ Đình có sự chứng kiến của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và nhiều quan chức cấp cao FIFA, AFC.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã có những đánh giá về chuyên môn của đội tuyển Việt Nam cũng như cảm xúc chiến thắng. Sáng nay 28/8, ông Kim Sang-sik sẽ tiếp tục có cuộc chia sẻ với báo chí về các vấn đề khác liên quan đội tuyển Việt Nam.

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