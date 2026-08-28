Viettel Telecom đồng hành cùng các trận đấu tại Bảng C - vòng loại U20 châu Á 2027

Sáng nay (28/8), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ ký kết và công bố Tổng công ty Viễn thông Viettel là nhà tài trợ chính của Vòng loại Giải U20 châu Á 2027 - Bảng C. Theo đó, toàn bộ các trận đấu tại Bảng C sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền thông chính thức của VFF và ứng dụng giải trí TV360 của Viettel Telecom.

Lãnh đạo VFF cùng ông Mai Như Ngọc - Phó Giám đốc TV360 (chính giữa) trong buổi ký kết

Đây là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên Viettel Telecom đồng hành cùng một vòng loại cấp độ U20, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc tiếp thêm nguồn lực và chắp cánh cho thế hệ tài năng trẻ của bóng đá nước nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Tổng Thư ký VFF nhấn mạnh, công tác đào tạo trẻ luôn là nhiệm vụ trọng tâm và là nền tảng cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.

Vòng loại U20 châu Á là sân chơi quốc tế quan trọng giúp các cầu thủ rèn giũa bản lĩnh thi đấu và tích lũy kinh nghiệm quý báu. Đại diện VFF trân trọng ghi nhận sự chung tay của Viettel Telecom, khẳng định sự đồng hành này không chỉ nâng cao chất lượng công tác tổ chức giải mà còn tiếp thêm động lực to lớn cho các cầu thủ trẻ trên hành trình vươn tầm châu lục.

Về phía nhà tài trợ, ông Mai Như Ngọc - Phó Giám đốc TV360 chia sẻ, việc đồng hành cùng U20 Việt Nam thể hiện sứ mệnh và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với niềm tự hào thể thao dân tộc. Thông qua hạ tầng công nghệ hiện đại, nền tảng TV360 sẽ phát sóng trực tiếp, mượt mà và hoàn toàn miễn phí toàn bộ các trận đấu tại Bảng C tới hàng chục triệu khán giả.

U20 Việt Nam sẽ tranh vé dự VCK châu Á 2027

Đáng chú ý, Viettel sẽ miễn phí 100% data 4G/5G tốc độ cao cho các thuê bao Viettel khi theo dõi giải đấu trên ứng dụng TV360, giúp người hâm mộ thưởng thức trọn vẹn từng khoảnh khắc mà không lo phát sinh cước phí hay dung lượng.

Theo kế hoạch, các trận đấu thuộc Bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027 sẽ diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9/2026 tại Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Thử thách dành cho U20 Việt Nam là rất lớn khi bảng đấu quy tụ những đối thủ mạnh gồm U20 Iran bên cạnh các đội U20 CHDCND Triều Tiên và U20 Palestine.

Theo thể thức, 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất vòng loại sẽ giành vé dự VCK cùng chủ nhà U20 Trung Quốc. Nhằm tiếp lửa cho đội tuyển, ban tổ chức sẽ mở cửa tự do cho khán giả vào sân Việt Trì theo dõi các trận đấu. Sự ủng hộ trực tiếp từ người hâm mộ trên khán đài cùng nguồn lực đồng hành từ các doanh nghiệp sẽ là điểm tựa vững chắc để U20 Việt Nam tự tin chinh phục mục tiêu giành vé vào VCK U20 châu Á 2027.