Nhận định Bayern Munich vs Stuttgart, 01h30 ngày 29/8: Thiên nga tan tác

TPO - Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Stuttgart, Bundesliga - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Stuttgart vốn thất thế trước Bayern Munich về tương quan lực lượng và thành tích đối đầu. Đã vậy họ còn mất hàng loạt nhân tố quan trọng trong ngày ra quân Bundesliga. Do vậy mà Thiên nga khó tránh khỏi cánh tan tác trước Hùm xám.

Bayern Munich bước vào mùa giải mới với tâm thế của kẻ thống trị tuyệt đối của bóng đá Đức. Năm nay, Hùm xám vẫn sở hữu cỗ máy tấn công với sức mạnh vượt trội, nơi Harry Kane tiếp tục sắm vai mũi nhọn hạt nhân bên cạnh sự cơ động, biến ảo của Michael Olise và Luis Diaz.

Hàng công của đội bóng xứ Bavaria không chỉ mạnh ở khả năng định đoạt trận đấu từ những khoảnh khắc cá nhân xuất thần, họ còn cực kỳ đa dạng trong cách vận hành chiến thuật. Bayern vẫn có thói quen áp đặt thế trận bằng quyền kiểm soát bóng áp đảo, mở toang các khối phòng ngự lùi sâu nhờ những pha phối hợp cự ly ngắn tinh tế, hoặc lập tức tăng tốc để trừng phạt đối phương ngay khi giành lại quyền kiểm soát. Chiến thắng 2-1 ở trận tranh Siêu Cúp Đức vừa qua là minh chứng.

Stuttgart tiếp tục khẳng định vị thế của một đội bóng đáng xem bậc nhất Bundesliga. Với lối chơi chủ động, giàu năng lượng và dựa nhiều vào các tình huống chuyển trạng thái tốc độ cao, Thiên nga luôn biết cách tạo ra áp lực nghẹt thở lên phần sân đối phương. Vị trí thứ 4 ở Bundesliga mùa trước là minh chứng cho tiềm lực của CLB này.

Stuttgart không phải không có những nhân tố chất lượng. Họ sở hữu Deniz Undav, quân bài tẩy của đội tuyển Đức. Hỗ trợ cho anh là những ngòi nổ giàu sáng tạo như Chris Fuhrich và Bilal El Khannouss.

Tuy nhiên, sự chênh lệch lớn nhất giữa hai đội nằm ở khả năng cân bằng hệ thống. Trong khi Bayern Munich duy trì được cấu trúc kiểm soát cực kỳ vững vàng ở cả ba tuyến thì Stuttgart lại bộc lộ sự mất cân đối rõ rệt. Đội bóng này có thể tấn công sòng phẳng với các ông lớn (sở hữu hàng công tốt thứ nhì mùa vừa qua, chỉ sau Bayern Munich), nhưng hàng thủ dâng cao của họ thường xuyên để lộ những khoảng trống chết. Con số 49 bàn thua với trung bình 1,5 bàn/trận là minh chứng.

Trước một đối thủ sở hữu khả năng khai thác không gian thượng thặng như Bayern, bất kỳ sai sót nào trong khâu bọc lót hoặc luân chuyển bóng ở khu vực giữa sân của Stuttgart cũng sẽ phải trả giá đắt.

Cả hai đội bóng đều có màn khởi động hoàn hảo trước thềm cuộc chạm trán này. Bayern Munich đã kịp bổ sung danh hiệu đầu tiên vào phòng truyền thống bằng chiến thắng 2-1 trước kình địch Dortmund ở trận tranh Siêu cúp Đức, nơi tân binh Nathaniel Brown và ngôi sao Michael Olise lần lượt ghi bàn.

