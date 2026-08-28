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Trực tiếp: Ông Kim Sang-sik trả lời báo chí sau chức vô địch ASEAN Cup 2026

Vĩnh Xuân

TPO - Sáng nay 28/8, HLV Kim Sang-sik sẽ có cuộc gặp gỡ báo chí chia sẻ các vấn đề của đội tuyển Việt Nam sau khi đăng quang chức vô địch ASEAN Cup 2026

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Nhà cầm quân Hàn Quốc lần thứ 2 liên tiếp đưa đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 sau khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận. Trận hoà 2-2 trên sân Mỹ Đình có sự chứng kiến của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và nhiều quan chức cấp cao FIFA, AFC.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã có những đánh giá về chuyên môn của đội tuyển Việt Nam cũng như cảm xúc chiến thắng. Sáng nay 28/8, ông Kim Sang-sik sẽ tiếp tục có cuộc chia sẻ với báo chí về các vấn đề khác liên quan đội tuyển Việt Nam.

Tiếp tục cập nhật...

Vĩnh Xuân
#ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

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