Phong độ thăng hoa của thầy trò Kompany còn được khẳng định qua chuỗi trận giao hữu tiền mùa giải ấn tượng với các chiến thắng thuyết phục trước Heidenheim (4-2), RB Leipzig (3-1) và Aston Villa (2-1). Sức mạnh của Hùm xám trên sân nhà Allianz Arena vẫn là một pháo đài gần như bất khả xâm phạm. Mùa trước, họ đã giành tới 44 trên tổng số 51 điểm tối đa tại đây và ghi đến 68 bàn thắng.

Kỷ lục 122 bàn thắng tại Bundesliga mùa vừa qua, cùng phong độ đỉnh cao của Harry Kane (36 bàn) và Michael Olise (15 bàn, 19 kiến tạo), là minh chứng cho sức hủy diệt khủng khiếp của hàng công đội bóng xứ Bavaria.

Olise vẫn là ngòi nổ đáng sợ bậc nhất của Bayern Munich

Về phía Stuttgart, tinh thần của đội khách đang dâng cao sau khi giành vé trở lại đấu trường Champions League. Họ khẳng định sức mạnh tấn công đáng gờm bằng chiến thắng giòn giã 4-0 trước Hansa Rostock tại Cúp Quốc gia Đức. Tân binh Pejcinovic ngay lập tức để lại dấu ấn đậm nét với một cú hat-trick trong ngày ra mắt, cùng với pha lập công của Tiago Tomas.

Nhưng khi xét về lịch sử đối đầu, cán cân hoàn toàn nghiêng về phía Bayern Munich. Đội bóng xứ Bavaria đã toàn thắng trong cả 6 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội. Dù Stuttgart luôn thể hiện lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm và tạo ra những thế trận đôi công nghẹt thở, song bản lĩnh và đẳng cấp ở những thời điểm quyết định vẫn luôn giúp Bayern giành trọn vẹn điểm số.

Bayern Munich bước vào trận đấu mở màn với những sự vắng mặt đáng tiếc nơi Jamal Musiala. Anh chưa thể kịp bình phục thể lực. Serge Gnabry và cầu thủ trẻ Lennart Karl cũng tiếp tục ngồi ngoài. Trên khung gỗ, khả năng ra sân của thủ quân Manuel Neuer vẫn đang bị bỏ ngỏ sau khi anh gặp phải một chấn thương vai trong buổi tập gần nhất, dù đã nỗ lực hoàn thành giáo án.

Nhưng chiều sâu đội hình của Bayern vẫn rất đáng gờm. Sau sự ra đi của Raphaël Guerreiro, tân binh Nathaniel Brown mang lại giải pháp đa năng cho hành lang cánh, trong khi Ismail Saibari sẵn sàng cung cấp thêm phương án đột biến từ ghế dự bị.

HLV Vincent Kompany bày tỏ sự tự tin về trạng thái của các học trò sau Siêu cúp: "Michael Olise và Harry Kane chỉ mới tập luyện cùng toàn đội vài buổi nhưng đã có thể đá trọn vẹn 90 phút với nền tảng thể lực rất tốt. Đội bóng thể hiện nguồn năng lượng tuyệt vời và không hề có tư tưởng thỏa hiệp hay xả hơi sau những vinh quang đã qua".

Bên phía Stuttgart, cuộc khủng hoảng chấn thương đang đè nặng lên toan tính của HLV Sebastian Hoeness, đặc biệt là ở hệ thống phòng ngự. Đội khách sẽ không có sự phục vụ của hàng loạt cái tên như Dan-Axel Zagadou, Ramon Hendriks, Luca Chaques, Leo Sauer, Lorenz Assignon, Jeremie Arevalo và Justin Diehl. Trong khung gỗ, thủ thành Dennis Seimen cũng không thể góp mặt, buộc thủ môn dự bị Fabian Bredlow phải đảm nhận trọng trách trấn giữ khung thành trước hỏa lực hạng nặng của Bayern.

Stuttgart vốn thất thế trước Bayern Munich, nhưng trong bối cảnh đội hình tan tác vì chấn thương thì đội bóng này càng khó chống cự.